Новый бренд Lepas от Chery заявлен с амбициозными планами на международной арене Lepas L8

Chery представил стратегический бренд Lepas и рассказал о планах развития на ближайшие годы

В рамках международного автосалона в Шанхае компания Chery презентовала новый автомобильный бренд Lepas. Мероприятие собрало более 800 партнёров, экспертов отрасли и представителей СМИ, где были озвучены ключевые направления развития.

В пресс-релизе компании говорится, что за ближайшие три года планируется вывести на рынок пять новых моделей и сформировать глобальную дилерскую сеть, которая охватит 1 200 центров в разных странах. По данным компании, целевой объём производства бренда составит около 500 000 автомобилей в год.

Новый бренд станет стратегическим ядром всей деятельности Chery на международной арене. В компании сообщили, что Lepas будет служить инструментом для продвижения ключевых ценностей концерна и повышения его узнаваемости за пределами Китая.

Концепция развития Lepas основана на философии Elegant Mobility. Представители бренда объяснили, что эта идея соединяет интеллектуальные технологии, выразительный дизайн и новые представления о мобильности. По замыслу компании, технологии, эстетика и эмоции формируют цельное пользовательское пространство.

В пресс-релизе также отмечается, что Lepas намерен переосмыслить взаимодействие человека и автомобиля, акцентируя внимание на эмоциональном восприятии передвижения и новых подходах к развитию транспорта будущего.

Развитие нового бренда станет важным этапом трансформации Chery из традиционного автопроизводителя в компанию, создающую комплексные решения в области мобильности.

Президент Chery International Чжан Гуйбин сообщил, что модельная линейка Lepas будет расширяться поэтапно. Первой моделью бренда станет кроссовер L8, старт продаж которого запланирован на декабрь 2025 года. Следом появятся городской кроссовер L6, ориентированный на жителей мегаполисов, и компактная модель L4.

В компании подчеркнули, что каждая модель будет разрабатываться с учётом глобальных стандартов дизайна, технологий и пользовательского опыта. По словам представителей бренда, таким образом Chery рассчитывает закрепить позиции Lepas на различных международных рынках.

Дизайн флагманского кроссовера L8 вдохновлён динамикой и пластикой движений леопарда. В пресс-релизе компании говорится, что разработчики уделили внимание аэродинамическим характеристикам, наделив автомобиль обтекаемыми формами и рельефными кузовными линиями. Вертикально ориентированные фары, стилизованные под зрачки хищника, дополняют облик кроссовера.

Интерьер L8 создан с учётом актуальных трендов в дизайне. В компании заявили, что внутреннее пространство автомобиля ориентировано на комфорт, технологичность и визуальную гармонию. В оформлении используются цифровые панели, адаптивные системы управления и современные решения в области безопасности.

Модель оснастят интеллектуальными платформами, системами помощи водителю и функциями адаптивного вождения. В компании сообщили, что целью стало создание баланса между формой и функциями автомобиля.

Заместитель генерального директора бренда Чжун Вэй отметил, что Lepas представляет собой не только новое направление в производстве автомобилей, но и новый подход к взаимодействию между человеком и транспортным средством. В своём выступлении он подчеркнул, что запуск Lepas станет этапом перехода Chery от традиционного автопроизводителя к компании, создающей образы жизни и задающей стандарты в сфере будущей мобильности.