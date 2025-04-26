Hongqi показал шесть новых моделей и два концепта на автосалоне в Шанхае

Бренд продемонстрировал новые электромобили, гибридные модели и концепты летающего транспорта для международных рынков

На 21-м Международном автосалоне в Шанхае бренд Hongqi представил шесть новых моделей и два концептуальных проекта. Экспозиция включала премиальные электромобили, обновлённые гибридные версии флагманских моделей, а также концепты внедорожника и летающего автомобиля. В компании заявили, что новинки ориентированы на международные рынки и отражают новую стратегию бренда.

На пресс-конференции представители Hongqi рассказали о запуске концепции «Driving Value Community». В компании пояснили, что эта инициатива направлена на создание новой формы взаимодействия бренда с пользователями и партнёрами. Как сообщил помощник генерального директора China FAW Лю Чанцин, философия проекта основана на принципах китайской традиционной концепции «Гармония с миром» и подразумевает продвижение технологического прогресса, развитие автомобильной промышленности Китая и долгосрочное сотрудничество.

За последние четыре года продажи Hongqi на международных рынках увеличились в четыре раза. В пресс-релизе отмечается, что бренд продолжает укреплять позиции и делится результатами с мировым сообществом.

Вице-президент по глобальному дизайну Джайлс Тейлор заявил, что выход моделей Tiangong 05, Tiangong 06 и L1 на зарубежные рынки усилит присутствие бренда в премиум-сегменте следующего поколения.

На стенде Hongqi были представлены электромобили Tiangong 05 и Tiangong 06, седан Hongqi L1, гибридные версии моделей H9 PHEV и HS9 PHEV, обновлённые лимузины Golden Sunflower, концепт летающего автомобиля Tianyan 1 и прототип нового внедорожника, название для которого выберут по итогам конкурса.

Электромобиль Hongqi Tiangong 05 построен на архитектуре Jiuzhang. В компании сообщили, что модель рассчитана на молодых и прогрессивных пользователей. Автомобиль оснащён системой автономного управления Sinan с технологией «Три глаза» и чипсетом Snapdragon SA8650P. Среди функций модели заявлены точная навигация, автономное вождение уровня NOA, экстренное торможение и возможность запоминания маршрутов.

В салоне установлена мультимедийная система DeepSeek-R1 с искусственным интеллектом, поддерживающая распознавание диалектов. Дополнительно реализован проекционный дисплей AR-HUD с диагональю 65 дюймов. По информации бренда, запас хода составляет 850 км, а зарядка до 80% занимает около 12 минут.

Электрический кроссовер Hongqi Tiangong 06 расширяет линейку моделей. Он доступен в версиях с архитектурой 400V и 900V, максимальной мощностью до 480 кВт и разгоном от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. Среди особенностей — сиденья «нулевой гравитации», аудиосистема с 14 динамиками, интеллектуальный климат-контроль и полный пакет систем Sinan.

Седан Hongqi L1 позиционируется как флагман новой глобальной стратегии бренда. Модель была впервые продемонстрирована на Фестивале скорости в Гудвуде и Парижском автосалоне. В компании заявили, что сочетание элегантного дизайна и инновационной платформы отражает концепцию «Новой мировой роскоши», продвигаемую брендом.

Hongqi представил новые флагманские гибриды и планы по выходу на рынок аэромобилей

Флагманский седан Hongqi H9 PHEV получил гибридную силовую установку, сочетающую электрический и бензиновый моторы. В компании сообщили, что обновлённая версия модели ориентирована на покупателей, которым важны как производительность, так и увеличенная эффективность. Модель H9 PHEV предназначена для глобальных рынков.

Кроссовер Hongqi HS9 PHEV, являющийся старшей моделью бренда в сегменте SUV, также оснастили подключаемой гибридной системой. Согласно информации от представителей бренда, новый силовой агрегат расширяет возможности модели как в режиме городской эксплуатации, так и при дальних поездках.

Кроме того, на стенде был представлен бизнес-седан Hongqi H5 PHEV нового поколения. Модель оснащена подключаемым гибридным приводом с бензиновым двигателем 1.5T мощностью 110 кВт и электромотором на 168 кВт. Аккумулятор ёмкостью 23,9 кВт·ч обеспечивает запас хода до 1600 км в комбинированном режиме. В салоне установлены цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, центральный сенсорный экран на 12,6 дюйма и аудиосистема Dynaudio.

Среди дополнительных функций — подсветка интерьера с 253 вариантами цветового оформления, вентиляция и обогрев сидений, беспроводная зарядка мощностью 40 Вт. Модель предлагается в трех цветах: Phantom Black, Alpine White и Quantum Silver Gray. В компании подчеркнули, что новинка рассчитана на корпоративных клиентов и молодых профессионалов.

Одной из самых обсуждаемых премьер стал концепт летающего автомобиля Hongqi Tianyan 1. Модель имеет модульную конструкцию с возможностью отделения летательного модуля от шасси автомобиля. В пресс-релизе компании говорится, что запас хода в полёте превышает 200 км.

Системы голосового и визуального взаимодействия с водителем обеспечивают контроль за состоянием транспортного средства как в воздухе, так и на земле. Первый полет Tianyan 1 запланирован на 2025 год. В компании отметили, что безопасность летающего автомобиля будет соответствовать высоким требованиям как в сфере автомобильных перевозок, так и в авиации.

На отдельной презентации представители бренда заявили, что проект Tianyan 1 станет частью долгосрочной стратегии развития городской мобильности и внедрения новых форм индивидуального транспорта.