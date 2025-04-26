GAC представила человекоподобных роботов GoMate 3 нового поколения

Роботы GoMate 3: высокотехнологичное решение для рутинных задач

GAC Group представила третье поколение человекоподобных роботов GoMate 3. Роботы отличаются высокой мобильностью и оснащены мощными алгоритмами искусственного интеллекта. В ближайшие месяцы GoMate 3 станет серийным и начнёт помогать людям в решении рутинных задач повышая качество жизни.

GAC приступила к разработке человекоподобных роботов в 2022 году. С тех пор направляя усилия на создание комплексной транспортной системы. В её состав входят не только летающие автомобили и наземные транспортные средства, но и гуманоидные роботы. Команда разработчиков состоит немногим более 50 специалистов, большая часть из которых имеет учёные степени или является высококвалифицированными инженерами.

«В ближайшие десять лет технологии искусственного интеллекта и роботы смогут освободить людей от большинства рутинных и нетворческих задач, требующих значительных физических усилий и много времени», – сообщил доктор Чжан Айминь, глава отдела разработок в области робототехники GAC Group.

Главной особенностью роботов GoMate является способность не только повторять человеческие движения, но и эффективно выполнять практические задачи. В отличие от роботов других производителей, GoMate 3 сосредоточен на помощи человеку в повседневной жизни, а не на имитации человеческой внешности. Роботы оснащены уникальной ходовой частью типа «колесо-нога», что позволяет им адаптироваться к различным условиям и снижать потребление энергии, переключая режимы движения. GoMate 3 может передвигаться как на двух, так и на четырёх колёсах, в зависимости от ситуации.

Роботы от GAC способны определять своё местоположение с точностью до сантиметра, а также обнаруживать препятствия в режиме реального времени. Робот также может принимать и выполнять голосовые команды. Аккумулятор GoMate 3 позволяет работать в автономном режиме в течение как минимум шести часов.

Разработчики GAC видят роботов GoMate в самых разных сферах. На данный момент основными сценариями использования роботов являются помощь в домашних делах и обеспечение безопасности. Например, GoMate 3 может помогать с сервировкой стола, выносом мусора, а также выполнять функции охранника в общественных местах. Гуманоидные роботы могут быть полезны на производственных предприятиях и в торговых залах, выполняя задачи, требующие постоянного контроля или физической нагрузки.

GAC уже получила более 90 патентов и наград за свои разработки в области робототехники, что подтверждает высокое качество и инновационность её продукции. Компания уверена, что её разработки смогут значительно упростить жизнь людям, освобождая время для творческой деятельности.

Глобальные планы GAC на будущее

Согласно планам компании, к 2027–2028 году, когда линейка роботов GoMate начнёт поступать на зарубежные рынки, технологии GAC станут доступны широкой аудитории. Пресс-служба заявила, что разработки в области робототехники значительно повысят комфорт и безопасность повседневной жизни, делая её проще и более удобной для людей.

В GAC уверяют, что роботы GoMate, с их продвинутыми алгоритмами и уникальной мобильностью, станут незаменимыми помощниками в будущем. С момента запуска на международных рынках эти гуманоидные устройства должны занять свою нишу в различных сферах, помогая человечеству справляться с задачами, требующими физических усилий и значительных временных затрат.

Инновационные технологии в разработке GoMate 3

GoMate 3 – это результат высококвалифицированной работы команды GAC Group в области робототехники. Среди ключевых особенностей робота стоит выделить использование передовых технологий искусственного интеллекта и автономного управления. Робот оснащён сложными алгоритмами, которые обеспечивают точность движения и способность к адаптации в различных условиях. В компании сообщают, что GoMate 3 способен определять своё местоположение с точностью до сантиметра, что является значительным достижением в области автономных технологий.

Особую роль в функционировании робота играет его уникальная ходовая часть, состоящая из колес и ног. Эта конструкция позволяет GoMate 3 быть гораздо более мобильным по сравнению с другими гуманоидными роботами, которые имеют традиционные человеческие конечности. Способность переключать режимы движения, используя как колеса, так и ноги, позволяет роботу эффективно справляться с различными задачами и преодолевать разнообразные препятствия.

Кроме того, GoMate 3 использует системы для обнаружения препятствий в реальном времени. Это достигается благодаря продвинутым сенсорам и камерам, которые обеспечивают роботам возможность реагировать на неожиданные ситуации без вмешательства человека.

Автономность и энергоэффективность

GoMate 3 спроектирован так, чтобы быть максимально автономным. Его аккумуляторной ёмкости хватает минимум на 6 часов работы без подзарядки. Этот показатель особенно важен для применения роботов в реальных условиях, где важна высокая степень независимости от внешних источников питания. Аккумуляторная система робота основана на твердотельных элементах, что повышает её долговечность и снижает энергозатраты.

Также стоит отметить, что робот способен работать в различных температурных и погодных условиях, что расширяет возможности его использования в самых разных сферах. Способность GoMate 3 адаптироваться к меняющимся условиям в сочетании с его автономностью делает его удобным решением для выполнения задач в городской среде и в промышленности.

Применение в быту и промышленности

Основное предназначение GoMate 3 – помощь людям в выполнении рутинных и энергоёмких задач. В пресс-релизе компании отмечается, что GoMate 3 может стать незаменимым помощником в быту. Среди уже предложенных сценариев его применения – помощь в домашней уборке, сервировка стола, вынос мусора и доставка небольших предметов. Робот способен эффективно справляться с задачами, которые обычно требуют значительных физических усилий.

Однако на этом возможности GoMate 3 не заканчиваются. Уже сейчас рассматриваются варианты использования робота в сфере безопасности. Например, роботы могут выполнять функции охранников в общественных местах, таких как торговые центры и крупные предприятия. GoMate 3 способен обеспечивать круглосуточное наблюдение и быстро реагировать на изменения ситуации, что делает его эффективным инструментом для обеспечения безопасности в различных областях.

Вместе с этим GoMate 3 может быть полезен и в промышленности. На производственных предприятиях роботы могут выполнять задачи, связанные с транспортировкой и сбором материалов, а также участвовать в мониторинге состояния оборудования и персонала. Учитывая высокую мобильность робота и его способность работать в разных режимах, GoMate 3 идеально подходит для работы в условиях, где необходимо быстро и эффективно реагировать на перемены условий функционирования.

Перспективы развития

GAC Group заявила, что в ближайшие годы компания планирует активно развивать свои технологии и расширять сферу применения роботов GoMate. В будущем GoMate 3 и его последующие поколения могут стать важной частью различных отраслей, таких как здравоохранение, образование и логистика. Использование роботов в этих областях откроет новые возможности для повышения производительности и комфорта людей.

По данным компании, в 2027–2028 годах начнётся поставка роботов GoMate на зарубежные рынки. В этот период, уверены представители бренда, роботы смогут в полной мере продемонстрировать свои возможности в различных странах и культурах. Это также будет способствовать внедрению новых технологий в повседневную жизнь людей, повышая её качество и доступность.