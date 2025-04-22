Chery представила гибридную платформу нового поколения

Гибридная стратегия бренда нацелена на экспорт технологий и открытое сотрудничество

С 23 апреля по 2 мая 2025 года международный автосалон в Шанхае принимает миллионы посетителей. В этом году выставка проходит под девизом «Интеллект как лидерство, энергия как драйвер». Chery использует это событие, чтобы впервые публично продемонстрировать разработанную гибридную платформу Chery Super Hybrid (сокращённо CSH), а также представить направления развития глобального взаимодействия в автоиндустрии.

Автомобильная выставка в Шанхае за 40 лет стала одной из самых масштабных и насыщенных технологических экспозиций класса «А». В 2025 году мероприятие выходит на новый уровень. По словам организаторов, акцент сделан на международные премьеры, перспективные технологические решения и трансформацию глобальной промышленной архитектуры.

На стенде Chery представлены новейшие модели бренда, а также отдельная зона под ключевую премьеру — платформу Chery Super Hybrid. Компания объявила о готовности переосмыслить принципы интеллектуальной мобильности и выйти за рамки традиционного автомобилестроения. В компании заявили, что CSH демонстрирует переход к новому этапу, в котором гибридные технологии становятся основой для экспорта интеллектуальных решений, а не просто готовых автомобилей.

За 22 года Chery удерживает лидерство среди китайских автопроизводителей по объёмам экспорта легковых автомобилей. В 2024 году компания отгрузила за рубеж 1,14 миллиона машин. Это означает, что новый владелец получает автомобиль Chery каждые 27 секунд. Представители бренда сообщили, что автомобили Chery доступны в 110 странах и регионах, а общее количество пользователей превысило 16 миллионов человек.

Сегодня компания выходит на рынок новых источников энергии, делая ставку на гибриды. Ключевым элементом стратегии стал запуск гибридной платформы собственной разработки — Chery Super Hybrid. На выставке подчёркивается, что именно CSH в дальнейшем станет технологическим ядром для автомобилей бренда нового поколения.

Технологическая концепция Chery Super Hybrid построена на принципах универсальности, энергоэффективности и адаптивности. В пресс-релизе компании говорится, что запуск этой платформы позволит Chery перейти от традиционного экспорта машин к передаче технологий. При этом компания подчёркивает значимость партнёрств, открытости и совместной проработки глобальных решений.

Следующим шагом, как заявили представители бренда, станет открытие патентов на ключевые технологии. Это позволит международным партнёрам использовать наработки Chery в собственных продуктах, а также способствовать выработке единых отраслевых стандартов в сфере гибридной мобильности.

Во второй части будет рассмотрена инициатива Hybrid Open-Source, концепция 4H1S, открытые технологии и участие Chery в экологических и социальных программах.

От экспорта автомобилей к открытому технологическому симбиозу

В рамках презентации на Auto Shanghai 2025 компания Chery представила стратегию Super Hybrid Open-Source. По заявлению представителей бренда, платформа CSH становится не только внутренним технологическим ядром, но и открытым инструментом для глобального обмена разработками.

По аналогии с эволюцией в области искусственного интеллекта, где открытые архитектуры формируют стандарты нового поколения, Chery предлагает гибридную платформу как основу для совместного движения к устойчивой мобильности. В пресс-релизе компании подчёркивается: доступ к ключевым патентам на гибридные решения станет новым форматом взаимодействия с мировым рынком.

Платформа CSH базируется на концепции 4H1S — высокой эффективности (High Efficiency), высокой производительности (High Performance), интеллектуальной адаптивности (High Intelligence), усиленной безопасности (High Safety) и способности к внедорожной эксплуатации (Strong Off-road Capability). Этот стандарт, как сообщили в компании, разрабатывался с учётом требований разных регионов, климатических условий и транспортной инфраструктуры.

Chery заявила, что стратегия Hybrid Open-Source ориентирована на переход от экспорта конечных продуктов к экспорту решений. В долгосрочной перспективе — создание совместных экосистем с участием зарубежных технологических и автомобильных партнёров. Речь идёт о поэтапной интеграции программного обеспечения, компонентов, платформенных модулей и стандартов кибербезопасности. Таким образом, компания предлагает глобальному рынку формат коэволюционного технологического развития.

Кроме технологической части, компания уделила внимание вопросам устойчивого развития. Как следует из официального сообщения, Chery участвует в формировании международного ESG-альянса и сотрудничает с Международным союзом охраны природы (IUCN). Целью обозначена интеграция экологических и гуманитарных инициатив в корпоративную стратегию. Представители бренда сообщили, что экологическая составляющая новых гибридных решений рассматривается не как вспомогательная функция, а как часть системного подхода к развитию мобильности.

Помимо автомобильной техники, компания представила элементы будущей городской среды: автономные роботы, роботизированные платформы и ИИ-ассистенты, разработанные на базе того же принципа открытого программно-аппаратного взаимодействия. Все эти решения позиционируются как составные части технологической экосистемы, которую Chery намерена развивать совместно с международными партнёрами.

Таким образом, в рамках Auto Shanghai 2025 компания обозначила переход от продуктового предложения к открытому промышленному альянсу, где гибридная платформа — это не только двигатель, но и основа трансформации глобальной транспортной модели. В пресс-релизе Chery подчёркивается: будущее мобильности должно строиться не только на локальных решениях, но и на прозрачной, доступной и масштабируемой технической базе.