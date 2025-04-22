Chery представила гибридную платформу нового поколения

Chery представила гибридную платформу нового поколения
22 апреля 18:38 2025

Гибридная стратегия бренда нацелена на экспорт технологий и открытое сотрудничество

С 23 апреля по 2 мая 2025 года международный автосалон в Шанхае принимает миллионы посетителей. В этом году выставка проходит под девизом «Интеллект как лидерство, энергия как драйвер». Chery использует это событие, чтобы впервые публично продемонстрировать разработанную гибридную платформу Chery Super Hybrid (сокращённо CSH), а также представить направления развития глобального взаимодействия в автоиндустрии.

Автомобильная выставка в Шанхае за 40 лет стала одной из самых масштабных и насыщенных технологических экспозиций класса «А». В 2025 году мероприятие выходит на новый уровень. По словам организаторов, акцент сделан на международные премьеры, перспективные технологические решения и трансформацию глобальной промышленной архитектуры.

На стенде Chery представлены новейшие модели бренда, а также отдельная зона под ключевую премьеру — платформу Chery Super Hybrid. Компания объявила о готовности переосмыслить принципы интеллектуальной мобильности и выйти за рамки традиционного автомобилестроения. В компании заявили, что CSH демонстрирует переход к новому этапу, в котором гибридные технологии становятся основой для экспорта интеллектуальных решений, а не просто готовых автомобилей.

За 22 года Chery удерживает лидерство среди китайских автопроизводителей по объёмам экспорта легковых автомобилей. В 2024 году компания отгрузила за рубеж 1,14 миллиона машин. Это означает, что новый владелец получает автомобиль Chery каждые 27 секунд. Представители бренда сообщили, что автомобили Chery доступны в 110 странах и регионах, а общее количество пользователей превысило 16 миллионов человек.

Auto Show CHERY

Сегодня компания выходит на рынок новых источников энергии, делая ставку на гибриды. Ключевым элементом стратегии стал запуск гибридной платформы собственной разработки — Chery Super Hybrid. На выставке подчёркивается, что именно CSH в дальнейшем станет технологическим ядром для автомобилей бренда нового поколения.

Технологическая концепция Chery Super Hybrid построена на принципах универсальности, энергоэффективности и адаптивности. В пресс-релизе компании говорится, что запуск этой платформы позволит Chery перейти от традиционного экспорта машин к передаче технологий. При этом компания подчёркивает значимость партнёрств, открытости и совместной проработки глобальных решений.

Следующим шагом, как заявили представители бренда, станет открытие патентов на ключевые технологии. Это позволит международным партнёрам использовать наработки Chery в собственных продуктах, а также способствовать выработке единых отраслевых стандартов в сфере гибридной мобильности.

Во второй части будет рассмотрена инициатива Hybrid Open-Source, концепция 4H1S, открытые технологии и участие Chery в экологических и социальных программах.

От экспорта автомобилей к открытому технологическому симбиозу

В рамках презентации на Auto Shanghai 2025 компания Chery представила стратегию Super Hybrid Open-Source. По заявлению представителей бренда, платформа CSH становится не только внутренним технологическим ядром, но и открытым инструментом для глобального обмена разработками.

По аналогии с эволюцией в области искусственного интеллекта, где открытые архитектуры формируют стандарты нового поколения, Chery предлагает гибридную платформу как основу для совместного движения к устойчивой мобильности. В пресс-релизе компании подчёркивается: доступ к ключевым патентам на гибридные решения станет новым форматом взаимодействия с мировым рынком.

Auto Show CHERY

Платформа CSH базируется на концепции 4H1S — высокой эффективности (High Efficiency), высокой производительности (High Performance), интеллектуальной адаптивности (High Intelligence), усиленной безопасности (High Safety) и способности к внедорожной эксплуатации (Strong Off-road Capability). Этот стандарт, как сообщили в компании, разрабатывался с учётом требований разных регионов, климатических условий и транспортной инфраструктуры.

Chery заявила, что стратегия Hybrid Open-Source ориентирована на переход от экспорта конечных продуктов к экспорту решений. В долгосрочной перспективе — создание совместных экосистем с участием зарубежных технологических и автомобильных партнёров. Речь идёт о поэтапной интеграции программного обеспечения, компонентов, платформенных модулей и стандартов кибербезопасности. Таким образом, компания предлагает глобальному рынку формат коэволюционного технологического развития.

Кроме технологической части, компания уделила внимание вопросам устойчивого развития. Как следует из официального сообщения, Chery участвует в формировании международного ESG-альянса и сотрудничает с Международным союзом охраны природы (IUCN). Целью обозначена интеграция экологических и гуманитарных инициатив в корпоративную стратегию. Представители бренда сообщили, что экологическая составляющая новых гибридных решений рассматривается не как вспомогательная функция, а как часть системного подхода к развитию мобильности.

Помимо автомобильной техники, компания представила элементы будущей городской среды: автономные роботы, роботизированные платформы и ИИ-ассистенты, разработанные на базе того же принципа открытого программно-аппаратного взаимодействия. Все эти решения позиционируются как составные части технологической экосистемы, которую Chery намерена развивать совместно с международными партнёрами.

Таким образом, в рамках Auto Shanghai 2025 компания обозначила переход от продуктового предложения к открытому промышленному альянсу, где гибридная платформа — это не только двигатель, но и основа трансформации глобальной транспортной модели. В пресс-релизе Chery подчёркивается: будущее мобильности должно строиться не только на локальных решениях, но и на прозрачной, доступной и масштабируемой технической базе.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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