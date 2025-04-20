Обновлённая Honda Fit почти неузнаваема

Новая версия компактного хэтчбека от GAC-Honda получила радикальные внешние изменения, но сохранила прежнюю платформу и двигатель

Китайская версия Honda Fit/Jazz, выпускаемая совместным предприятием GAC—Honda, готовится к официальной премьере. Фото, опубликованные Министерством промышленности и информатизации КНР, демонстрируют обновлённую модель, в которой сложно узнать прежний автомобиль. В отличие от европейской и японской версий, китайский Fit получил заметно изменённую переднюю часть и остался с единственным бензиновым двигателем.

Фронтальная часть хэтчбека: полностью изменена светотехника. Оптика стала двухъярусной и получила более узкий, вытянутый профиль. Верхняя часть фар выполнена на светодиодах, нижняя объединена с новым воздухозаборником и подчёркнута вырезами в бампере. Носовая часть капота стала более выраженной, линии кузова — резче, визуально напоминая о некоторых решениях Toyota, включая Yaris.

Боковая часть кузова осталась практически без изменений. Сохранился общий силуэт и контуры дверей, типичные для моделей Fit четвёртого поколения. Задняя часть получила скромное обновление: нижний край бампера дополнен пластиковым расширением, имитирующим диффузор. Светотехника сзади не претерпела существенных изменений. Переходные линии между панелями сохранены, пропорции — идентичны текущей модели.

Обновление без расширения линейки

Общая длина обновлённой Honda Fit составляет 4 196 мм. На несколько миллиметров больше, чем у предыдущей версии. Таким образом, по длине хэтчбек остаётся в пределах B-сегмента, несмотря на то что визуально ближе к минивэну.

Под капотом: знакомый по предыдущей версии атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра с системой iVTEC . Его мощность составляет 122 л.с. (91 кВт), что на 6 л.с. выше, чем у японской версии. Крутящий момент, по предварительным данным, остался прежним. Силовая установка агрегатируется с бесступенчатым вариатором CVT. Привод исключительно передний. В отличие от японского варианта, полноприводная трансмиссия в китайской комплектации не предусмотрена — об этом сообщили представители бренда на внутреннем рынке КНР.

Honda Fit в Китае продолжает использовать платформу глобальной модели четвёртого поколения, представленной в 2019 году. Её конструкция унифицирована с другими моделями компании, включая Honda HR-V, хотя визуальные различия между региональными версиями HR-V остаются существенными.

По данным MIIT, изменений в подвеске и шасси не зафиксировано. Это означает, что базовая архитектура сохраняется, несмотря на смену экстерьера. О модификациях в тормозной системе, рулевом управлении или изменении дорожного просвета информации пока не поступало.

Обновленный GAC-Honda Fit по сравнению с японской комплектацией Fit в базовой (слева) и RS (справа) комплектациях.

Photo by: CarScoops

Версии от GAC-Honda и Dongfeng-Honda расходятся в деталях и позиционировании

Интерьер обновлённой Honda Fit для китайского рынка пока не раскрыт. На момент публикации изображения салона отсутствуют в базе MIIT, а представители GAC-Honda не комментируют изменения в оснащении. Не ясно, получит ли модель цифровую приборную панель или сохранит оформление предыдущей версии. Напомним, в японской версии после рестайлинга 2022 года появилась улучшенная медиасистема и доработанная эргономика.

Также пока нет подтверждения о том, появятся ли в Китае версии Crosstar или Sport. Эти исполнения выделяются декоративным пластиковым обвесом, изменёнными бамперами и часто иной настройкой подвески. В компании не уточнили, планируется ли выпуск таких модификаций, ориентированных на аудиторию кроссоверов и спортивных хэтчбеков. В текущей линейке GAC-Honda Fit указаны только базовые исполнения.

Параллельно с этой моделью на китайском рынке присутствует ещё одна версия, созданная на той же архитектуре. Она носит имя Honda Life и производится другим совместным предприятием: Dongfeng-Honda. Отличия между Fit и Life минимальны, но заметны. У Life немного изменён передний бампер и используется другая задняя светотехника с затемнённой оптикой. Эта модификация доступна с 2020 года и изначально позиционировалась как более «молодёжная» версия, сохраняя тот же двигатель и платформу.

Life также готовится к рестайлингу, однако в пресс-релизах компании Dongfeng-Honda не заявлено о радикальных изменениях. Судя по утечкам, обновление будет ограничено декоративными элементами и новыми цветовыми решениями. При этом силовая установка, как ожидается, останется прежней — 1,5-литровый атмосферный мотор с передним приводом.

Глобальная стратегия Honda предусматривает дифференциацию моделей в зависимости от региона. Например, в Японии и Европе Fit/Jazz после рестайлинга получил гибридную установку e:HEV, систему помощи водителю Honda Sensing и расширенный список опций. В Китае же акцент сделан на визуальные отличия, при этом техническая часть остаётся более консервативной. По словам представителей бренда, приоритетом остаётся удержание стоимости автомобиля в рамках ценового сегмента B-класса, что подтверждается сохранением атмосферного ДВС и отказом от сложных гибридных решений.

Платформа Fit остаётся общей с рядом других моделей Honda, включая субкомпактный кроссовер HR-V. Однако дизайн кузова и оснащение этих машин могут существенно отличаться в зависимости от страны. В Европе и Японии HR-V выпускается в виде купеобразного кроссовера с гибридной трансмиссией. В Китае под тем же именем можно встретить абсолютно иную модель с другим кузовом и дизайном.

По состоянию на начало 2025 года четвёртое поколение Honda Fit остаётся актуальным в большинстве стран, несмотря на выход новых конкурентов. На китайском рынке модельный ряд продолжает развиваться по линии параллельных модификаций от GAC-Honda и Dongfeng-Honda, каждая из которых имеет свои особенности. Такая система с двумя версиями одного автомобиля остаётся характерной чертой локализации международных моделей в КНР.