Fiat Cronos 2026 замечен в автосалонах до официальной премьеры

Fiat Cronos 2026 замечен в автосалонах до официальной премьеры
20 апреля 16:02 2025

В Аргентине дилеры начали продавать рестайлинговую версию раньше срока — в сети появились фото и характеристики модели

Рестайлинговая версия седана Fiat Cronos 2026 предназначена исключительно для рынков Южной Америки. Основными странами сбыта являются Аргентина и Бразилия. Модель не продаётся в Европе и не планируется к поставке в другие регионы. Автомобиль выпускается на заводе концерна Stellantis в городе Кордова, Аргентина.

Публичная премьера обновлённого Cronos изначально была запланирована на ближайшие недели. Однако в начале апреля 2025 года в социальных сетях появились фотографии серийных машин, уже выставленных в дилерских центрах. Изображения, опубликованные, в том числе, в Instagram-аккаунте @fca_fan_brazil, демонстрируют внешний вид модели с разных ракурсов, салон, а также лист с характеристиками, напоминающий официальную документацию.

По информации аргентинских СМИ, опубликованной сразу несколькими изданиями, к преждевременному показу привели действия отдельных дилеров, начавших подготовку к продажам до официального старта. В Fiat инцидент пока не прокомментировали. На момент публикации материала официальная презентация модели так и не состоялась.

В комментариях под фото в социальных сетях пользователи обратили внимание на то, что «Fiat Аргентина не может сохранить секреты». Тема активно обсуждается на форумах и в новостных сообщениях о модельном ряде Stellantis.

Fiat Cronos — локализованный седан B-сегмента, разработанный специально для стран Латинской Америки. С 2020 года он регулярно входит в тройку самых продаваемых автомобилей в Аргентине. В компании ранее заявляли, что модель занимает устойчивое положение в структуре локального производства и экспорта. В 2023 году Cronos оказался самым продаваемым автомобилем в стране с результатом более 55 000 проданных экземпляров.

Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026
Fiat Cronos 2026 / Photo by @fca_fan_brazil

Начальная цена модели в Аргентине эквивалентна примерно €17 000 (₽1 588 675). По позиционированию модель сопоставима с массовыми компактными седанами, ориентированными на развивающиеся рынки. В России модель ближайший конкурент: Hyundai Solaris, Kia Rio, Solaris HS.

В ходе рестайлинга Fiat Cronos 2026 получил обновлённую носовую часть кузова. Дизайнеры обновили форму бамперов, решётку радиатора и передние фары. Комплектации теперь различаются: в базовых применена пиксельная LED-подпись, в старших — полноценные светодиодные модули. Подтверждение этому содержится в опубликованных дилерских документах, размещённых в соцсетях.

Также в задней части появились фонари с новыми внутренними элементами. Установлены колёсные диски нового дизайна, отличающиеся по размерам и отделке в зависимости от уровня оснащения

Fiat Cronos 2026, несмотря на внешние изменения, сохранил прежнюю техническую начинку. Седан продолжает использовать проверенный мотор 1.3 Firefly, развивающий мощность 107 л.с. и крутящий момент 13,2 кг⋅м. Этот двигатель работает в паре с механической коробкой передач на 5 ступеней или вариатором CVT, в зависимости от комплектации.

Ключевые изменения касаются мультимедийной системы и безопасности. Теперь стандартная версия седана оснащена мультимедийной системой, поддерживающей беспроводные версии Apple CarPlay и Android Auto. Обновления позволяют водителям и пассажирам коннектить смартфоны с системой автомобиля в беспроводном режиме. Fiat уже применял эту систему в других моделях. В Cronos включил её, как ключевое, модельное обновление.

Кроме того, Fiat обновил систему безопасности. Теперь седан оборудован четырьмя подушками безопасности — две фронтальные и две боковые, что значительно повышает уровень защиты водителя и пассажиров в случае аварийной ситуации. Ранее в базовых версиях Cronos было лишь две подушки безопасности.

По опубликованным данным обновлённый Cronos соответствует современным стандартам безопасности, что отражается и в более высоких результатах в тестах на безопасность в Южной Америке. Официальные документы дилеров также содержат упоминание о новых системах безопасности в модели.

В плане мощности и характеристик мотора изменений не произошло. Платформа остаётся прежней, что подтверждают производственные данные. Силовой агрегат по-прежнему ориентирован на экономичность и долговечность. Многие автомобили на этой платформе показывают стабильные результаты работы в условиях местных дорог, где важны как экономия топлива, так и выносливость системы.

Что касается дизайна задней части автомобиля, то, помимо фонарей, изменения затронули и колесные диски. В зависимости от комплектации покупатель получает обновлённые диски и разные варианты внешней отделки.

Дата официальной премьеры обновлённого Fiat Cronos всё ещё остаётся неясной. Ожидается, что компания проведёт официальное представление модели в ближайшие недели. Пока что информация о точной дате остаётся в стадии подтверждения. В Аргентине и Бразилии эти изменения уже стали предметом обсуждения в автосалонах.

Fiat в ближайшее время намерена начать выпуск обновлённого Cronos для продажи в странах Латинской Америки. Модель будет ориентирована на продолжение успеха среди небольших седанов в регионе – релиз.

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CronosFiat
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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