Fiat Cronos 2026 замечен в автосалонах до официальной премьеры

В Аргентине дилеры начали продавать рестайлинговую версию раньше срока — в сети появились фото и характеристики модели

Рестайлинговая версия седана Fiat Cronos 2026 предназначена исключительно для рынков Южной Америки. Основными странами сбыта являются Аргентина и Бразилия. Модель не продаётся в Европе и не планируется к поставке в другие регионы. Автомобиль выпускается на заводе концерна Stellantis в городе Кордова, Аргентина.

Публичная премьера обновлённого Cronos изначально была запланирована на ближайшие недели. Однако в начале апреля 2025 года в социальных сетях появились фотографии серийных машин, уже выставленных в дилерских центрах. Изображения, опубликованные, в том числе, в Instagram-аккаунте @fca_fan_brazil , демонстрируют внешний вид модели с разных ракурсов, салон, а также лист с характеристиками, напоминающий официальную документацию.

По информации аргентинских СМИ, опубликованной сразу несколькими изданиями, к преждевременному показу привели действия отдельных дилеров, начавших подготовку к продажам до официального старта. В Fiat инцидент пока не прокомментировали. На момент публикации материала официальная презентация модели так и не состоялась.

В комментариях под фото в социальных сетях пользователи обратили внимание на то, что «Fiat Аргентина не может сохранить секреты». Тема активно обсуждается на форумах и в новостных сообщениях о модельном ряде Stellantis.

Fiat Cronos — локализованный седан B-сегмента, разработанный специально для стран Латинской Америки. С 2020 года он регулярно входит в тройку самых продаваемых автомобилей в Аргентине. В компании ранее заявляли, что модель занимает устойчивое положение в структуре локального производства и экспорта. В 2023 году Cronos оказался самым продаваемым автомобилем в стране с результатом более 55 000 проданных экземпляров.

Fiat Cronos 2026 / Photo by @fca_fan_brazil

Начальная цена модели в Аргентине эквивалентна примерно €17 000 (₽1 588 675). По позиционированию модель сопоставима с массовыми компактными седанами, ориентированными на развивающиеся рынки. В России модель ближайший конкурент: Hyundai Solaris, Kia Rio, Solaris HS.

В ходе рестайлинга Fiat Cronos 2026 получил обновлённую носовую часть кузова. Дизайнеры обновили форму бамперов, решётку радиатора и передние фары. Комплектации теперь различаются: в базовых применена пиксельная LED-подпись, в старших — полноценные светодиодные модули. Подтверждение этому содержится в опубликованных дилерских документах, размещённых в соцсетях.

Также в задней части появились фонари с новыми внутренними элементами. Установлены колёсные диски нового дизайна, отличающиеся по размерам и отделке в зависимости от уровня оснащения

Fiat Cronos 2026, несмотря на внешние изменения, сохранил прежнюю техническую начинку. Седан продолжает использовать проверенный мотор 1.3 Firefly , развивающий мощность 107 л.с. и крутящий момент 13,2 кг⋅м. Этот двигатель работает в паре с механической коробкой передач на 5 ступеней или вариатором CVT, в зависимости от комплектации.

Ключевые изменения касаются мультимедийной системы и безопасности. Теперь стандартная версия седана оснащена мультимедийной системой, поддерживающей беспроводные версии Apple CarPlay и Android Auto. Обновления позволяют водителям и пассажирам коннектить смартфоны с системой автомобиля в беспроводном режиме. Fiat уже применял эту систему в других моделях. В Cronos включил её, как ключевое, модельное обновление.

Кроме того, Fiat обновил систему безопасности. Теперь седан оборудован четырьмя подушками безопасности — две фронтальные и две боковые, что значительно повышает уровень защиты водителя и пассажиров в случае аварийной ситуации. Ранее в базовых версиях Cronos было лишь две подушки безопасности.

По опубликованным данным обновлённый Cronos соответствует современным стандартам безопасности, что отражается и в более высоких результатах в тестах на безопасность в Южной Америке. Официальные документы дилеров также содержат упоминание о новых системах безопасности в модели.

В плане мощности и характеристик мотора изменений не произошло. Платформа остаётся прежней, что подтверждают производственные данные. Силовой агрегат по-прежнему ориентирован на экономичность и долговечность. Многие автомобили на этой платформе показывают стабильные результаты работы в условиях местных дорог, где важны как экономия топлива, так и выносливость системы.

Что касается дизайна задней части автомобиля, то, помимо фонарей, изменения затронули и колесные диски. В зависимости от комплектации покупатель получает обновлённые диски и разные варианты внешней отделки.

Дата официальной премьеры обновлённого Fiat Cronos всё ещё остаётся неясной. Ожидается, что компания проведёт официальное представление модели в ближайшие недели. Пока что информация о точной дате остаётся в стадии подтверждения. В Аргентине и Бразилии эти изменения уже стали предметом обсуждения в автосалонах.

Fiat в ближайшее время намерена начать выпуск обновлённого Cronos для продажи в странах Латинской Америки. Модель будет ориентирована на продолжение успеха среди небольших седанов в регионе – релиз.