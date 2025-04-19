Ford приостановил экспорт внедорожников и пикапов в Китай на фоне пошлин до 150%

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Ford Motor Company объявила о временной приостановке поставок в Китай нескольких популярных моделей, включая спортивные и утилитарные автомобили. В компании сообщили, что решение связано с действующими ответными тарифами, наложенными китайской стороной на американские автомобили. В Ford подчеркнули: «Мы скорректировали экспорт из США в Китай с учётом действующих тарифов» (Reuters).
С начала недели Ford прекратил отправку в Китай следующих моделей: F-150 Raptor, Mustang, Bronco и Lincoln Navigator. Все они собираются на заводах в США — в штатах Мичиган и Кентукки. Согласно заявлению представителей бренда, поставки полностью собранных автомобилей приостановлены. Тем не менее экспорт компонентов, включая двигатели и трансмиссии, продолжается в прежнем объёме.
Одновременно продолжаются поставки модели Lincoln Nautilus, так как она выпускается на территории Китая. Это позволяет обходить налоговую нагрузку на импорт. В компании не уточняют, сколько времени продлится ограничение, однако подчёркивают, что следят за изменением торговых условий.
Повышенные таможенные сборы были введены в качестве ответной меры на политику США. Размер пошлин на американские автомобили, ввозимые в Китай, может достигать 150%. Это усложняет конкурентную позицию продукции на китайском рынке и снижает рентабельность поставок.
По данным Ford, около 80% автомобилей, продаваемых на американском рынке, собираются внутри страны. Эта особенность может позволить бренду частично компенсировать потери от международных ограничений.
Несмотря на сохранение поставок ключевых узлов и локальное производство отдельных моделей, последствия продолжающегося торгового давления уже затрагивают экспортную стратегию Ford. Переход к частичной или полной локализации производства в странах с высокой налоговой нагрузкой может стать одним из возможных решений для адаптации компании к новым условиям.
Внутренний документ компании указывает на корректировку ценовой политики при продолжении торгового конфликта между США и Китаем
На фоне сохраняющегося давления со стороны ответных тарифов со стороны Китая компания Ford предупредила своих американских дилеров о возможности повышения цен на новые автомобили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку, распространённую среди представителей дилерской сети.
По содержанию документа, Ford рассматривает пересмотр текущей ценовой политики в случае, если действующие тарифы будут продлены или увеличены. Представители бренда не уточняют, какие именно модели могут попасть под пересмотр, однако предполагается, что речь идёт о линейках, чувствительных к себестоимости комплектующих, в том числе с международной логистикой.
Согласно анализу Центра автомобильных исследований (Center for Automotive Research), опубликованному в начале апреля, 25-процентные тарифы на автомобильный импорт в США способны привести к росту издержек автопроизводителей на сумму до 108 миллиардов долларов США к 2025 году. Эти данные касаются как производителей оригинальных автомобилей, так и поставщиков компонентов, включая двигатели, трансмиссии и электронные системы.
Переходный период, вызванный торговыми спорами, влияет не только на экспорт готовых машин, но и на стратегическое планирование автоконцернов. В случае с Ford частичный выход из китайского рынка новых автомобилей может ограничить доступность некоторых моделей, а в перспективе — изменить структуру продаж. Однако поставки автокомпонентов из США в Китай, включая силовые агрегаты и трансмиссии, продолжаются без изменений, подтвердили в компании.
Некоторые модели, такие как Lincoln Nautilus, остаются вне зоны прямого действия тарифов благодаря локализации производства на территории Китая. Это позволяет избежать налоговой нагрузки, влияющей на конечную цену продукта.
Президент США Дональд Трамп в недавнем публичном выступлении допустил возможность смягчения некоторых пунктов тарифной политики. Он заявил, что рассматривает варианты исключений по уже действующим пошлинам. Это заявление вызвало ожидания возможного временного послабления, однако в самой компании пока не комментируют перспективы возобновления поставок или пересмотра экспортной стратегии.
Влияние тарифов ощущается не только на уровне прямого ценообразования, но и в цепочке поставок. В условиях неопределённости автопроизводители вынуждены учитывать возможные сценарии — от сокращения внешних поставок до повышения стоимости продукции на внутреннем рынке.
Сохраняющееся торговое напряжение между США и Китаем, а также возможное перераспределение производственных мощностей, становятся определяющими факторами для пересмотра глобальной логистики автопрома. Ford, как и другие участники рынка, выстраивает гибкую модель реагирования на изменения условий, включая адаптацию ценовой политики и изменение направления экспорта.
C 2014 года amsrus.ru
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