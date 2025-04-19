Ford приостановил экспорт внедорожников и пикапов в Китай на фоне пошлин до 150% Photo by Ford Authority

Компания отменила поставки моделей F-150 Raptor, Mustang и Bronco, сославшись на изменение торговых условий и рост налоговой нагрузки

Ford Motor Company объявила о временной приостановке поставок в Китай нескольких популярных моделей, включая спортивные и утилитарные автомобили. В компании сообщили, что решение связано с действующими ответными тарифами, наложенными китайской стороной на американские автомобили. В Ford подчеркнули: «Мы скорректировали экспорт из США в Китай с учётом действующих тарифов» (Reuters ).

С начала недели Ford прекратил отправку в Китай следующих моделей: F-150 Raptor, Mustang, Bronco и Lincoln Navigator. Все они собираются на заводах в США — в штатах Мичиган и Кентукки. Согласно заявлению представителей бренда, поставки полностью собранных автомобилей приостановлены. Тем не менее экспорт компонентов, включая двигатели и трансмиссии, продолжается в прежнем объёме.

Одновременно продолжаются поставки модели Lincoln Nautilus, так как она выпускается на территории Китая. Это позволяет обходить налоговую нагрузку на импорт. В компании не уточняют, сколько времени продлится ограничение, однако подчёркивают, что следят за изменением торговых условий.

Повышенные таможенные сборы были введены в качестве ответной меры на политику США. Размер пошлин на американские автомобили, ввозимые в Китай, может достигать 150%. Это усложняет конкурентную позицию продукции на китайском рынке и снижает рентабельность поставок.

По данным Ford, около 80% автомобилей, продаваемых на американском рынке, собираются внутри страны. Эта особенность может позволить бренду частично компенсировать потери от международных ограничений.

Несмотря на сохранение поставок ключевых узлов и локальное производство отдельных моделей, последствия продолжающегося торгового давления уже затрагивают экспортную стратегию Ford. Переход к частичной или полной локализации производства в странах с высокой налоговой нагрузкой может стать одним из возможных решений для адаптации компании к новым условиям.

Внутренний документ компании указывает на корректировку ценовой политики при продолжении торгового конфликта между США и Китаем

На фоне сохраняющегося давления со стороны ответных тарифов со стороны Китая компания Ford предупредила своих американских дилеров о возможности повышения цен на новые автомобили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку, распространённую среди представителей дилерской сети.

По содержанию документа, Ford рассматривает пересмотр текущей ценовой политики в случае, если действующие тарифы будут продлены или увеличены. Представители бренда не уточняют, какие именно модели могут попасть под пересмотр, однако предполагается, что речь идёт о линейках, чувствительных к себестоимости комплектующих, в том числе с международной логистикой.

Согласно анализу Центра автомобильных исследований (Center for Automotive Research ), опубликованному в начале апреля, 25-процентные тарифы на автомобильный импорт в США способны привести к росту издержек автопроизводителей на сумму до 108 миллиардов долларов США к 2025 году. Эти данные касаются как производителей оригинальных автомобилей, так и поставщиков компонентов, включая двигатели, трансмиссии и электронные системы.

Переходный период, вызванный торговыми спорами, влияет не только на экспорт готовых машин, но и на стратегическое планирование автоконцернов. В случае с Ford частичный выход из китайского рынка новых автомобилей может ограничить доступность некоторых моделей, а в перспективе — изменить структуру продаж. Однако поставки автокомпонентов из США в Китай, включая силовые агрегаты и трансмиссии, продолжаются без изменений, подтвердили в компании.

Некоторые модели, такие как Lincoln Nautilus , остаются вне зоны прямого действия тарифов благодаря локализации производства на территории Китая. Это позволяет избежать налоговой нагрузки, влияющей на конечную цену продукта.

Президент США Дональд Трамп в недавнем публичном выступлении допустил возможность смягчения некоторых пунктов тарифной политики. Он заявил, что рассматривает варианты исключений по уже действующим пошлинам. Это заявление вызвало ожидания возможного временного послабления, однако в самой компании пока не комментируют перспективы возобновления поставок или пересмотра экспортной стратегии.

Влияние тарифов ощущается не только на уровне прямого ценообразования, но и в цепочке поставок. В условиях неопределённости автопроизводители вынуждены учитывать возможные сценарии — от сокращения внешних поставок до повышения стоимости продукции на внутреннем рынке.

Сохраняющееся торговое напряжение между США и Китаем, а также возможное перераспределение производственных мощностей, становятся определяющими факторами для пересмотра глобальной логистики автопрома. Ford, как и другие участники рынка, выстраивает гибкую модель реагирования на изменения условий, включая адаптацию ценовой политики и изменение направления экспорта.