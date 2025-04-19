Bentley представила открытую версию Batur — один из последних автомобилей с двигателем W12

Bentley представила открытую версию Batur — один из последних автомобилей с двигателем W12
19 апреля 14:58 2025

В Дубае дебютировал кабриолет Batur: всего 16 машин, индивидуальная сборка и прощание с культовым мотором Bentley

Batur Convertible стал третьей моделью индивидуального производства Mulliner в современной истории Bentley. Премьера прошла на закрытом мероприятии в Баб-эль-Шамс, ОАЭ. До этого компания представила двухдверные Bacalar и Batur.

Каждый из 16 автомобилей будет собран по индивидуальному заказу. В компании сообщили, что кабриолет стал одним из последних автомобилей Bentley с двенадцатицилиндровым двигателем W12. Производство мотора завершится летом 2025 года, отметили представители бренда.

Экстерьер экспериментального автомобиля, представленного в Дубае, оформлен в цвете Midnight Emerald с отделкой из глянцевого углепластика. Передняя решётка выделяется отделкой Satin Dark Titanium. Исключение составляет центральная часть — в ней используется градиент от оранжевого оттенка Gloss Mandarin к чёрному Gloss Beluga. В пресс-релизе компании говорится, что подобное решение демонстрирует возможности по цветовым переходам и индивидуализации.

Центральным визуальным элементом стал акцент Batur Racing Stripe. Он выполнен в оттенке Gloss Porpoise, с оранжевыми боковыми линиями в тон интерьеру. Эта связь между внешней и внутренней отделкой подчёркивается намеренно, как сообщили в компании.

Салон сочетает кожу оттенков Cumbrian Green и Porpoise, дополненных контрастной строчкой и кантами цвета Mandarin. Металлические элементы выполнены из титана. Органы управления вентиляцией оформлены в традиционном для Bentley стиле Bullseye. Для декоративных панелей использовано фирменное покрытие Mulliner — «guitar fade». Оно представляет собой градиент от глянцевого чёрного к углепластику и обратно. На панели выгравирован графический узор, представляющий акустическую подпись двигателя W12.

Компоновка интерьера заимствует элементы концепции Bacalar, включая «обнимающую» водителя архитектуру wraparound. В компании уточнили, что кузов Batur Convertible позволил сохранить двухместную схему и объединить элементы дизайна Bacalar и Batur. В результате автомобиль получил уникальную конструкцию с открытым верхом, подчеркивающую индивидуальность и ограниченный характер каждой машины.

Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible
Bentley Batur Convertible

Персонализация и технологии: каждое авто — уникальное произведение искусства

Каждый экземпляр Batur Convertible создается в Mulliner Bespoke Studio. В компании заявили, что процесс заказа автомобиля позволяет клиентам выбрать любые элементы, от внешней отделки до уникальных материалов в салоне. Используя эксклюзивное программное обеспечение для заказа, владельцы могут создавать абсолютно индивидуальные решения. В Bentley уверены, что данный подход делает каждый автомобиль уникальным, отражая индивидуальность владельца.

Цветовая палитра для внешнего оформления открывает неограниченные возможности. Помимо стандартных оттенков Mulliner, доступны даже полностью кастомизированные варианты покраски. В качестве примера компания предлагает окраску в градиентный стиль, который можно применить даже к передней решётке, создавая эффект омбре.

В интерьере также возможна значительная кастомизация. Одной из эксклюзивных опций является использование 3D-печати для создания элементов из розового золота. Эти детали, такие как элементы Bentley Drive Mode Selector, добавляют дополнительную изысканность и гармонируют с дизайном решётки радиатора. Розовое золото может быть использовано не только для органайзеров, но и для вентилируемых органов управления и на рулевом колесе, что становится центральным элементом изысканного интерьера.

Компания Bentley продолжает тесное сотрудничество с мастерами из исторического ювелирного квартала Бирмингема, где изготавливаются уникальные элементы, комбинирующие традиционные техники с новейшими методами производства. В пресс-релизе компании отмечается, что эта коллаборация — пример того, как Bentley объединяет высокие технологии и ремесленные традиции для создания исключительных автомобилей.

Сборка каждого Batur Convertible занимает несколько месяцев и происходит в карбон-нейтральном заводе Bentley в Кру, Великобритания. Это подтверждает приверженность бренда к экологической устойчивости и новейшим технологиям производства. Все автомобили оснащены самым мощным вариантом двигателя W12 — 6,0-литровым твин-турбо с мощностью 750 л.с. Эта версия мотора развивает 1 000 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю достигать выдающихся характеристик. В Bentley уверены, что эти двигатели стали важной вехой в истории компании, так как с момента их появления прошло два десятилетия, в течение которых двигатель прошел серьёзные усовершенствования. За эти годы мощности мотора удалось увеличить на 40%, одновременно улучшив экономичность на 25%.

Суммарный объём производства W12 будет завершён в 2025 году, и Batur Convertible станет одним из последних автомобилей Bentley, использующих этот легендарный мотор.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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