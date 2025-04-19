Bentley представила открытую версию Batur — один из последних автомобилей с двигателем W12

В Дубае дебютировал кабриолет Batur: всего 16 машин, индивидуальная сборка и прощание с культовым мотором Bentley

Batur Convertible стал третьей моделью индивидуального производства Mulliner в современной истории Bentley. Премьера прошла на закрытом мероприятии в Баб-эль-Шамс, ОАЭ. До этого компания представила двухдверные Bacalar и Batur.

Каждый из 16 автомобилей будет собран по индивидуальному заказу. В компании сообщили, что кабриолет стал одним из последних автомобилей Bentley с двенадцатицилиндровым двигателем W12. Производство мотора завершится летом 2025 года, отметили представители бренда.

Экстерьер экспериментального автомобиля, представленного в Дубае, оформлен в цвете Midnight Emerald с отделкой из глянцевого углепластика. Передняя решётка выделяется отделкой Satin Dark Titanium. Исключение составляет центральная часть — в ней используется градиент от оранжевого оттенка Gloss Mandarin к чёрному Gloss Beluga. В пресс-релизе компании говорится, что подобное решение демонстрирует возможности по цветовым переходам и индивидуализации.

Центральным визуальным элементом стал акцент Batur Racing Stripe. Он выполнен в оттенке Gloss Porpoise, с оранжевыми боковыми линиями в тон интерьеру. Эта связь между внешней и внутренней отделкой подчёркивается намеренно, как сообщили в компании.

Салон сочетает кожу оттенков Cumbrian Green и Porpoise, дополненных контрастной строчкой и кантами цвета Mandarin. Металлические элементы выполнены из титана. Органы управления вентиляцией оформлены в традиционном для Bentley стиле Bullseye. Для декоративных панелей использовано фирменное покрытие Mulliner — «guitar fade». Оно представляет собой градиент от глянцевого чёрного к углепластику и обратно. На панели выгравирован графический узор, представляющий акустическую подпись двигателя W12.

Компоновка интерьера заимствует элементы концепции Bacalar, включая «обнимающую» водителя архитектуру wraparound. В компании уточнили, что кузов Batur Convertible позволил сохранить двухместную схему и объединить элементы дизайна Bacalar и Batur. В результате автомобиль получил уникальную конструкцию с открытым верхом, подчеркивающую индивидуальность и ограниченный характер каждой машины.

Bentley Batur Convertible

Персонализация и технологии: каждое авто — уникальное произведение искусства

Каждый экземпляр Batur Convertible создается в Mulliner Bespoke Studio. В компании заявили, что процесс заказа автомобиля позволяет клиентам выбрать любые элементы, от внешней отделки до уникальных материалов в салоне. Используя эксклюзивное программное обеспечение для заказа, владельцы могут создавать абсолютно индивидуальные решения. В Bentley уверены, что данный подход делает каждый автомобиль уникальным, отражая индивидуальность владельца.

Цветовая палитра для внешнего оформления открывает неограниченные возможности. Помимо стандартных оттенков Mulliner, доступны даже полностью кастомизированные варианты покраски. В качестве примера компания предлагает окраску в градиентный стиль, который можно применить даже к передней решётке, создавая эффект омбре.

В интерьере также возможна значительная кастомизация. Одной из эксклюзивных опций является использование 3D-печати для создания элементов из розового золота. Эти детали, такие как элементы Bentley Drive Mode Selector, добавляют дополнительную изысканность и гармонируют с дизайном решётки радиатора. Розовое золото может быть использовано не только для органайзеров, но и для вентилируемых органов управления и на рулевом колесе, что становится центральным элементом изысканного интерьера.

Компания Bentley продолжает тесное сотрудничество с мастерами из исторического ювелирного квартала Бирмингема, где изготавливаются уникальные элементы, комбинирующие традиционные техники с новейшими методами производства. В пресс-релизе компании отмечается, что эта коллаборация — пример того, как Bentley объединяет высокие технологии и ремесленные традиции для создания исключительных автомобилей.

Сборка каждого Batur Convertible занимает несколько месяцев и происходит в карбон-нейтральном заводе Bentley в Кру, Великобритания. Это подтверждает приверженность бренда к экологической устойчивости и новейшим технологиям производства. Все автомобили оснащены самым мощным вариантом двигателя W12 — 6,0-литровым твин-турбо с мощностью 750 л.с. Эта версия мотора развивает 1 000 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю достигать выдающихся характеристик. В Bentley уверены, что эти двигатели стали важной вехой в истории компании, так как с момента их появления прошло два десятилетия, в течение которых двигатель прошел серьёзные усовершенствования. За эти годы мощности мотора удалось увеличить на 40%, одновременно улучшив экономичность на 25%.

Суммарный объём производства W12 будет завершён в 2025 году, и Batur Convertible станет одним из последних автомобилей Bentley, использующих этот легендарный мотор.