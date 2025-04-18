Soueast анонсировал глобальную конференцию в Шанхае и представил стратегию развития до 2030 года

Международный автопроизводитель Soueast соберёт партнёров из 18 стран на первом ежегодном международном бизнес-форуме. Конференция состоится 24 апреля в Grand Halls в Шанхае и станет площадкой для обсуждения стратегии глобализации, перспектив дистрибуции и решений для городской мобильности.

В компании сообщили, что конференция станет первым масштабным мероприятием после презентации обновлённой глобальной стратегии развития. В центре повестки — укрепление партнёрских связей, обсуждение этапов экспансии и формирование нового подхода к городской мобильности.

Цель форума — объединить международных дистрибьюторов и определить общие направления дальнейшего роста. Участников ждут интерактивные сессии, деловые встречи и стратегические сессии по развитию присутствия бренда на новых рынках.

По информации компании, за последние 12 месяцев Soueast усилил позиции на международной арене, расширив присутствие до 18 стран и регионов. На сегодня создано 124 торговые сети по всему миру.

Согласно пресс-релизу, общая аудитория бренда составляет 1,56 млн пользователей, а ключевыми факторами роста названы точное позиционирование и локализованные маркетинговые стратегии.

Форум как веха стратегии глобализации

Как подчеркнули представители бренда, конференция станет важной вехой в реализации стратегии глобализации, а её итоги заложат основу для новых решений в сфере интеллектуального и экологичного транспорта.

В преддверии мероприятия компания анонсировала подготовку серии презентаций, где будут представлены технологические решения, разработки в области городской мобильности и направления дальнейшего международного развития.

В рамках глобальной инвестиционной конференции 2024 года компания Soueast представила обновлённую стратегию развития и концепцию под названием EASE (Ease your life — Живи легко!). Как сообщается в пресс-релизе, философия концепции направлена на переосмысление городской мобильности с фокусом на комфорт, экологичность и интеграцию автомобиля в ритм мегаполиса.

Новый модельный ряд: S07 и S09

В соответствии с обновлённой концепцией бренд представил две новые модели — флагманский кроссовер Soueast S09 и интеллектуальный городской кроссовер Soueast S07.

Модель S09 позиционируется в сегменте D-SUV и ориентирована на пользователей, которым требуется вместимость, полный привод и классическая автоматическая трансмиссия. В базовой комплектации предусмотрен 7-местный салон. Среди других характеристик — использование технологий, применяемых в автомобилях более высокого ценового сегмента.

Модель S07 относится к сегменту C-SUV и ориентирована на городское использование. В компании отмечают, что обе модели сочетают в себе современный дизайн, функциональность и технологические решения, разработанные с учётом международных требований.

Гарантийное обслуживание и глобальная стратегия

Обе новинки получили пятилетнее гарантийное обслуживание. Это решение, по данным компании, призвано повысить лояльность покупателей на новых рынках и укрепить доверие к бренду.

Концепция EASE стала частью долгосрочной глобальной стратегии Soueast, включающей продвижение интеллектуальных транспортных решений, развитие партнёрских каналов и расширение линейки автомобилей с учётом региональных потребностей.