Новый Chery Tiggo 7L поступил в продажу

У дилеров появилась удлинённая версия популярного кроссовера с обновлённым оснащением и адаптацией под локальный рынок

Официальный дистрибьютор марки Chery в России сообщил о начале продаж модели Tiggo 7L. Кроссовер стал новым вариантом в линейке Tiggo 7 и получил литеру «L» в названии, указывающую на увеличенную длину кузова. Продажи начались 18 апреля у официальных дилеров. Минимальная рекомендованная цена с учётом текущих программ – от 2 580 000 рублей, сообщили в компании.

Внешне Tiggo 7L продолжает стилистику семейства, но с акцентом на более просторный салон. Увеличение длины кузова составило 40 мм. Общая длина – 4553 мм. Ширина и высота остались прежними – 1862 мм и 1696 мм соответственно. Колёсная база составляет 2670 мм, клиренс – 190 мм. Это обеспечивает универсальность при городской эксплуатации и поездках по загородным маршрутам.

Багажник рассчитан на 475 литров полезного объёма. При сложенных задних сиденьях пространство увеличивается до 1500 литров. По словам представителей бренда, это решение было ориентировано на потребности семейных пользователей и путешественников.

Chery предлагает Tiggo 7L в трёх вариантах: Active, Prime и Ultra. Все версии — с передним приводом и единым мотором. По словам представителей бренда, кроссовер был адаптирован для российских условий, включая климат и пожелания автомобилистов.

Версия Active комплектуется светодиодной оптикой, включая динамические поворотники. В списке базового оборудования — 18-дюймовые литые диски, камера заднего вида и задние датчики парковки. Системы ABS, ESC и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold входят в стандарт.

Также доступны дистанционный запуск, подогрев задних сидений, обогрев форсунок, бесключевой доступ и двухзонный климат-контроль. В компании уточнили, что фильтр N95 входит в штатную систему вентиляции. Установлена панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, совмещёнными в одну изогнутую поверхность.

Комплектация Prime расширена рядом элементов. Среди них — панорамная крыша с люком и шторкой, зеркала с электроприводом и памятью, а также электропривод двери багажника. Потолок выполнен в чёрном цвете. Передние кресла регулируются в шести и четырёх направлениях соответственно, сиденье водителя — с функцией памяти.

Внутреннее оформление салона тёмно-коричневое. По словам представителей марки, именно эта цветовая схема востребована среди российских клиентов. В дополнение — шесть подушек безопасности, круговой обзор 540°, передние парктроники, беспроводная зарядка и восемь динамиков.

Для комплектации Ultra добавлены системы помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, предотвращение столкновений и контроль слепых зон. Кроме того, доступны вентиляция передних сидений, навигация, голосовое управление и двухцветная окраска кузова — опционально. В салоне установлены акустические стёкла и электрохромное зеркало.

ADAS включает 12 функций:

– адаптивный круиз-контроль (ACC)

– предупреждение о фронтальном столкновении (FCW)

– автоматическое экстренное торможение (AEB)

– контроль слепых зон (BSD)

– помощь при перестроении (LCA)

– предупреждение о покидании полосы (LDW)

– удержание в полосе (LKA)

– ассистент движения в пробках (TJA/ICA)

– помощь при открытии дверей (DOW)

– предупреждение о заднем перекрёстном столкновении (RCTA)

– автоматическое переключение света (IHC)

– предупреждение о наезде сзади (RCW)

Цветовая палитра включает шесть вариантов: чёрный, белый, красный, морской синий, серебристый и стальной серый. Двухцветная окраска с чёрной крышей и зеркалами доступна за доплату.

Гарантия на Сhery Tiggo 7L составляет пять лет или 150 000 км. Эти условия действуют на все версии модели, сообщили в компании.