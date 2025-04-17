Suzuki на синтетическом топливе Suzuki Spacia Hybrid X

Компания задействовала синтетическое топливо в линейке гибридных автомобилей, представленных на международной выставке в Осаке. Производство топлива — совместный проект с ENEOS и фондом NEDO.

С 13 апреля 2025 года в Осаке стартовала международная выставка EXPO 2025. В числе участников — японская компания Suzuki Motor Corporation. В рамках мероприятия бренд предоставил автомобили, работающие на синтетическом топливе, для использования на территории выставочного комплекса. Это часть более широкой экологической инициативы компании.

На площадке EXPO 2025 ежедневно курсируют модели Spacia Hybrid X. Они обеспечивают транспортировку персонала по внутренней территории. Автомобили оснащены двигателями, адаптированными для работы с синтетическим топливом, не требующим капитальных модификаций системы заправки или конструкции силовой установки.

В компании подчеркнули, что участие в проекте соответствует долгосрочной стратегии по сокращению воздействия на климат и окружающую среду. Согласно принятой цели, Suzuki намерена добиться 90%-снижения выбросов углекислого газа от новых автомобилей к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. Это подтверждается в пресс-релизе компании.

Синтетическое топливо, использованное в рамках EXPO 2025, представляет собой технологически переработанный ресурс. Оно производится из водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии, и углекислого газа, захваченного из атмосферы или промышленных выбросов. Этот подход позволяет добиться нейтрального баланса выбросов CO₂ при сгорании топлива. Таким образом, техника с двигателями внутреннего сгорания получает возможность использовать альтернативное решение без полной замены платформы.

Поставку топлива осуществляет компания ENEOS, один из крупнейших энергетических операторов Японии. Осенью 2024 года ENEOS построила демонстрационный завод для производства синтетического топлива. Инфраструктура находится в Японии и рассчитана на ограниченный объём выпуска — для прикладного и исследовательского использования в рамках экологических программ. Об этом говорится в пресс-релизе Suzuki Motor Corporation.

Проект реализуется при поддержке фонда NEDO — Организации развития новых энергетических и промышленных технологий. В 2023 году программа по разработке процесса получения топлива на основе CO₂ была отобрана фондом в рамках инициативы «Проект зелёного инновационного фонда». В числе задач — проверка пригодности синтетического топлива для реальной эксплуатации с использованием уже серийных платформ. Переход на альтернативное топливо позволяет использовать существующую инфраструктуру без масштабных инвестиций в её переделку.

Выбор синтетического топлива в качестве демонстрационного ресурса обусловлен стремлением показать альтернативные пути декарбонизации автомобильного сектора. В отличие от массового перехода к электромобилям, решение, реализованное Suzuki, позволяет использовать существующий автопарк, сохраняя привычные технологические решения, включая двигатели внутреннего сгорания.

По информации от компании, синтетическое топливо — промежуточное решение, направленное на достижение углеродной нейтральности без необходимости полной замены автомобилей или инфраструктуры. В пресс-релизе Suzuki Motor Corporation говорится, что подобная стратегия может ускорить декарбонизацию в регионах, где массовый переход на электромобили затруднён. Речь идёт, в том числе, о странах с ограниченными возможностями по развитию зарядной сети или генерации «чистой» электроэнергии.

В рамках проекта автомобили на синтетическом топливе эксплуатируются в стандартных условиях. Их использование не требует изменения конструкции или настройки блока управления. Это снижает издержки, повышает гибкость внедрения и позволяет быстро масштабировать проект на другие сегменты транспорта — от лёгких коммерческих автомобилей до муниципального транспорта.

Разработка топлива и производственного цикла ведётся при поддержке Фонда зелёных инноваций NEDO. В фонде отметили, что ключевая цель программы — доказательство технической реализуемости производства топлива из CO₂. В производственной цепочке участвуют процессы улавливания углекислого газа, электролиз воды и синтез на базе полученного водорода. При этом сама цепочка может быть масштабируема и адаптируема под разные рынки. Это подтверждается в материалах NEDO.

ENEOS, в свою очередь, использует в проекте опыт промышленных поставок горючего и существующую дистрибуционную сеть. Это даёт возможность в будущем поставлять синтетическое топливо через традиционные автозаправочные станции. В компании сообщили, что технология ориентирована на интеграцию в текущие логистические цепочки, без серьёзных затрат на переоборудование.

Проект EXPO 2025 рассматривается как демонстрационная платформа для тестирования жизнеспособности идеи. Посетители, сотрудники и партнёры могут оценить функционирование транспорта в реальных условиях. По замыслу организаторов, это должно способствовать распространению информации о возможностях низкоуглеродных решений, не ограниченных исключительно электрификацией. В Suzuki подчеркнули, что проект реализуется также в рамках поддержки целей устойчивого развития, заявленных организаторами EXPO 2025.

В перспективе компания рассматривает использование синтетического топлива как часть портфеля решений, включающего гибридные платформы, электромобили и водородные установки. Такой подход позволяет гибко адаптировать стратегию под разные региональные сценарии.