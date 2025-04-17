Geely Xingyuan и Geely Monjaro заняли лидирующие позиции

Geely Xingyuan стал бестселлером в Китае в первом квартале 2025 года

По данным Китайской организации автомобильных дилеров (CADA), два автомобиля марки Geely попали в топ-5 самых популярных моделей в Китае в первом квартале 2025 года. Электрический хетчбэк Geely Xingyuan и кроссовер Geely Monjaro продемонстрировали отличные результаты по продажам, став важными игроками на китайском рынке.

Электрический хетчбэк Geely Xingyuan, который также известен на международных рынках как Star Wish, занял первое место по продажам среди автомобилей Китая с января по март 2025 года. В первые месяцы с момента старта продаж в октябре 2024 года спрос на модель стремительно рос. Через 49 дней после дебюта было реализовано 30 тысяч автомобилей, а спустя 65 дней их количество достигло 40 тысяч. В марте 2025 года был передан юбилейный, 100-тысячный автомобиль. По данным компании, всего за первый квартал 2025 года в Китае продали 89 215 единиц Geely Xingyuan.

Geely Xingyuan

Высокие показатели Geely Monjaro

Кроссовер Geely Monjaro, известный в Китае как Xingyue L, также продемонстрировал отличные результаты. На протяжении всего своего присутствия на китайском рынке с 2021 года модель поддерживала стабильные продажи, а в первом квартале 2025 года интерес к ней вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В январе 2025 года Geely Monjaro стал самым продаваемым автомобилем в своем классе. По итогам первого квартала 2025 года кроссовер занял четвёртое место по общим продажам в Китае, достигнув показателя в 79 883 автомобиля. Также Monjaro оказался самым популярным кроссовером с бензиновым двигателем среди конкурентов.

В условиях высокой конкуренции на китайском рынке моделей Geely удалось добиться впечатляющих результатов. Успех моделей Xingyuan и Monjaro в первом квартале 2025 года подтверждает их лидерство и рост популярности среди китайских покупателей.

Geely Xingyuan

Электрический хетчбэк Geely Xingyuan построен на платформе GEEA 3.0, использующейся также в модели Geely EX5, представленной на российском рынке. Модель привлекает внимание не только своим дизайном, но и технологиями. Экстерьер автомобиля характеризуется плавными линиями и гармоничными пропорциями, что способствует его аэродинамическим характеристикам. Соотношение высоты и длины кузова в 0,618 формирует стремительный силуэт машины.

Размеры Geely Xingyuan делают его удобным для эксплуатации в городских условиях: длина автомобиля составляет 4135 мм, ширина — 1805 мм, а высота — 1570 мм. Радиус разворота модели равен 4,95 метра, что облегчает маневрирование на узких улицах и парковках. Колёсная база в 2650 мм обеспечивает достаточное пространство для пассажиров второго ряда, обеспечивая комфорт даже на дальних поездках.

В салоне Geely Xingyuan установлен 14,6-дюймовый сенсорный экран, а мультимедийная система работает на базе операционной системы Flyme Auto от Meizu. Также в интерьере есть цифровая панель с диагональю 8,8 дюйма и разнообразная атмосферная подсветка. Вместительный багажник на 375 литров и дополнительное пространство под капотом объёмом 70 литров делают модель одной из самых практичных в своем сегменте.

Xingyuan оснащён инновационной силовой установкой «11 в 1», что способствует снижению массы автомобиля и освобождению пространства в салоне. В комплектации используется литий-железо-фосфатная батарея Short Blade, которая отличается компактностью и безопасностью. Максимальная мощность модели составляет 116 л.с., а запас хода достигает 410 км по циклу CLTC.

Geely Monjaro

Технологии и преимущества Geely Monjaro

Geely Monjaro, являясь одним из флагманов марки, также демонстрирует отличные результаты на китайском рынке. Эта модель, представлена в Китае под именем Xingyue L с 2021 года, за весь период своего существования успела зарекомендовать себя среди покупателей. В первом квартале 2025 года продажи Geely Monjaro выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о росте интереса к автомобилю.

Кроссовер Geely Monjaro сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую степень технологичности. Он отличается элегантным экстерьером и просторным салоном. Модель оснащена современными системами безопасности и комфорта, включая интеллектуальные помощники водителя, системы предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль. Также Monjaro предлагает передовые мультимедийные возможности с интеграцией смартфонов и доступом к различным приложениям.

Преимущества и популярность моделей Geely

Как отмечают представители компании, модели Geely Xingyuan и Geely Monjaro стали настоящими лидерами на фоне жесткой конкуренции на китайском рынке. В условиях стремительно меняющихся потребностей потребителей Geely удалось предоставить продуктивные решения, которые полностью соответствуют текущим трендам в автомобильной промышленности.

В то время как Geely Xingyuan стал бестселлером благодаря своей компактности, высокой безопасности и инновационным технологиям, Geely Monjaro продолжает привлекать внимание за счет вместительности, мощности и хороших показателей в плане топливной эффективности. Модели обеспечивают пользователей сочетанием передовых технологий и доступности, что привлекает широкую аудиторию в Китае.

Geely Monjaro

Стратегия развития Geely

Компания Geely продолжает активно развивать свою линейку автомобилей, ориентируясь на устойчивый рост и расширение своего присутствия на рынке. Пресс-служба Geely заявила, что в будущем компания планирует улучшать свои технологии и предлагать покупателям еще более инновационные решения в автомобилестроении.

Особое внимание уделяется развитию электрических технологий и платформ, что соответствует глобальным трендам в автомобильной отрасли. Geely активно инвестирует в создание экологически чистых и высокотехнологичных автомобилей, включая новейшие модели электромобилей и гибридов.

Компания заявила, что будет продолжать повышать качество своих автомобилей, улучшать их эксплуатационные характеристики и предлагать потребителям продукцию, соответствующую последним достижениям в области мобильности и технологий. Geely уверена в своих силах и готова укрепить свои позиции как на китайском, так и на международных рынках.

Один из ключевых факторов успеха моделей Geely Xingyuan и Geely Monjaro заключается в ориентации на потребности китайских клиентов. Модели бренда сочетает в себе элементы традиционного китайского стиля с современными технологиями, что делает их привлекательными для широкого круга потребителей. В Geely уверены, что с учетом нынешних потребностей китайских водителей и быстро меняющихся технологий компания будет и дальше оставаться в авангарде автомобильной промышленности в Китае.