Что скрывают мифы об охранных сигнализациях

На отраслевом форуме «Цезарь Сателлит» представил данные, которые противоречат распространённым убеждениям об автосигнализациях

В 57-м павильоне ВДНХ прошла 12-я Конвенция РОАД. Это ежегодное мероприятие собирает представителей дилерских центров, автопроизводителей и поставщиков сервисных решений. В 2025 году партнёром события выступила компания «Цезарь Сателлит». Руководитель дивизиона «Автомобили» Семён Фокин рассказал участникам о мифах, связанных с установкой охранных систем, и представил статистику, иллюстрирующую текущие риски.

Сигнализации сохраняют статус одного из самых популярных аксессуаров для автомобилей. Одновременно растёт количество домыслов, которые вводят владельцев в заблуждение. По данным компании, в числе самых распространённых — три мифа, напрямую влияющие на выбор оборудования, безопасность и стоимость страхования.

Первое утверждение касается китайских автомобилей. Считается, что они не представляют интереса для угонщиков. В компании заявили, что эта информация больше не соответствует действительности. После ухода европейских, японских и корейских марок китайские бренды заняли значительную долю российского рынка. С ростом числа таких автомобилей увеличилось и количество обращений по поводу их угона. Страховые компании фиксируют рост случаев хищения, чаще всего — с целью дальнейшей разборки на запчасти. Причина — сложность с поставками оригинальных деталей, особенно для популярных моделей.

Второй миф — мнение, что установка сигнализации не влияет на страховую премию. Представители бренда опровергли это утверждение. Согласно предоставленным данным, скидка на страхование от угона может достигать 80 %. Этот показатель зависит от конкретной конфигурации системы и уровня снижения риска. Чем выше степень защиты автомобиля, тем выше коэффициент скидки. В «Цезарь Сателлит» добавили, что предоставляют услуги по определению факта дорожно-транспортного происшествия и помощи в оформлении документов, необходимых для получения выплаты. В компании подчеркнули, что правильная фиксация обстоятельств аварии критически важна для успешного урегулирования страхового случая.

Третье распространённое мнение связано с функциями штатной телематики. Распространено мнение, что встроенные приложения и заводской автозапуск делают установку дополнительной сигнализации избыточной. Семён Фокин обратил внимание на то, что телематические системы большинства производителей обеспечивают удобство, но не дают полноценной охраны. В «Цезарь Сателлит» напомнили, что подобная ситуация уже наблюдалась, когда встроенные решения начали предлагать бренды Mercedes-Benz, BMW и Land Rover. Впоследствии многие клиенты дополняли их полноценной сигнализацией, поскольку базовая телематика не обеспечивала защиту ни от угона, ни от воздействия на электронные системы.

По информации компании, современные охранные комплексы предлагают функциональность, выходящую за рамки автозапуска и мониторинга. Они включают алгоритмы определения аварий, сбор технических данных и интеграцию с внешними сервисами.

Фирменные приложения, CRM и API — как это работает в автомобильной отрасли

В компании сообщили, что охранные системы — лишь часть более широкого телематического сервиса, включающего дистанционный мониторинг состояния автомобиля, передачу технических данных и настройку удалённого взаимодействия. Эти технологии используют как страховщики, так и производители автомобилей.

Для автопроизводителей и дилерских сетей «Цезарь Сателлит» предлагает телематическую платформу, которая позволяет интегрировать в фирменные приложения данные об автомобиле, включая ошибки, пробег, уведомления об авариях и сообщения о техническом состоянии. В пресс-релизе компании говорится, что подобная система уже используется ведущими участниками российского рынка.

Данные удалённой диагностики поступают в CRM-систему автопроизводителя через API. Дилеры получают к ним доступ через специализированный онлайн-портал. Это позволяет организовать постоянный мониторинг технического состояния автомобиля и выстраивать проактивный сервис. Например, дилер может заранее получить сигнал о необходимости технического обслуживания или неисправности и связаться с владельцем.

До 2022 года «Цезарь Сателлит» сотрудничала с производителями из Европы и Азии. В числе партнёров были Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Land Rover, Lexus, Hyundai, KIA, Mazda, Toyota и Volkswagen. Также в компании напомнили об опыте работы с Yamaha — производителем мотоциклов, квадроциклов и снегоходов.

После выхода большинства этих брендов с рынка компания выстроила взаимодействие с новыми игроками, пришедшими на их место. Как сообщили представители бренда, были разработаны телематические решения для ряда китайских автопроизводителей, включая Chery, Geely, Changan, JAC, Omoda, Jaecoo, Haval и Exeed. Все приложения — Chery Remote, Geely Assistance, Changan, JAC, My O&J, Haval и Exeed Remote — были созданы при участии «Цезарь Сателлит».

Фирменные приложения подключаются к платформе телематики, позволяя владельцу видеть статус автомобиля, получать сообщения о техническом состоянии, удалённо запускать двигатель или открывать двери. Производитель, в свою очередь, получает данные в корпоративную CRM-систему и может использовать их для планирования сервисных операций, аналитики и формирования обратной связи с клиентами.

В компании отметили, что использование единой телематической платформы упрощает взаимодействие между всеми участниками цепочки — от производителя до конечного потребителя. Подобные системы позволяют не только повысить качество обслуживания, но и наладить автоматизированный обмен информацией о состоянии автомобиля, включая случаи ДТП, превышения порогов износа и другие критические параметры.

По словам представителей бренда, решения компании активно адаптируются под требования новых партнёров и стандарты брендов, работающих в России. В условиях изменения структуры автомобильного рынка такие технологии становятся важным элементом экосистемы, позволяя автопроизводителям обеспечить дистанционное взаимодействие с клиентом даже при отсутствии постоянного сервиса.