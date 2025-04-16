Какие автомобили выбирают россияне в 2025 году

Какие автомобили выбирают россияне в 2025 году
16 апреля 18:29 2025

Исследование показало реальные предпочтения и поведение автолюбителей, зафиксировав сдвиги в восприятии брендов, моделей и факторов выбора

Исследование «Рейтинги Авто Года – 2025» охватило более 250 тысяч участников из всех федеральных округов России. В опросе, организованном платформой «Автомобиль года» при поддержке исследовательской компании Ipsos, приняли участие владельцы и потенциальные покупатели автомобилей. Респонденты оценивали более 300 моделей, включая предложения официальных дилеров и параллельного импорта.

По данным Ipsos, опрос проходил в цифровом формате и включал 7 номинаций в сегменте новых автомобилей, 3 номинации в категории подержанных машин, а также дополнительную анкету с вопросами о поведении, ожиданиях и текущем опыте владения автомобилем.

В 2025 году 37% респондентов сообщили о снижении интереса к покупке автомобиля. Главными факторами стали рост цен, снижение доступности финансирования и отсутствие прозрачных перспектив на рынке. Участники исследования отмечают, что автомобиль стал рассматриваться не как источник эмоций, а как функциональный актив — с приоритетом надежности, запаса ресурса и стоимости обслуживания.

Представитель Ipsos сообщил на пресс-конференции:

«Впервые мы зафиксировали устойчивую тенденцию на рациональный выбор в обеих категориях — как новых, так и подержанных автомобилей. Это влияет на восприятие брендов и выбор конкретных моделей».

Отдельное внимание участники конференции уделили возросшей роли локализации. Обсуждались темы развития производства, ценообразования с учетом утилизационного сбора и условий возвращения ушедших брендов. Представители автостраховых компаний отметили изменение подходов к оценке рисков и страховым премиям — особенно в сегменте китайских марок и электромобилей.

Китайские марки и рынок подержанных машин

Аналитики «Росгосстрах» сообщили, что в 2025 году автомобили китайских марок заняли 48% новых договоров КАСКО и ОСАГО. Это вдвое больше по сравнению с 2023 годом. Одновременно растет интерес к страховым продуктам для электромобилей. По данным страховых компаний, в течение года оформлено более 35 тысяч полисов на транспорт с альтернативными силовыми установками.

Дополнительным инструментом оценки состояния автомобилей стал т.н. «индекс ржавчины», по которому анализируется остаточный ресурс кузова по регионам. По результатам исследования, более 60% автомобилей в регионах Урала и Сибири требуют антикоррозийной обработки к 6-му году эксплуатации.

Семь номинаций в сегменте новых автомобилей

В 2025 году респонденты оценивали автомобили в семи номинациях:

  • Городской автомобиль
  • Семейный автомобиль
  • Коммерческий транспорт
  • Автомобиль для отдыха
  • Автомобиль для бизнеса
  • Кроссовер
  • Электромобиль

Модели оценивались по следующим критериям:

  • Качество сборки
  • Соотношение цена/оснащение
  • Уровень безопасности
  • Комфорт в эксплуатации
  • Адаптация к российским условиям (дорожный просвет, климатическая устойчивость, эргономика)

При этом голосование учитывало не только наличие официального представительства марки, но и долю параллельного импорта. Эксперты отметили возросшую осведомленность покупателей: около 70% участников заявили, что прежде, чем принять решение, изучают до 5 источников, включая Telegram-каналы, YouTube-обзоры и форумы.

В рамках исследования «Автомобиль года – 2025» более 120 тысяч участников дали оценку рынку подержанных автомобилей. Респонденты выбирали лучшие автомобили с пробегом в трёх номинациях, а также отвечали на дополнительные вопросы о доверии к продавцам, сервисной истории и финансовых инструментах.

По словам представителей аналитического блока Ipsos, более 64% покупателей автомобилей с пробегом в 2025 году ориентируются на один или два бренда, считая риски при покупке выше, чем при выборе нового автомобиля. Одновременно растёт спрос на автомобили с прозрачной историей, подтверждённой сервисной книжкой и фотоотчетами о техническом состоянии.

Новая роль онлайн-платформ

По данным исследования, около 80% сделок начинается с просмотра объявлений на платформах, таких как «Авито», Drom и «Юла Авто». Однако только 45% респондентов доверяют информации в карточках объявления. Оставшиеся 55% указывают на необходимость дополнительной проверки: по VIN, по базе ДТП, по диагностике в независимом сервисе.

Сервис «Автотека» сообщил в пресс-релизе, что в первом квартале 2025 года количество проверок по VIN увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это может свидетельствовать о повышенной настороженности покупателей.

Аналитики «Авто.ру» отмечают, что спрос на автомобили с одним владельцем и оригинальным ПТС вырос на 18%. Среди факторов, повышающих доверие: диагностика перед продажей, видеоосмотр, предоставление доступа к сервисной истории, а также договор купли-продажи с физическим лицом.

Рейтинг автомобилей с пробегом в трёх категориях

В 2025 году участники исследования голосовали за лучшие модели с пробегом в следующих номинациях:

  • Компактный автомобиль до 1 млн рублей
  • Кроссовер до 5 лет
  • Автомобиль для семьи (микроавтобусы, универсалы, минивэны)

Ключевые критерии:

  • Надёжность на пробеге 80–150 тыс. км
  • Ресурс трансмиссии
  • Состояние подвески
  • Доступность запасных частей
  • Устойчивость к коррозии

По данным отчёта, подготовленного совместно с техническими экспертами нескольких сервисных сетей, включая «FIT SERVICE» и «Авилон», самыми востребованными брендами стали Toyota, Kia, Volkswagen, Hyundai, а также Chery и Haval — последние уверенно вошли в рейтинг благодаря 3–5-летним автомобилям из первых партий официального ввоза.

Автомобиль года 2025 результаты
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Автомобиль года 2025 результаты
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Автомобиль года 2025 результаты
Цена-качество официально
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Современные среди всех
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Современные официально
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С Пробегом — Первое авто
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С пробегом — Выгодная покупка
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С Пробегом — Автолегенда
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Финансирование, гарантия, переоценка рисков

Согласно данным банковского сектора, опубликованным в отчёте Росбанка, в 2025 году около 22% сделок с автомобилями с пробегом были совершены с использованием автокредита. Основные тренды:

  • Рост доли кредитов с первоначальным взносом от 50%
  • Популярность страховых продуктов с франшизой
  • Повышенный интерес к постгарантийному обслуживанию

Эксперты подчеркнули, что страховщики и банки адаптируют подход к оценке износа и ликвидности автомобиля. В пресс-службе «РЕСО-Гарантия» сообщили: «Оценка остаточной стоимости автомобиля теперь включает индивидуальные факторы — вплоть до географии эксплуатации и популярности конкретной модификации».

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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