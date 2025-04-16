Audi представила A6 Sedan с рекордной аэродинамикой и частичной электрификацией

Седан бизнес-класса от Audi получил аэродинамический коэффициент 0,23, улучшенную шумоизоляцию и мягкогибридные моторы с возможностью частично электрического передвижения

Audi расширяет линейку A6, добавляя в неё новый седан с классической трехобъёмной компоновкой. В компании сообщили, что модель ориентирована на деловую и повседневную эксплуатацию, а также предназначена для комфортных дальних поездок. Основной акцент сделан на аэродинамике, шумоизоляции и плавности хода.

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Colour: Firmament blue metallic Static photo,

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Colour: Firmament blue metallic

Аэродинамический коэффициент нового A6 Sedan составляет 0,23. По данным Audi, это лучший результат среди всех серийных моделей марки с двигателем внутреннего сгорания. Такой показатель стал возможен благодаря комплексу инженерных решений — от формы кузова до распределения воздушных потоков в подкапотном пространстве и под днищем автомобиля.

Передняя часть седана получила низко расположенную решётку радиатора Singleframe и обновлённые воздухозаборники. Их геометрия оптимизирована с учётом воздушных завес (air curtains), которые направляют потоки вдоль передних колёс и уменьшают завихрения. Спойлер в переднем бампере и плоская обшивка нижней части кузова дополнительно снижают подъёмную силу на передней оси и способствуют управляемости на высоких скоростях.

Особое внимание уделено форме остекления и задней части кузова. Плавный изгиб линии окон и сужающееся к корме стекло формируют стремительный профиль. В пресс-релизе компании говорится, что выраженная линия крышки багажника и канавка перед ней играют ключевую роль в формировании срыва потока. В сочетании с широким диффузором это обеспечивает оптимальный баланс между прижимной силой на задней оси и общим сопротивлением воздуха.

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Colour: Firmament blue metallic Interior Dynamic photo,

Colour: Firmament blue metallic Dynamic photo,

Colour: Firmament blue metallic Audi is expanding the A6 model series with a sedan. It sets standards in design and aerodynamics.

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Colour: Firmament blue metallic

Опциональная адаптивная пневматическая подвеска регулирует высоту кузова и демпфирование. В обычном режиме кузов занижен на 20 мм по сравнению со стандартной подвеской. При активации динамического режима высота снижается ещё на 10 мм. В режимах «баланс» и «экономичный» система автоматически удерживает пониженное положение при движении на высокой скорости для снижения сопротивления воздуха.

Для повышения маневренности предусмотрено полноуправляемое шасси. При низкой скорости задние колёса поворачиваются в сторону, противоположную передним, что упрощает движение в городе и парковку. На средних и высоких скоростях они поворачиваются в ту же сторону, повышая устойчивость и точность управления.

Жесткая прогрессивная рулевая рейка обеспечивает прямую обратную связь от дорожного полотна. Такое сочетание подвески и рулевого управления формирует сбалансированное сочетание комфорта и динамики — одну из ключевых особенностей модели, на что указывают представители бренда.

Новый Audi A6 Sedan оснащается двигателями с мягкогибридной технологией MHEV plus. В компании поясняют, что эта система частичной электрификации не только снижает расход топлива, но и повышает плавность хода и динамику разгона. Предусмотрены бензиновый 3.0 TFSI V6 мощностью 270 кВт (367 л.с.) и дизельный 2.0 TDI с отдачей 150 кВт (204 л.с.).

Система MHEV plus позволяет двигаться на электротяге в условиях низкой нагрузки — например, во время парковки, маневрирования или при движении на малых скоростях. По информации Audi, автомобиль может продолжать движение с выключенным двигателем, используя только электропривод, в том числе на загородных участках и при торможении перед поворотами. При этом электродвигатель способен обеспечивать до 18 кВт дополнительной мощности и 230 Н·м крутящего момента во время ускорения.

В режиме рекуперации система способна восстанавливать до 25 кВт энергии. Это позволяет снизить выбросы CO₂ и одновременно улучшить общую эффективность силовой установки. Электрификация применяется и при трогании с места, обеспечивая более мягкий старт. В компании заявили, что мягкогибридная система стала неотъемлемой частью новых подходов к энергоэффективности в бизнес-сегменте.

Внутреннее пространство седана получило обновлённую шумоизоляцию. По данным производителя, уровень шумов в салоне снижен до 30% по сравнению с предыдущей генерацией. Достижение стало возможным благодаря многослойным уплотнителям дверей, дополнительным изоляционным вставкам и улучшенной герметизации багажника. На всех колёсах диаметром 19 дюймов и выше используются шины с шумопоглощающими вставками, уменьшающими резонанс в арках.

Дополнительно переработаны крепления мотора и трансмиссии. Новая конструкция подушек минимизирует вибрации, что также положительно сказывается на акустическом комфорте. По словам инженеров Audi, цель состояла в том, чтобы сделать поездки более спокойными как на городской скорости, так и на трассе.

Производство новой модели организовано на заводе Audi в Неккарзульме. Заказы на седан начнут принимать в середине апреля 2025 года. Начальная цена в Германии составит 55 500 евро за модификацию с двигателем TFSI мощностью 150 кВт. Поставки клиентам стартуют летом 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.