Audi представила A6 Sedan с рекордной аэродинамикой и частичной электрификацией

Audi представила A6 Sedan с рекордной аэродинамикой и частичной электрификацией
16 апреля 11:52 2025

Седан бизнес-класса от Audi получил аэродинамический коэффициент 0,23, улучшенную шумоизоляцию и мягкогибридные моторы с возможностью частично электрического передвижения

Audi расширяет линейку A6, добавляя в неё новый седан с классической трехобъёмной компоновкой. В компании сообщили, что модель ориентирована на деловую и повседневную эксплуатацию, а также предназначена для комфортных дальних поездок. Основной акцент сделан на аэродинамике, шумоизоляции и плавности хода.

Static photo,
Colour: Firmament blue metallic
Static photo,
Colour: Firmament blue metallic
Static photo,
Colour: Firmament blue metallic
Static photo,
Colour: Firmament blue metallic
Static photo,
Colour: Firmament blue metallic

Аэродинамический коэффициент нового A6 Sedan составляет 0,23. По данным Audi, это лучший результат среди всех серийных моделей марки с двигателем внутреннего сгорания. Такой показатель стал возможен благодаря комплексу инженерных решений — от формы кузова до распределения воздушных потоков в подкапотном пространстве и под днищем автомобиля.

Передняя часть седана получила низко расположенную решётку радиатора Singleframe и обновлённые воздухозаборники. Их геометрия оптимизирована с учётом воздушных завес (air curtains), которые направляют потоки вдоль передних колёс и уменьшают завихрения. Спойлер в переднем бампере и плоская обшивка нижней части кузова дополнительно снижают подъёмную силу на передней оси и способствуют управляемости на высоких скоростях.

Особое внимание уделено форме остекления и задней части кузова. Плавный изгиб линии окон и сужающееся к корме стекло формируют стремительный профиль. В пресс-релизе компании говорится, что выраженная линия крышки багажника и канавка перед ней играют ключевую роль в формировании срыва потока. В сочетании с широким диффузором это обеспечивает оптимальный баланс между прижимной силой на задней оси и общим сопротивлением воздуха.

Audi A6 Sedan 2025
Dynamic photo,
Colour: Firmament blue metallic
Audi A6 Sedan 2025
Interior
Audi A6 Sedan 2025
Dynamic photo,
Colour: Firmament blue metallic
Audi A6 Sedan 2025
Dynamic photo,
Colour: Firmament blue metallic
Audi A6 Sedan 2025
Audi is expanding the A6 model series with a sedan. It sets standards in design and aerodynamics.
Static photo,
Colour: Firmament blue metallic

Опциональная адаптивная пневматическая подвеска регулирует высоту кузова и демпфирование. В обычном режиме кузов занижен на 20 мм по сравнению со стандартной подвеской. При активации динамического режима высота снижается ещё на 10 мм. В режимах «баланс» и «экономичный» система автоматически удерживает пониженное положение при движении на высокой скорости для снижения сопротивления воздуха.

Для повышения маневренности предусмотрено полноуправляемое шасси. При низкой скорости задние колёса поворачиваются в сторону, противоположную передним, что упрощает движение в городе и парковку. На средних и высоких скоростях они поворачиваются в ту же сторону, повышая устойчивость и точность управления.

Жесткая прогрессивная рулевая рейка обеспечивает прямую обратную связь от дорожного полотна. Такое сочетание подвески и рулевого управления формирует сбалансированное сочетание комфорта и динамики — одну из ключевых особенностей модели, на что указывают представители бренда.

Новый Audi A6 Sedan оснащается двигателями с мягкогибридной технологией MHEV plus. В компании поясняют, что эта система частичной электрификации не только снижает расход топлива, но и повышает плавность хода и динамику разгона. Предусмотрены бензиновый 3.0 TFSI V6 мощностью 270 кВт (367 л.с.) и дизельный 2.0 TDI с отдачей 150 кВт (204 л.с.).

Audi A6 Sedan 2025
Audi A6 Sedan 2025
Audi A6 Sedan 2025
Audi A6 Sedan 2025
Audi A6 Sedan 2025
Audi A6 Sedan 2025

Система MHEV plus позволяет двигаться на электротяге в условиях низкой нагрузки — например, во время парковки, маневрирования или при движении на малых скоростях. По информации Audi, автомобиль может продолжать движение с выключенным двигателем, используя только электропривод, в том числе на загородных участках и при торможении перед поворотами. При этом электродвигатель способен обеспечивать до 18 кВт дополнительной мощности и 230 Н·м крутящего момента во время ускорения.

В режиме рекуперации система способна восстанавливать до 25 кВт энергии. Это позволяет снизить выбросы CO₂ и одновременно улучшить общую эффективность силовой установки. Электрификация применяется и при трогании с места, обеспечивая более мягкий старт. В компании заявили, что мягкогибридная система стала неотъемлемой частью новых подходов к энергоэффективности в бизнес-сегменте.

Внутреннее пространство седана получило обновлённую шумоизоляцию. По данным производителя, уровень шумов в салоне снижен до 30% по сравнению с предыдущей генерацией. Достижение стало возможным благодаря многослойным уплотнителям дверей, дополнительным изоляционным вставкам и улучшенной герметизации багажника. На всех колёсах диаметром 19 дюймов и выше используются шины с шумопоглощающими вставками, уменьшающими резонанс в арках.

Дополнительно переработаны крепления мотора и трансмиссии. Новая конструкция подушек минимизирует вибрации, что также положительно сказывается на акустическом комфорте. По словам инженеров Audi, цель состояла в том, чтобы сделать поездки более спокойными как на городской скорости, так и на трассе.

Производство новой модели организовано на заводе Audi в Неккарзульме. Заказы на седан начнут принимать в середине апреля 2025 года. Начальная цена в Германии составит 55 500 евро за модификацию с двигателем TFSI мощностью 150 кВт. Поставки клиентам стартуют летом 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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