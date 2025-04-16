Aito Seres теперь можно увидеть в флагманском салоне МТС в Санкт-Петербурге

Автомобили с технологией последовательного гибрида теперь представлены вне дилерских центров — прямо в телекоммуникационном салоне

Автомобили Aito Seres доступны посетителям флагманского салона МТС в торгово-развлекательном центре «Галерея» в центре Санкт-Петербурга. Проект реализован в партнёрстве с МТС и дистрибьютором бренда Aito Seres в России — АО «МБ Рус».

По данным компании, данный формат позволяет потенциальным покупателям познакомиться с моделью автомобиля в неформальной обстановке — без необходимости специально посещать автосалон. Консультации о функциональности, технических характеристиках и комплектациях модели можно получить на месте, прямо в салоне связи. Релиз компании заверяет, что взаимодействие клиента и бренда становится проще и доступнее в повседневных локациях.

Выбранный формат, как уточнили в компании:

«ориентирован на людей, уже находящихся в торговом центре, совершающих покупки или решающих бытовые задачи. Тем самым расширяется воронка первичного контакта с продуктом».

Экспонирование автомобиля в телекоммуникационном центре — нестандартный шаг для автомобильного сегмента в России. Однако, как сообщили представители бренда, такой подход уже получил распространение в Китае. В пресс-релизе говорится, что размещение автомобилей в магазинах цифровых услуг позволило нарастить вовлечённость аудитории и сократить путь до тест-драйва.

Санкт-Петербург стал первым городом, где реализован этот формат. Флагманский салон МТС в ТРЦ «Галерея» выбран в качестве пилотной площадки. В случае положительной реакции аудитории аналогичные демонстрационные зоны могут появиться и в других регионах. Представители бренда заявили, что при устойчивом интересе клиентов будет принято решение о масштабировании проекта по всей территории России.

Заместитель генерального директора АО «МБ Рус» Наталья Королёва прокомментировала инициативу так:

«Мы рады начать сотрудничество с МТС, одной из ведущих компаний в области телекоммуникаций и цифровых технологий на рынке России. Это партнёрство открывает для нас новые горизонты и возможности, благодаря которым мы можем предложить нашим клиентам уникальные условия для знакомства с нашими моделями. Экспонирование автомобилей в таких точках, как салоны связи — это тренд, который уже стал крайне популярным в Китае. Однако в России мы стали первыми, кто воплотил эту идею в жизнь».

Совместный проект стал одним из первых публичных шагов по формированию нового канала взаимодействия с потребителем в сегменте электромобилей и гибридных автомобилей. В дальнейшем возможны дополнительные сценарии развития, включая расширение линейки представленных моделей.

Технологии последовательного гибрида и мультимедиа на базе Android

Модель Aito Seres M7 оснащена передовыми технологиями последовательного гибрида, которые позволяют владельцам автомобилей быть независимыми от инфраструктуры зарядных станций. В отличие от традиционных гибридов, где двигатель внутреннего сгорания непосредственно взаимодействует с колесами, в модели Aito Seres M7 двигатель используется исключительно как генератор электроэнергии, увеличивая дальность пробега без необходимости зарядки или дозаправки.

Благодаря такой системе, считают в МБ РУС, включающей в себе преимущества, как электромобилей, так и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, Aito Seres M7 достигает пиковой мощности в 439 л.с., обеспечивающей автомобилю отличные динамические характеристики. При этом налоговая мощность составляет всего 188 л.с., так как

для электрокаров используется расчет по максимальной 30-минутной мощности.

Запас хода модели может составлять до 1100 км без подзарядки и дозаправки, что делает её одной из самых дальнобойных среди гибридных автомобилей на российском рынке. Это особенно актуально для владельцев, которые хотят минимизировать частоту зарядки и дозаправок.

Система последовательного гибрида не только повышает эффективность использования топлива, но и делает автомобиль более экологичным. В Аito Seres M7 ДВС используется исключительно для производства электроэнергии, снижая выброс углекислого газа и других загрязняющих веществ.

Одним из ярких элементов модели является мультимедийная система, работающая на Android. Балгодаря ей водитель и пассажиры пользуются простым и понятным интерфейсом для управления функциями автомобиля в том числе через Apple CarPlay и Android Auto.

Мультимедийный экран в автомобиле имеет русифицированное меню упрощающее взаимодействие с российскими пользователями. Предусмотрены две Wireless зарядки мощностью 50 Вт.

Безопасность пассажиров и водителя обеспечивают 38 высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю. Они включают в себя системы предупреждения столкновений, удержания в полосе, автоматического торможения и другие передовые функции.

Как сообщили представители бренда, данная модель сочетает не только инновационные технологии и уникальную гибридную трансмиссию, но и высококачественные материалы, которые обеспечивают комфорт и безопасность на протяжении всего пути.

В «МБ РУС» считают, что в будущем Aito Seres будет развиваться в России с учетом растущего интереса к электромобилям и гибридам.

В пресс-релизе говорится, что успех первого пилотного этапа в Санкт-Петербурге будет решающим фактором для принятия решения о расширении формата на другие города и регионы страны.