Оригинальные и мультибрендовые запчасти Peugeot, Citroën и Opel теперь доступны на Ozon

Расширенный онлайн-каталог охватывает европейские, японские, китайские и отечественные марки

Официальный магазин компании «Пежо Ситроен Рус» активизировал поставки оригинальных запчастей и технических жидкостей через маркетплейс Ozon. Ассортимент включает продукцию для автомобилей Peugeot, Citroën и Opel, а также товары брендов Eurorepar™ и Autorepar™, предназначенные для различных типов автомобилей.

С 15 апреля в магазине представлен расширенный список оригинальных запчастей и аксессуаров. В компании сообщили, что теперь покупателям доступны компоненты для большинства популярных марок — от европейских Volkswagen и Ford до японских Toyota и Hyundai, а также китайских и российских автомобилей, включая Chery, Haval и LADA.

Ассортимент охватывает как оригинальные позиции для автомобилей Stellantis, так и универсальные товары мультибрендовых линеек. Среди оригинальных компонентов — Bluetooth-адаптеры, мультимедийные модули, свечи зажигания, катушки, фильтры, коврики, брызговики. Эти товары предназначены для замены и дооснащения сертифицированных автомобилей с сохранением заводских характеристик.

Все представленные позиции, как сообщили в компании, соответствуют мировым стандартам качества. Продукция маркируется защитной голограммой и штрихкодом. Эти элементы используются в международной системе защиты от контрафакта. Дополнительно на странице каждого товара размещены действующие сертификаты, позволяющие покупателю удостовериться в подлинности деталей до совершения покупки.

Переход к цифровым каналам продаж позволил организовать прямую коммуникацию с клиентом. В карточках товаров доступна форма обратной связи. Менеджеры отвечают на вопросы о совместимости и характеристиках деталей. Такой подход снижает вероятность ошибки при заказе и обеспечивает точный подбор.

На все оригинальные запасные части, за исключением расходных материалов, действует гарантия сроком 2 года. Как уточняется в пресс-релизе, это распространяется на продукцию, приобретённую через официальный магазин на маркетплейсе Ozon.

Представители компании также заявили, что расширение каталога происходит на регулярной основе. Еженедельно добавляются новые позиции, включая детали для новых моделей и дополнительных марок.

Продукция охватывает фильтры, масла, тормозные элементы и автохимию для большинства марок

Категория мультибрендовых запчастей в официальном магазине «Пежо Ситроен Рус» на Ozon охватывает широкий спектр продукции под брендами EUROREPAR™ и AUTOREPAR™. Как сообщили представители компании, в каталоге уже представлено более 30 наименований, ориентированных на автомобили разных производителей — европейских, японских, китайских и отечественных.

Ассортимент включает детали для планового технического обслуживания. В линейке представлены тормозные диски, тормозные колодки, лампы, свечи, а также четыре вида фильтров: салонные, воздушные, масляные и топливные. Кроме того, доступны моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие жидкости и автохимия.

Под брендом AUTOREPAR™ предлагаются универсальные технические средства: силиконовая смазка, жидкий ключ, очиститель тормозных дисков, а также 5-минутная промывка двигателя. Эта линейка была разработана как российский преемник EUROREPAR™ и адаптирована к условиям локального рынка, сообщили в компании.

Все товары сопровождаются визуальной и цифровой защитой. На упаковках нанесены голограммы и уникальные штрихкоды. В карточках размещены сертификаты соответствия, подтверждающие происхождение продукции. В пресс-релизе компании подчёркивается, что продукция прошла сертификацию в соответствии с международными нормами.

Переход на маркетплейс позволил ускорить коммуникацию с конечным покупателем. Пользователи могут направить запрос по подбору деталей через форму в карточке товара. Ответ предоставляет менеджер, специализирующийся на подборе запчастей. Дополнительно покупатели могут использовать официальный каталог на сайте www.iam-parts.ru для самостоятельного подбора запчастей по VIN-номеру или другим параметрам.

Компания заявила, что расширение ассортимента осуществляется на регулярной основе. Новые позиции добавляются еженедельно. В первую очередь пополняется ассортимент продукции для автомобилей, представленных на российском рынке массово, включая модели с большим автопарком и высоким уровнем самостоятельного обслуживания владельцами.