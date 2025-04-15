55 лет на службе бездорожью

Как менялся Suzuki Jimny от поколения к поколению: от первого компактного внедорожника с брезентовыми дверями до современной версии с системой полного привода ALLGRIP PRO. Подробная история модели, которая сохраняет узнаваемый стиль и конструктивную философию уже более полувека.

В 2025 году Suzuki отмечает 55-летие одной из самых узнаваемых моделей в истории марки. Компактный рамный внедорожник Jimny с момента своего появления стал отличительным примером функционального подхода к проходимости. Он сохранил ключевые технические решения и компоновку, заложенные ещё в первом поколении.

В компании заявили, что модель Jimny остаётся востребованной даже спустя десятилетия с момента своего дебюта, а интерес к ней растёт не только в странах Азии, но и в Европе, Латинской Америке и России. Об этом говорится в пресс-релизе Suzuki.

Рекорд высоты

Suzuki Jimny установил рекорд, который не удавалось побить уже более 18 лет. Внедорожник поднялся на высоту 6688 метров над уровнем моря. Экспедиция проходила в горах Южной Америки, на одном из самых высоких действующих вулканов планеты. Этот факт подтверждает пригодность Jimny для сложных условий эксплуатации, включая горные маршруты и бездорожье.

Первое поколение Jimny было представлено в 1970 году под названием LJ10. Это был первый внедорожник в истории компании Suzuki. До этого производитель выпускал исключительно малолитражные городские автомобили.

Кузов автомобиля монтировался на лестничную раму. В качестве двигателя использовался двухтактный агрегат объёмом 360 см³ с воздушным охлаждением. Раздаточная коробка располагалась в центре кузова и соединялась с карданными валами, обеспечивая передачу крутящего момента на передний и задний мосты.

Передняя и задняя подвески — зависимые, на жёстких мостах. Применялись листовые рессоры. На автомобиль устанавливали шины армейского образца. Запасное колесо размещалось в салоне — за сиденьем переднего пассажира. Это позволяло разместить трёх человек лицом вперёд. Двери были выполнены из брезента и застёгивались на молнию. Ветровое стекло можно было откинуть, капот — снять. Эти особенности подчёркивали утилитарный характер модели.

Во втором поколении, представленном в 1981 году, была переработана кабина. Производитель сосредоточился на улучшении эргономики, шумоизоляции и визуального восприятия автомобиля. Инженеры снизили уровень вибрации, доработали управляемость. Модель позиционировалась как «жёсткий и аккуратный» внедорожник, сохранив при этом рамную конструкцию и зависимую подвеску.

В 1982 году Suzuki представила модель Samurai — более крупную версию на той же платформе. Размеры кузова составляли 3555×1460 мм. Клиренс достигал 240 мм. Для компактного внедорожника того времени это было заметное значение. Модель быстро обрела популярность в разных странах, включая США, где её позиционировали как недорогой и способный автомобиль для бездорожья.

Suzuki Jimny

Третье поколение Jimny получило изменения, соответствующие ожиданиям нового времени. В базовую комплектацию вошли системы ABS и ESP, кондиционер, электроусилитель рулевого управления. Автомобиль стал заметно удобнее в повседневной эксплуатации. Появились более крупные боковые зеркала и вертикально установленное лобовое стекло. Изменения затронули также эргономику передней панели и системы управления.

Габариты модели увеличились, но сохранилась рамная конструкция и зависимая подвеска. Это обеспечивало сохранение внедорожного потенциала даже при росте удобства и оснащения.

JB64 (2018 – настоящее время) : модернизация при сохранении архитектуры

В 2018 году состоялся официальный дебют четвёртого поколения Suzuki Jimny. Презентация прошла в Японии. Основные конструктивные элементы автомобиля остались прежними: рамная основа лестничного типа, неразрезные мосты на обеих осях и прочная зависимая подвеска. Однако в компании сообщили, что новая модель разрабатывалась с учётом современных требований к безопасности и эффективности, сохраняя философию предыдущих поколений.

Автомобиль получил бензиновый двигатель K15B объёмом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 102 л.с., максимальный крутящий момент — 130 Н·м. Несмотря на увеличение рабочего объёма, сам силовой блок стал легче и компактнее. В Suzuki отметили, что это позволило не только снизить массу автомобиля, но и улучшить расход топлива (источник: пресс-релиз компании).

Габаритные размеры Jimny четвёртого поколения составляют 3480×1645 мм. Клиренс равен 210 мм. Радиус разворота — 4,9 м. Автомобиль сохранил геометрию, позволяющую преодолевать неровности, крутые подъёмы и глубокие колеи. Производитель подчёркивает, что Jimny рассчитан на сложные дорожные условия, включая раскисшие участки, гравийные склоны и скальные поверхности.

Полный привод и система ALLGRIP PRO

Особенностью Jimny остаётся механическая система полного привода с понижающей передачей. В компании заявили, что внедрение технологии ALLGRIP PRO направлено на сохранение управляемости при движении по бездорожью и обеспечение постоянного сцепления с поверхностью в условиях снижения тяги. Режимы трансмиссии позволяют водителю вручную выбирать между задним приводом, полным приводом и понижающим рядом.

Такая компоновка востребована не только в условиях пересечённой местности, но и среди профессиональных пользователей: геологов, сотрудников МЧС, инженеров-полевиков и путешественников. В Suzuki подчеркнули, что Jimny изначально создавался как рабочий инструмент, а не как имиджевый городской кроссовер.

Серийное производство трёхдверного Suzuki Jimny налажено в Японии на заводе в городе Косай, префектура Сидзуока. Этот объект специализируется на выпуске рамных автомобилей, включая коммерческие и малотоннажные модели. По информации от представителей бренда, значительная часть объёма поставляется на экспорт, включая рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки.

Модель активно используется в странах с разнообразным климатом и сложной географией. От пустынных районов Австралии до горных троп Латинской Америки — компактный внедорожник остаётся востребованным благодаря сочетанию простоты конструкции и высокой ремонтопригодности.

55 лет истории и стабильного спроса

В течение пяти с половиной десятилетий Suzuki Jimny прошёл путь от простого утилитарного автомобиля с брезентовыми дверями до современной модели с системами безопасности и электронным управлением трансмиссией. При этом он сохранил уникальные особенности, среди которых — короткая база, рамное шасси, прочные мосты и компактный корпус.

На протяжении всего периода Jimny оставался в нише, где сочетание лёгкого веса и настоящих внедорожных качеств востребовано больше, чем высокие скорости или цифровые технологии. В компании подчёркивают: это один из немногих автомобилей, который можно отнести к классу «рабочих» внедорожников с возможностью повседневной эксплуатации.