Легенда советской скорой помощи возвращается

В Москве завершили реставрацию кареты скорой помощи РАФ-22031-01, известной каждому советскому врачу и пациенту

Музей Транспорта Москвы сообщил о завершении реставрации автомобиля РАФ-22031-01. Это санитарная модификация популярного микроавтобуса РАФ-2203 , выпускавшегося с 1976 года на агрегатах легкового автомобиля ГАЗ-24. Конкретно этот экземпляр — машина 1988 года. Производилась модель на Рижской автобусной фабрике (РАФ) и предназначалась для транспортировки и оказания экстренной медицинской помощи пациентам в пути.

Модель РАФ-22031 впервые появилась на конвейере в 1977 году как модификация «Латвии» — так в народе называли базовый микроавтобус. В версии «скорая помощь» использовался закрытый фургон с перегородкой между кабиной и медицинским отсеком. Внутри размещались носилки, крепления для второго яруса носилок, сиденья для врачей и места для медицинского оборудования. Каждая машина комплектовалась радиосвязью, проблесковыми маячками, опознавательными знаками, а также поворотными прожекторами спереди и сзади.

Внутреннее оснащение включало в себя кислородный ингалятор, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудование для анестезии. Кардиологические версии дооснащались электрокардиографом, дефибриллятором и электрокардиостимулятором. Возможность оказания помощи в пути позволяла увеличить шансы на выживание пациента ещё до поступления в стационар.

После модернизации в 1987 году базовая модель получила индекс РАФ-22031-01. В 1991 году эта модификация стала самостоятельной моделью под обозначением РАФ-2915. Доля машин скорой помощи в общем объёме производства достигала 60%, что позволяло стабильно покрывать потребности медицинских учреждений.

«Музей Транспорта Москвы восстановил машину скорой помощи РАФ-22031-01 1988 года выпуска. Этот автомобиль стал одним из самых узнаваемых транспортных средств на дорогах столицы в 1980-е.», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

РАФ-22031-01 получил типичную для советской скорой помощи окраску — белый кузов с красной широкой полосой. Согласно ГОСТу 1975 года, именно такое оформление считалось стандартом. Красный крест на опознавательных фонарях и световые сигналы позволяли быстро идентифицировать машину на дороге и обеспечивали ей приоритетное движение.

По конструкции РАФ-2203 был ближе к легковому автомобилю, чем к грузовику. За счёт этого он отличался манёвренностью и большей мягкостью хода. Для городских условий, особенно в Москве с её плотным движением, это стало важным преимуществом.

История модели РАФ-2203 и её модификаций

РАФ-2203 «Латвия» выпускался на Рижской автобусной фабрике с 1976 по 1997 год. Конструкция базировалась на узлах и агрегатах легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга». Машина была спроектирована как универсальное транспортное средство для внутригородских и служебных перевозок. В частности, РАФ активно использовался в милиции, медицине, аэропортах, на автопредприятиях и в коммунальных службах.

Переход от предыдущей модели РАФ-977Д/РАФ-977И был вызван необходимостью модернизации платформы и улучшения технических характеристик. Новый кузов получил сдвижную боковую дверь, увеличенное остекление и характерную прямоугольную форму. РАФ-2203 отличался задним приводом, бензиновым двигателем объемом 2,4 литра и механической коробкой передач.

Медицинские и спецверсии

Одной из наиболее распространённых модификаций стал автомобиль скорой помощи РАФ-22031. Первые машины начали сходить с конвейера в 1977 году. После ряда обновлений в 1987 году была выпущена версия с индексом РАФ-22031-01, которая получила улучшенные условия для перевозки пациентов и экипажа. В 1991 году появилась отдельная модель РАФ-2915, представлявшая собой дальнейшее развитие медицинского направления.

На пике производства до 60% годового объёма продукции завода приходилось на медицинские версии. В этих автомобилях предусматривалось всё необходимое для работы бригады: от аппаратуры до организационного зонирования салона.

РАФ-2203 стал основой для нескольких типов специализированной техники: инкассаторских фургонов, лабораторий, мобильных командных пунктов. На его базе выпускались милицейские машины, учебные автомобили и даже машины для обслуживания аэродромов.

Фото: Сергей Лукьянов

Конкуренты и альтернативы

РАФ-2203 существовал в условиях ограниченного выбора аналогичной техники. Среди немногочисленных конкурентов на советском рынке можно назвать УАЗ-452 (позже известный как УАЗ-3962), отличавшийся полноприводной трансмиссией и более высокой проходимостью. УАЗ активно применялся в сельской местности и на бездорожье, в то время как РАФ был преимущественно городским и шоссейным автомобилем.

Другим вариантом был ЕрАЗ-762 , производившийся в Ереване. Этот фургон создавался на базе конструкции «Москвича» и использовался преимущественно для развозной торговли и технических служб. В отличие от РАФа, ЕрАЗ не получил широкого распространения в медицинской сфере.

Некоторые сравнивали РАФ-2203 с западноевропейскими аналогами, такими как Volkswagen T2 и Ford Transit. Последние отличались лучшей эргономикой, качеством материалов и большим выбором модификаций, но в СССР были недоступны из-за ограничений на импорт.

Конец производства и попытки модернизации

К началу 1990-х годов РАФ-2203 уже морально устарел. Конкурировать с новыми моделями стало всё труднее. Завод пытался модернизировать платформу, но ограниченные ресурсы и переход к рыночной экономике не позволили реализовать планы. Проект РАФ-М1, задумывавшийся как глубокая модернизация «Латвии», так и не пошёл в серию.

В 1997 году производство автомобилей на Рижской автобусной фабрике было окончательно остановлено. Предприятие прекратило своё существование, а выпуск машин скорой помощи для стран СНГ перешёл к другим производителям.

Сегодня микроавтобусы РАФ представляют интерес как часть промышленного и транспортного наследия СССР. Отдельные экземпляры встречаются в музеях и частных коллекциях, но большая часть оказалась утеряна или разобрана. Реставрация медицинской модификации РАФ-22031-01, завершённая Музеем Транспорта Москвы, в пресс-релизе которого сообщалось о завершении работ, является редким примером сохранения такой техники.