Компактный фургон Sollers SF1: старт приема заявок на предзаказ

Новый компактный фургон Sollers SF1 готов к предзаказу, доступен по цене от 1 990 000 рублей

Компания Соллерс анонсировала запуск предзаказов на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 (аналог JAC Refine M3 ). Цена модели стартует от 1 990 000 рублей.

Автомобиль был специально разработан для работы в крупных городах, где требуется высокая маневренность и компактные размеры. Sollers SF1 отличается габаритами легкового автомобиля, которые позволяют ему легко передвигаться по плотному трафику и узким дворовым проездам. Его высота кузова составляет 1,9 м, что обеспечивает удобство заезда на низкие паркинги и значительно упрощает процесс погрузки и разгрузки.

Sollers SF1 оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, мощностью 136 л.с. и работает на топливе АИ-92. Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-5 и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Этот мотор способен удовлетворить требования как городского, так и пригородного использования.

Дизайн и функциональность Sollers SF1 для города

Грузовой отсек фургона объемом 5,15 м³. Такое пространство позволяет перевозить различные грузы, несмотря на компактные размеры самого автомобиля. Внутри установлены износостойкое покрытие пола и боковых панелей, а также внутреннее освещение для удобства в ночное время. Предусмотрены такелажные петли для фиксации груза, что увеличивает безопасность при транспортировке.

На выбор предложены две версии автомобиля: с полной массой 2600 кг или 2499 кг. – в зависимости от задач и требований к перевозкам.

Стандартное оборудование и комплектация

Sollers SF1 доступен с достаточно насыщенной базовой комплектацией. Внутри предусмотрены две фронтальные подушки безопасности и антиблокировочная система (АБС), которые повышают уровень безопасности водителя и пассажиров. В базовую комплектацию входят ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, а также кондиционер для комфортных поездок в любую погоду. Важным элементом является штатная аудиосистема с поддержкой USB и формата MP3.

Кроме того, Sollers SF1 оснащен подогревом сидений водителя и переднего пассажира, а также противотуманными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями для улучшенной видимости на дорогах.

Гарантия и условия эксплуатации

Соллерс заявила, что гарантия на Sollers SF1 составляет 2 года или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это стандартные условия для таких моделей и позволяет уверенно эксплуатировать автомобиль в течение длительного времени.

Экономичность и преимущества модели для предпринимателей

Sollers SF1 подходит для различных видов бизнеса благодаря экономичности и маневренности. Он неплохо сочетает компактные размеры и просторный грузовой отсек. Последнее качество делает его универсальным решением для перевозок в городе. Благодаря небольшим габаритам и отличной маневренности фургон может работать даже в самых загруженных районах мегаполисов.

SF1 оснащен экологичным бензиновым двигателем, что также является важным фактором для владельцев бизнеса, стремящихся соответствовать экологическим стандартам. Модель отвечает нормам Евро-5, позволяющим использовать автомобиль на территории России и других стран, где действуют подобные стандарты.

Технические характеристики и конкурентные преимущества

Одним из конкурентных преимуществ Sollers SF1 является его стоимость, начинающаяся от 1 990 000 рублей. Современная сумма делает модель доступной для малого и среднего бизнеса, в то время как ее характеристики позволяют конкурировать с аналогичными моделями на рынке.

В пресс-релизе компании сообщается, что Sollers SF1 представлен в двух вариантах с различной полной массой, позволяющей адаптировать автомобиль под разные нужды клиентов. По мнению экспертов фургон будет востребован у тех, кто ищет надежный и экономичный транспорт для городских перевозок.

Рынок и спрос на среднеразмерные фургоны в России

Среднеразмерные фургоны, такие как Sollers SF1 пользуются постоянным спросом в России. Они находят применение как в широкой логистике, так и в малом бизнесе, где важна высокая грузоподъемность при ограниченных размерах. С учетом динамичного роста городского населения и потребности в экономичных и маневренных транспортных средствах Sollers SF1 представляет собой интересное предложение на текущем рынке.

Компания уверяет, что Sollers SF1 закроет потребность в надежном фургоне для работы в городских условиях.