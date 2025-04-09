Новый кроссовер Chery Tiggo 7L дебютирует в России

Chery представляет Tiggo 7L — новый взгляд на семейный кроссовер

В ближайшее время российские дилеры марки Chery анонсируют начало продаж нового кроссовера Tiggo 7L. Модель станет расширением линейки Tiggo 7 и представит обновленный стиль и улучшенные характеристики для семейных путешествий. Внешность и интерьер нового Tiggo 7L разработаны с акцентом на комфорт и высокие технологии, что в свою очередь, подчеркивает стремление бренда Chery повысить качество жизни своих потребителей.

Дизайн кузова

Tiggo 7L обладает уникальной внешностью, выполненной в фирменном стиле бренда Chery. Особое внимание стоит уделить передней части автомобиля. Решетка радиатора выполнена в ромбовидной форме и украшена 3D-элементами, создающими эффект звёздного неба. Изящные линии кузова, выполненные по принципу золотого сечения, подчеркивают динамичность и элегантность модели. Верхняя поясная линия, проходящая горизонтально по бокам, придает автомобилю устойчивость, а плавные линии снизу акцентируют взрывной характер. Вдобавок, сдвоенная линия задних фонарей в стиле тигрового окраса создает визуально эффектное завершение всей композиции. В пресс-релизе компании говорится, что такой дизайн помогает подчеркнуть мощь и элегантность автомобиля одновременно.

Размеры и габариты Chery Tiggo 7L

Размеры нового Tiggo 7L подверглись небольшим изменениям по сравнению с предыдущей моделью. Длина автомобиля увеличена на 40 мм, теперь она составляет 4553 мм, что сказывается на пространстве внутри. Ширина и высота модели остались прежними: 1862 мм и 1696 мм соответственно, а колёсная база равна 2670 мм. С увеличением длины удалось значительно улучшить объем салона и багажного отделения, что делает Tiggo 7L отличным вариантом для семейных поездок. Клиренс автомобиля составляет 190 мм, что позволяет комфортно чувствовать себя как на городских улицах, так и на загородных маршрутах.

Комфорт и технологии в одном корпусе

Интерьер нового кроссовера Tiggo 7L сочетает элегантность и передовые технологии. Внутри установлены анатомические кожаные сиденья темно-коричневого цвета с электрорегулировками для комфортной индивидуальной настройки. Центральное место на панели занимает два сдвоенных экрана мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, что позволяет обеспечить интуитивное управление и отличное качество изображения. Для удобства водителя предусмотрены физические клавиши управления климатом, позволяющие быстро регулировать температуру без отвлечения от дороги. В компании отметили, что такая комбинация элементов обеспечит водителю и пассажирам комфорт даже в долгих поездках. Черный потолок завершает стиль салона, придавая ему визуальную глубину.

Силовая установка и трансмиссия Chery Tiggo 7L

Под капотом нового кроссовера Tiggo 7L установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Этот мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT). Четырехцилиндровый двигатель оснащён системой изменения фаз газораспределения (DVVT) и прямым впрыском топлива, что обеспечивает эффективную работу и хорошую отзывчивость на нажатие педали газа. Мощность двигателя достигает 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин, а пиковый крутящий момент в 275 Н·м доступен уже с 2000 об/мин и остаётся на высоком уровне до 3800 об/мин. Это сочетание позволяет Tiggo 7L уверенно разгоняться с места до 100 км/ч за 9,7 секунды, что, безусловно, обеспечивает комфортное вождение как в городе, так и на трассе.

Пресс-релиз компании убеждает: «такой мотор демонстрирует отличную динамику и отзывчивость, при этом не теряя в экономичности».

Экономичность и экологичность Chery Tiggo 7L

Что касается расхода топлива, то Tiggo 7L показывает хорошее сочетание мощности и экономичности. В смешанном цикле автомобиль расходует не более 7,7 литра топлива на 100 км пути. В условиях городского трафика этот показатель увеличивается до 10,2 л/100 км, а на трассе снижается до 6,2 л/100 км, что делает модель достаточно экономичной для повседневных поездок. Инженеры Chery уверяют, что использование топлива марки АИ-92 при этом не сказывается на экологичности — Tiggo 7L соответствует стандартам Евро-6.

Комплектации и уровни оснащения

Новый Tiggo 7L будет представлен в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra. Все они имеют передний привод и оснащены единым силовым агрегатом. Каждая из комплектаций предполагает высокую степень оснащённости, однако самые премиальные версии получают дополнительные опции, такие как улучшенные системы безопасности и интеллектуальные технологии. О точных датах начала продаж и стоимости в разных комплектациях компания пообещала объявить позже.

Стоимость начальной версии Active, с учётом действующих маркетинговых программ, будет начинаться от 2 580 000 рублей. Такая цена может сделать Tiggo 7L доступным выбором для тех, кто ищет качественный кроссовер с современными характеристиками.

Продажи Chery Tiggo 7L

С момента выхода на мировой рынок в 2017 году автомобили семейства Tiggo 7 завоевали популярность в более чем 40 странах. В ноябре 2024 года модель достигла важной вехи — был продан миллионный экземпляр. Пресс-релиз компании сообщает, что благодаря вниманию к безопасности, производительности и инновационным технологиям, Tiggo 7 стал выбором многих пользователей по всему миру. На российском рынке дебют новой модели, Tiggo 7L, вызывает интерес, и компания рассчитывает, что эта модель также завоюет признание среди российских потребителей.