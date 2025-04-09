JAC представила пикап T9 PHEV и концепт Define

Модель с двумя силовыми установками, полным приводом и запасом хода на электротяге до 100 км была представлена на международном автосалоне в Мельбурне

С 4 по 6 апреля 2025 года в Мельбурне прошел международный автосалон. Среди участников — JAC Motors, компания из Китая, представляющая автомобили, ориентированные на международные рынки. В этом году бренд продемонстрировал два ключевых продукта: плагин-гибрид T9 PHEV и электрический концепт-кар DEFINE. Оба автомобиля были показаны в Австралии впервые.

JAC Т9 PHEV

В центре внимания оказался пикап T9 PHEV. Это первая модель JAC с подключаемым гибридным приводом в данном сегменте. По заявлению компании, автомобиль разработан с расчетом на глобальный рынок, где растет спрос на транспорт с пониженным уровнем выбросов, но сохраняющий универсальность и мощность обычных внедорожников.

Модель оснащена двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, а также двумя электромоторами — по одному на каждую ось. Суммарная мощность силовой установки составляет 385 кВт. Максимальный крутящий момент заявлен на уровне 1000 Н·м. Такая конфигурация обеспечивает полный привод и распределение крутящего момента между осями, что позволяет использовать машину в условиях бездорожья или высокой нагрузки.

По данным компании, автомобиль способен преодолевать не менее 100 км на электротяге без запуска бензинового мотора. Этот показатель выведен в качестве одного из ключевых преимуществ модели, особенно на фоне перехода к ужесточению экологических стандартов во многих странах.

Еще одна особенность — адаптация T9 PHEV к условиям разных рынков. JAC заявила, что пикап спроектирован с учетом эксплуатационных особенностей как городских, так и сельских регионов, а также задач малого и среднего бизнеса. В компании подчеркивают, что платформа может масштабироваться для будущих модификаций, включая полностью электрические версии и адаптацию под автономные системы помощи водителю).

Презентация модели состоялась в рамках международной автомобильной выставки в Австралии. Участие в подобном мероприятии, по словам представителей компании, открывает новые экспортные направления и позволяет адаптировать продукцию к требованиям различных регионов.

Первая часть демонстрации новинок JAC в Мельбурне сосредоточена на реальных возможностях плагин-гибрида. Публика получила возможность оценить как технические параметры автомобиля, так и позицию бренда на глобальном рынке — с фокусом на гибридные решения, электрификацию и устойчивую мобильность.

JAC DEFINE

Вторая модель, представленная JAC Motors на автосалоне в Мельбурне, — электрический концепт-кар Define. Это первая международная демонстрация модели, удостоенной дизайнерской премии Red Dot Design Award 2024. По информации от компании, концепт был разработан как экспериментальная платформа для отработки решений, связанных с интеллектуальной мобильностью и электроприводом.

В дизайне Define акцент сделан на плавные линии кузова, модульную архитектуру и отсутствие привычной решетки радиатора. Аэродинамическая форма сочетается с функциональными элементами экстерьера. В интерьере — цифровая приборная панель, сквозная подсветка и минималистичное размещение органов управления.

Концепт создан как лаборатория для внедрения новых технологий, включая системы взаимодействия с внешней инфраструктурой и платформы автономного управления. В JAC утверждают, что Define разработан на архитектуре, позволяющей масштабировать его в различных сегментах — от компактных городских моделей до транспортных решений для логистики и доставки – говорится в пресс-релизе.

Технические характеристики модели в компании не раскрыли в полном объеме. Однако известно, что речь идет о полностью электрической трансмиссии с возможностью обновления программного обеспечения по воздуху и интеграцией с цифровыми сервисами в реальном времени. Define может стать основой для будущих серийных моделей в категории электромобилей нового поколения.

Кроме дизайна, внимание привлекли решения по безопасности. В числе заявленных функций — система активного мониторинга водителя, адаптивный круиз-контроль и возможность интеграции с городскими системами контроля трафика. Все системы концепта ориентированы на использование в умных транспортных сетях, предполагающих постоянный обмен данными между автомобилем и инфраструктурой.

Демонстрация Define совпала с расширением участия JAC в глобальных выставках. В компании отмечают, что использование международных платформ, таких как автосалон в Мельбурне, важно для обратной связи от рынков и анализа предпочтений потребителей. Это также дает возможность продвигать бренд в регионах с растущим интересом к электромобилям.

Компания продолжает выстраивать стратегию экспорта, в том числе в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Океании. Электрификация модельного ряда, масштабируемые платформы и интеграция цифровых технологий названы среди приоритетов в направлении развития транспорта будущего. Define позиционируется как один из этапов в этой стратегии – сообщили представители бренда.

Выход на новые рынки и продвижение экспериментальных решений в JAC называют шагами к более гибкому модельному ряду и адаптации к различным сценариям использования автомобилей. Электромобили, интеллектуальные функции и постоянные обновления становятся частью базового подхода компании к проектированию.