Цены на автомобили в России: самые большие падения в первом квартале 2025 года

Эксперты Авито Авто провели анализ цен на новые и подержанные автомобили, популярные среди пользователей платформы в первом квартале 2025 года. Согласно данным несмотря на то, что средняя цена автомобилей в целом осталась стабильной, некоторые марки и модели значительно подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя цена нового автомобиля в России составила 2 959 900 рублей в первом квартале 2025 года.
По сравнению с тем же периодом 2024 года, в числе брендов, которые потеряли в цене, лидирует отечественный производитель – «Москвич». Стоимость его автомобилей снизилась на 14,7%. На втором месте оказался китайский бренд OMODA, чьи автомобили подешевели на 4%.
По сравнению с тем же периодом 2024 года, в числе брендов, которые потеряли в цене, лидирует отечественный производитель – «Москвич». Стоимость его автомобилей снизилась на 14,7%. На втором месте оказался китайский бренд OMODA, чьи автомобили подешевели на 4%.
Также среди моделей, популярных на платформе, несколько показали значительные изменения цен. Так, «Москвич 3» стал самым дешевым автомобилем, снизив цену на 18,4%. В этот список также попали Chery Tiggo 4 Pro и LADA Largus, которые подешевели на 13,8% и 12,4% соответственно. Цены на две другие модели из топа – OMODA C5 и Jetour Dashing – уменьшились на 3,9% и 3,8%.
Средняя цена на автомобили с пробегом в России в первом квартале 2025 года составила 845 000 рублей. Из марок, представленных на вторичном рынке, особенно заметное падение цен наблюдается у корейских брендов. Так, Hyundai стал доступнее на 8%, а Kia — на 7,1%.
Что касается популярных моделей на вторичном рынке, то особенно выгодными стали покупки Hyundai Solaris, чья цена уменьшилась на 8,8%. Также подешевели Toyota Camry и LADA Kalina – на 6,2% каждая, а Ford Focus и LADA Granta стали доступнее на 4,2% и 3,1% соответственно.
«Цена автомобиля – это комплексный показатель, который зависит не только от стоимости конкретной модели, но также от баланса спроса и предложения на рынке, затоваривания складов дилеров и многих других факторов. Именно поэтому всегда можно найти более выгодные предложения среди множества вариантов. Чтобы быть уверенным в правильности выбора, важно оценить реальную стоимость машины перед покупкой. Специально для этого Авито Авто создал сервис «Авито Оценка», который анализирует стоимость автомобиля с учетом всех его характеристик и текущей рыночной ситуации. Используя этот инструмент, покупатель может получить объективную информацию о цене и принять взвешенное решение о приобретении авто»,
— заявил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.
«Цена автомобиля – это комплексный показатель, который зависит не только от стоимости конкретной модели, но также от баланса спроса и предложения на рынке, затоваривания складов дилеров и многих других факторов. Именно поэтому всегда можно найти более выгодные предложения среди множества вариантов. Чтобы быть уверенным в правильности выбора, важно оценить реальную стоимость машины перед покупкой. Специально для этого Авито Авто создал сервис «Авито Оценка», который анализирует стоимость автомобиля с учетом всех его характеристик и текущей рыночной ситуации. Используя этот инструмент, покупатель может получить объективную информацию о цене и принять взвешенное решение о приобретении авто»,
Несмотря на стабильность средней цены на новые автомобили, отмечается заметное падение стоимости у определенных марок и моделей. «Москвич», как отечественный бренд, продолжает терять в цене, что можно объяснить рядом факторов. В первую очередь, это может быть связано с изменениями в спросе на российском рынке, а также с возможными корректировками цен на фоне внутренней конкуренции.
В компании сообщили, что снижение цен может быть обусловлено, в том числе, большими объемами производства и растущей конкуренцией со стороны китайских марок, таких как OMODA. Эти бренды начинают заполнять нишу, занимавшуюся российскими автомобилями, предлагая конкурентоспособные цены на новые модели, что, возможно, приводит к снижению спроса на машины отечественного производства.
В то же время стоит отметить, что автомобили китайских марок, несмотря на снижение цен, остаются относительно новыми на российском рынке. Преобладание вектора на удешевление позволяет этим брендам оставаться в нише массовых покупателей, заинтересованных в оптимальном соотношении цены и качества.
Анализ рынка автомобилей с пробегом демонстрирует ряд интересных тенденций. Снижение цен на вторичном рынке, особенно среди популярных моделей, можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, увеличившееся предложение автомобилей с пробегом в условиях экономической нестабильности и повышенной конкуренции среди продавцов способствует снижению цен.
В компании сообщили, что одним из значимых факторов является также улучшение состояния автомобилей с пробегом, что позволяет покупателям получать более выгодные предложения. Сервис «Авито Оценка» помогает в этом процессе, предлагая покупателям объективную информацию о реальной стоимости авто, основываясь на множестве характеристик и текущей рыночной ситуации. С помощью такого инструмента покупатели могут уверенно принимать решение о приобретении автомобиля, не рискуя переплатить за ненадежные варианты.
Что касается прогноза на второй квартал 2025 года, эксперты Авито Авто прогнозируют, что цена на автомобили с пробегом продолжит снижаться. Особенно это касается массовых моделей, таких как Hyundai Solaris и Toyota Camry, которые не только остаются популярными среди покупателей, но и пользуются высоким спросом благодаря своей доступности и надежности.
В компании уверены, что в дальнейшем снижение цен на автомобили с пробегом может быть связано с расширением сервисов, предоставляющих данные о стоимости и состоянии машин. Это способствует повышению прозрачности рынка, что, в свою очередь, дает покупателям больше уверенности при выборе.
В условиях изменений спроса, а также в связи с новыми предложениями от китайских и корейских брендов, российский автомобильный рынок продолжит изменяться. Резкое падение цен на некоторые модели, а также рост интереса к автомобилям с пробегом, явно указывают на продолжающуюся динамику рынка, на которую стоит обратить внимание всем потенциальным покупателям и продавцам автомобилей.
C 2014 года amsrus.ru
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