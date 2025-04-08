Цены на автомобили в России: самые большие падения в первом квартале 2025 года

Средняя стоимость автомобилей в первом квартале 2025 года

Эксперты Авито Авто провели анализ цен на новые и подержанные автомобили, популярные среди пользователей платформы в первом квартале 2025 года. Согласно данным несмотря на то, что средняя цена автомобилей в целом осталась стабильной, некоторые марки и модели значительно подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена нового автомобиля в России составила 2 959 900 рублей в первом квартале 2025 года.

По сравнению с тем же периодом 2024 года, в числе брендов, которые потеряли в цене, лидирует отечественный производитель – «Москвич». Стоимость его автомобилей снизилась на 14,7%. На втором месте оказался китайский бренд OMODA, чьи автомобили подешевели на 4%.

Также среди моделей, популярных на платформе, несколько показали значительные изменения цен. Так, «Москвич 3» стал самым дешевым автомобилем, снизив цену на 18,4%. В этот список также попали Chery Tiggo 4 Pro и LADA Largus, которые подешевели на 13,8% и 12,4% соответственно. Цены на две другие модели из топа – OMODA C5 и Jetour Dashing – уменьшились на 3,9% и 3,8%.

Рынок автомобилей с пробегом: что изменилось в цене

Средняя цена на автомобили с пробегом в России в первом квартале 2025 года составила 845 000 рублей. Из марок, представленных на вторичном рынке, особенно заметное падение цен наблюдается у корейских брендов. Так, Hyundai стал доступнее на 8%, а Kia — на 7,1%.

Что касается популярных моделей на вторичном рынке, то особенно выгодными стали покупки Hyundai Solaris, чья цена уменьшилась на 8,8%. Также подешевели Toyota Camry и LADA Kalina – на 6,2% каждая, а Ford Focus и LADA Granta стали доступнее на 4,2% и 3,1% соответственно.

«Цена автомобиля – это комплексный показатель, который зависит не только от стоимости конкретной модели, но также от баланса спроса и предложения на рынке, затоваривания складов дилеров и многих других факторов. Именно поэтому всегда можно найти более выгодные предложения среди множества вариантов. Чтобы быть уверенным в правильности выбора, важно оценить реальную стоимость машины перед покупкой. Специально для этого Авито Авто создал сервис «Авито Оценка», который анализирует стоимость автомобиля с учетом всех его характеристик и текущей рыночной ситуации. Используя этот инструмент, покупатель может получить объективную информацию о цене и принять взвешенное решение о приобретении авто», — заявил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

Снижение цен на новые автомобили: причины и прогнозы

Несмотря на стабильность средней цены на новые автомобили, отмечается заметное падение стоимости у определенных марок и моделей. «Москвич», как отечественный бренд, продолжает терять в цене, что можно объяснить рядом факторов. В первую очередь, это может быть связано с изменениями в спросе на российском рынке, а также с возможными корректировками цен на фоне внутренней конкуренции.

В компании сообщили, что снижение цен может быть обусловлено, в том числе, большими объемами производства и растущей конкуренцией со стороны китайских марок, таких как OMODA. Эти бренды начинают заполнять нишу, занимавшуюся российскими автомобилями, предлагая конкурентоспособные цены на новые модели, что, возможно, приводит к снижению спроса на машины отечественного производства.

В то же время стоит отметить, что автомобили китайских марок, несмотря на снижение цен, остаются относительно новыми на российском рынке. Преобладание вектора на удешевление позволяет этим брендам оставаться в нише массовых покупателей, заинтересованных в оптимальном соотношении цены и качества.

Марка Модель Динамика средней цены Средняя цена, руб. Новые автомобили «Москвич» 3 -18,4% 1 770 000 Chery Tiggo 4 Pro -13,8% 2 100 000 LADA Largus -12,4% 1 731 500 OMODA C5 -3,9% 2 833 900 Jetour Dashing -3,8% 2 839 900 Автомобили с пробегом Hyundai Solaris -8,8% 980 000 Toyota Camry -6,2% 2 149 000 LADA Kalina -6,2% 300 000 Ford Focus -4,2% 625 000 LADA Granta -3,1% 635 000 Топ моделей по снижению средней цены, I кв. 2025 г. / I кв 2024 г., Россия

Почему растет рынок автомобилей с пробегом: влияние на цены

Анализ рынка автомобилей с пробегом демонстрирует ряд интересных тенденций. Снижение цен на вторичном рынке, особенно среди популярных моделей, можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, увеличившееся предложение автомобилей с пробегом в условиях экономической нестабильности и повышенной конкуренции среди продавцов способствует снижению цен.

В компании сообщили, что одним из значимых факторов является также улучшение состояния автомобилей с пробегом, что позволяет покупателям получать более выгодные предложения. Сервис «Авито Оценка» помогает в этом процессе, предлагая покупателям объективную информацию о реальной стоимости авто, основываясь на множестве характеристик и текущей рыночной ситуации. С помощью такого инструмента покупатели могут уверенно принимать решение о приобретении автомобиля, не рискуя переплатить за ненадежные варианты.

Тренды, прогнозируемые на второй квартал 2025 года

Что касается прогноза на второй квартал 2025 года, эксперты Авито Авто прогнозируют, что цена на автомобили с пробегом продолжит снижаться. Особенно это касается массовых моделей, таких как Hyundai Solaris и Toyota Camry, которые не только остаются популярными среди покупателей, но и пользуются высоким спросом благодаря своей доступности и надежности.

В компании уверены, что в дальнейшем снижение цен на автомобили с пробегом может быть связано с расширением сервисов, предоставляющих данные о стоимости и состоянии машин. Это способствует повышению прозрачности рынка, что, в свою очередь, дает покупателям больше уверенности при выборе.

В условиях изменений спроса, а также в связи с новыми предложениями от китайских и корейских брендов, российский автомобильный рынок продолжит изменяться. Резкое падение цен на некоторые модели, а также рост интереса к автомобилям с пробегом, явно указывают на продолжающуюся динамику рынка, на которую стоит обратить внимание всем потенциальным покупателям и продавцам автомобилей.