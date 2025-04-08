21 полноприводный автомобиль усилит газификацию Самарской области

Новая техника в автопарке «Средневолжской газовой компании» будет использоваться для работы в труднодоступных регионах.

Дилерский центр «Поволжье-Авто», официальный дилер компании «Современные транспортные технологии» завершил поставку партии автомобилей в адрес самарской «Средневолжской газовой компании». В автопарк предприятия передано 21 транспортное средство. Все они оборудованы полным приводом и предназначены для работы в условиях, требующих повышенной проходимости.

В компании уточнили, что речь идет о моделях «Соболь Бизнес», «Соболь NN» и «Газель Бизнес» в модификации 4×4. Поставка осуществлена в рамках сотрудничества с брендом «Современные транспортные технологии» — производителем и поставщиком техники специального назначения. Новая техника будет использоваться для обслуживания газовой инфраструктуры и проведения технических работ на объектах с ограниченным доступом, сообщили в пресс-релизе компании.

«Соболь Бизнес 4×4» поступил в комплектации комби. Эта модификация включает подключаемый полный привод и понижающую передачу, что позволяет автомобилю двигаться по бездорожью без дополнительных доработок. Благодаря короткой колесной базе и компактной длине модель сохраняет маневренность даже в стесненных условиях. Заявленный дорожный просвет обеспечивает возможность перемещения по неасфальтированным трассам. Вместимость — семь человек, включая водителя. Объём грузового отсека составляет 3,4 м³.

Среди других характеристик — увеличенные углы въезда и съезда. Это позволяет машине преодолевать препятствия без риска зацепа поддоном двигателя или бампером. Такая геометрия облегчает проезд по проселкам, обочинам и нестабильному грунту.

Модель «Газель Бизнес 4×4» также передана в исполнении комби. Под капотом установлен бензиновый двигатель Evotech объемом 2,7 литра. Коробка передач — механическая, 5-ступенчатая. Эта конфигурация используется в линейке как стандарт для машин с полным приводом. Семиместный салон рассчитан на перемещение бригад, обслуживающих распределительные узлы, подземные газопроводы и объекты внутреннего газоснабжения.

Вместительный грузовой отсек объемом 6 м³ дает возможность перевозки инструментов, мобильного оборудования, приборов диагностики и технической оснастки. В компании уточнили, что автомобили предназначены для мобильных технических групп, работающих в выездном формате.

Поставленные транспортные средства адаптированы к эксплуатации в разных погодных условиях. Основное назначение — сопровождение проектов газификации в регионе и поддержка функционирования существующей инфраструктуры. В «Средневолжской газовой компании» уточнили, что техника будет использоваться преимущественно в сельских и малонаселённых районах с ограниченным доступом к объектам газораспределения.

В состав поставки для «Средневолжской газовой компании» вошли также автомобили «Соболь NN 4×4». Эти машины сконструированы на базе комби-модификации и оборудованы дизельным силовым агрегатом объемом 2,5 литра. Мощность двигателя — 149,6 л.с. Компоновка предполагает расположение просторного грузового отсека объёмом 5 м³ сразу за кабиной.

Модель комплектуется раздаточной коробкой с понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала, усиленной подвеской и увеличенным клиренсом. Такое сочетание даёт возможность преодолевать бездорожье, снеговые наносы, участки с глинистой почвой или выраженными уклонами.

В стандартное оснащение входят электронные системы помощи, бесключевой доступ, светодиодная оптика и «зимний пакет». В него включены подогрев лобового стекла, наружных зеркал и сидений, а также дополнительный отопитель и предпусковой подогреватель двигателя. Эти функции повышают эффективность техники в условиях низких температур, особенно при обслуживании удалённых газораспределительных станций и сельских участков.

Мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, встроенной навигацией, бортовым компьютером и круиз-контролем позволяет использовать «Соболь NN 4×4» как рабочую платформу для техников и мастеров линейных бригад. В компании уточнили, что автомобили будут эксплуатироваться на объектах с нестабильной связью и отсутствием асфальтированных подъездов.

Дополнительно автопарк пополнили цельнометаллические фургоны «Газель NEXT». Объём грузового отсека — 13,5 м³. В конструкции предусмотрен специальный люк в перегородке, позволяющий перевозить длинномерные материалы. Это позволяет транспортировать трубы, отрезки арматуры, кабельные бухты или сварочные мачты.

Фургоны оснащаются дизельными двигателями G 2.5 мощностью 149,6 л.с. Дисковые тормоза на всех колёсах, независимая передняя подвеска и реечное рулевое управление обеспечивают устойчивость при движении по сложной топографии. Кабина вмещает водителя и двух специалистов. В компании подчеркнули, что фургоны будут использоваться для доставки крупногабаритного оборудования и инструмента.

«Средневолжская газовая компания» осуществляет строительство, запуск и сервисное обслуживание газовых объектов в Самарской области. В её задачи входит не только эксплуатация действующих сетей, но и выполнение новых проектов газификации.

Автопарк обновили для повышения оперативности выездных команд и оптимизацию логистики технического обеспечения. Новая техника позволит добираться до труднодоступных точек без привлечения внешнего транспорта, уточнили представители компании в официальном пресс-релизе.

Благодаря оснащению полным приводом и адаптации к полевым условиям, переданные автомобили будут использоваться в районах с невысокой плотностью инфраструктуры и повышенными требованиями к проходимости. Это особенно актуально при расширении газовой сети и обслуживании точек индивидуального подключения.