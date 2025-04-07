Производство УАЗ стартовало на Кубе — сборка внедорожников развернута в Гаване

В столице Кубы наладили выпуск российских автомобилей. На первом этапе — до 500 машин в год. Завод работает с машкомплектами из России.

В Гаване введена в эксплуатацию сборочная линия по выпуску внедорожников Ульяновского автомобильного завода. Об этом сообщили представители бренда. Новый проект реализован российской компанией «Эхо-Экспорт» совместно с кубинским предприятием EISA. Линия стала первым зарубежным производственным объектом бренда УАЗ за пределами Евразии.

Сборочная площадка размещена в индустриальной зоне столицы. На территории завода установлено современное оборудование. По информации, представленной компанией, смонтированы линии крупноузловой сборки, реализована система контроля качества. Технологический процесс организован по схеме DKD/SKD — автомобили собираются из поставляемых из России комплектов.

Проектный объем выпуска составляет до 500 автомобилей в год. В компании заявили, что на эту планку предприятие планирует выйти к сентябрю 2025 года. Максимальная мощность сборочной линии при работе в три смены оценивается в 1500 единиц техники ежегодно.

Сборка стартовала с двух моделей — УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». В пресс-релизе компании уточняется, что автомобили адаптированы под особенности климатических и дорожных условий Кубы. В дальнейшем возможно расширение модельной линейки. В числе перспективных вариантов упоминается УАЗ «Профи», относящийся к коммерческому сегменту.

Проект предполагает как прямую поставку комплектующих, так и расширение присутствия в регионе. Ранее автомобили УАЗ поставлялись на Кубу в готовом виде. Новая сборочная линия может сократить логистические расходы и упростить доступ к российской технике. При этом в «Эхо-Экспорт» заявили, что технадзор и контроль качества будут вестись на постоянной основе российскими специалистами.

Среди целей запуска на Кубе — развитие локального производства, снижение зависимости от импорта и создание условий для промышленного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении представителей компании EISA.

Контроль качества сборки автомобилей УАЗ на Кубе будет осуществляться российской стороной. Представители ООО «Эхо-Экспорт» сообщили, что технадзор останется в их зоне ответственности. Компания планирует регулярные проверки и мониторинг производственного процесса. Это позволит сохранить стандарты сборки, принятые на российском заводе.

Коммерческий директор «Эхо-Экспорт» Алексей Хивинцев отметил, что проект включает не только организацию сборки, но и выстраивание инфраструктуры послепродажного обслуживания. В компании сообщили о создании центрального склада запчастей в Гаване. Он обеспечит бесперебойную поставку деталей в сервисные мастерские по всей территории страны.

Поэтапная сертификация и техническое переоснащение ремонтных станций уже начались. В «Эхо-Экспорт» уточнили, что компания проводит обновление оборудования и обучение персонала. Такая система должна обеспечить возможность полноценного гарантийного и постгарантийного обслуживания в любом регионе Кубы.

Генеральный директор EISA Эмилио Наполес Сото сообщил, что локализация производства УАЗ на территории Кубы открывает новые технологические перспективы. По его словам, проект позволит сократить объемы импорта, создать дополнительные рабочие места и запустить процесс передачи технологических компетенций.

Партнерство с российским производителем также открывает доступ к инженерным решениям и опыту эксплуатации техники в условиях тропического климата. В пресс-релизе компании говорится, что автомобили, собранные на новой линии, соответствуют региональным требованиям по проходимости, ресурсу и адаптации к влажности и перепадам температур.

Кроме внедорожников, компания рассматривает возможность расширения модельного ряда за счёт коммерческой техники. УАЗ «Профи», который может использоваться как в частном, так и в государственном секторе, уже включён в планы по развитию ассортимента.

На текущем этапе сборка осуществляется с использованием компонентов, поставляемых из России. Однако в долгосрочной перспективе представители проекта не исключают увеличение доли локализованных операций, включая отдельные этапы подготовки кузовов и финишной сборки.

Создание производства УАЗ на Кубе рассматривается как элемент внешнеэкономического взаимодействия, а также как шаг к стабильному присутствию российских машин в странах Карибского региона. В компании подчеркнули: «с точки зрения логистики Гавана может стать центром, откуда техника УАЗ сможет поставляться и в соседние страны».