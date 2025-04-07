МБ РУС начал выпуск моторного масла для коммерческого транспорта

Новый продукт для тяжелых условий эксплуатации: в России появилось масло под брендом «МБ РУС Оригинал»

АО «МБ РУС» объявило о запуске собственного моторного масла, разработанного специально для коммерческого транспорта. Новый продукт получил название «МБ РУС Оригинал» и стал частью стратегии по расширению сервисной поддержки автомобилей китайских брендов Foton и Forland, эксклюзивным дистрибьютором которых выступает компания в России. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

Моторное масло отвечает требованиям спецификации API CI-4. Данный стандарт применяется для дизельных двигателей, работающих в условиях высокой нагрузки. Согласно техническому описанию, продукт предлагает уровень защиты, рассчитанный на использование в смешанных парках техники и при повышенных температурах.

Масло предлагается в одном варианте вязкости: 5W-40. Оно подходит для двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR). Производитель отмечает, что химическая формула ориентирована на снижение образования сажи, устойчивость к окислению и предотвращение потери вязкости.

Среди приоритетов разработки — долговечность ресурса и стабильная работа мотора в условиях перепадов температуры, городских перегрузок и междугородних маршрутов. В компании подчеркнули, что масло полностью адаптировано к российским условиям эксплуатации и поставляется в металлических бочках объемом 205 литров.

«Мы стремимся обеспечить максимально качественное сервисное обслуживание автомобилей Foton, и выпуск собственного моторного масла, идеально подходящего для коммерческих автомобилей, — еще один шаг в этом направлении», — заявил Александр Паршутин, бренд-директор Foton в АО «МБ РУС»

Он также отметил, что на всех этапах производства используется строгий контроль качества, а рецептура опирается на проверенные технологические решения.

АО «МБ РУС» ведёт свою деятельность с 1994 года. Ранее компания работала под брендом «Мерседес-Бенц РУС». Входит в группу «АВТОДОМ». Специализируется на дистрибуции, технической поддержке и послепродажном обслуживании легковых и коммерческих автомобилей. Кроме этого, компания занимается поставками оригинальных запчастей и аксессуаров.

МБ РУС расширяет дистрибуцию китайской коммерческой техники и усиливает позиции на российском рынке

Совместно с группой «Автодом» АО «МБ РУС» заключило партнёрские соглашения с китайскими производителями коммерческого транспорта. Теперь компания получила статус эксклюзивного дистрибьютора моделей Foton Toano и Foton Tunland в России. В компании заявили, что это решение стало частью стратегии по укреплению присутствия на рынке лёгких коммерческих автомобилей.

Foton Toano — фургоны, рассчитанные на использование в сфере грузоперевозок, пассажирского транспорта и корпоративной логистики. Foton Tunland — линейка пикапов, представленных в версиях G7, V7 и V9. По информации компании, реализация этих моделей будет сопровождаться полным циклом сервисного обслуживания на базе сервисных станций «МБ РУС».

Кроме того, под контролем компании остаётся дистрибуция грузовых автомобилей Forland. Все перечисленные марки и модели поставляются с учётом требований российского рынка и проходят адаптацию для работы в регионах с различными климатическими условиями. Компания подчеркнула, что может предложить как стандартные решения, так и индивидуальные комплектации — в зависимости от задач заказчика.

Новая структура продаж включает как оптовую, так и розничную модель. Представители бренда уверили, что дилерская сеть будет расширяться. В том числе — за счёт партнёрств с региональными центрами и локальными сервисами.

Также «МБ РУС» делает акцент на предоставлении комплексных предложений для бизнеса. В пресс-релизе компании говорится, что развитие новых направлений позволяет повысить управляемость и надёжность коммерческого автопарка клиентов. В фокусе внимания — поддержка малого и среднего бизнеса, логистических и строительных компаний.

По данным открытых источников, на 2025 год в планах компании — расширение перечня запасных частей и расходных материалов под собственным брендом. Отдельное внимание будет уделено техническим жидкостям, а также внедрению цифровых решений для мониторинга технического состояния коммерческого транспорта.