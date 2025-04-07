Chery увеличивает продажи и ускоряет внедрение ИИ в автомобильные технологии

620 тысяч автомобилей за три месяца. Chery демонстрирует рост, параллельно развивая цифровую экосистему и интеллектуальные технологии

Мировые продажи Chery Group в первом квартале 2025 года достигли 620 025 автомобилей. Это на 17,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные представлены в официальном пресс-релизе компании. В марте реализовано 214 770 машин, что стало частью общего рекордного результата.

Рост показателей объясняется активным расширением международного присутствия бренда и стабильно высоким спросом на кроссоверы, электромобили и гибридные модели. В компании уточнили, что вклад в динамику также внесли развитие экспортных каналов и усиление цифрового маркетинга.

Chery использует устойчивый рост продаж как платформу для трансформации всей экосистемы. На мартовской глобальной конференции по интеллектуальной стратегии компания представила человекоподобного робота Aimoga. Разработка объединяет технологии бионики, искусственного интеллекта и мультимодального взаимодействия.

В пресс-релизе компании говорится, что Aimoga разрабатывается как экспериментальная платформа, иллюстрирующая будущее применения ИИ в транспортной отрасли и за её пределами. Представители бренда сообщили, что робот является частью более широкой инициативы по формированию цифровой среды взаимодействия с клиентами и интеграции интеллектуальных решений в каждый этап жизненного цикла автомобиля — от проектирования до обслуживания.

Chery утверждает, что внедрение нейросетей и систем автономного анализа данных постепенно становится частью производственных процессов. В компании заявили, что основной задачей текущего этапа является повышение адаптивности решений ИИ к реальному использованию в транспортной среде.

Платформы, аналогичные Aimoga, рассматриваются в Chery как компоненты будущей поддержки водителя. Например, в рамках разработки ассистентов управления, голосовых интерфейсов и аналитических модулей для оптимизации работы систем безопасности. Мультимодальное взаимодействие, включающее зрение, слух и текстовую коммуникацию, позиционируется как ключ к созданию более интуитивной среды взаимодействия между человеком и машиной.

Среди приоритетов компании — обеспечение масштабируемости таких решений. В пресс-релизе отмечено, что задачи Chery включают адаптацию ИИ-платформ под различные модели и рынки.

В марте 2025 года компания Chery провела серию внутренних испытаний флагманского кроссовера Tiggo 9. Автомобиль протестирован по протоколам ENCAP, включая фронтальный MPDB-тест (Mobile Progressive Deformable Barrier), направленный на проверку эффективности конструкции кузова при ударе.

В компании сообщили, что Tiggo 9 показал «высокие параметры защиты пассажиров» при лобовом столкновении. В частности, акцент был сделан на распределении нагрузки при деформации передней части кузова, а также на удерживающих системах второго ряда сидений. Подробности результатов испытаний в открытом доступе пока не опубликованы.

Модель Tiggo 9 ранее позиционировалась как ключевой элемент стратегии Chery в сегменте D-класса SUV. Отдельное внимание уделяется адаптации модели под различные рынки, включая регионы с жёсткими требованиями к безопасности. Производитель намерен продолжать тестирование, включая оффроуд-сценарии и испытания на системах помощи водителю.

На апрельском Шанхайском автосалоне Chery готовится представить ряд новых моделей с гибридными и электрическими силовыми установками. Как сообщили представители бренда, основное внимание будет уделено решениям, связанным с энергоэффективностью, интеграцией цифровых платформ и унификацией архитектур для разных типов привода.

В компании заявили, что экспозиция будет включать как уже серийные автомобили, так и экспериментальные прототипы. Кроме того, в рамках автосалона состоится бизнес-конференция, на которой бренд намерен представить стратегические направления развития и заключить новые соглашения о сотрудничестве с международными партнёрами.

В пресс-релизе компании говорится, что в фокусе стратегии — построение «гибкой, масштабируемой» производственной модели, ориентированной на локализацию и адаптацию под требования конкретных стран. Chery активно наращивает присутствие в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и странах Ближнего Востока. Параллельно развиваются каналы поставок в Европу, где особое внимание уделяется соответствию экологическим стандартам и требованиям к интеллектуальной инфраструктуре автомобилей.

Отдельным направлением остаётся внедрение интеллектуальных ассистентов и систем автономного вождения. В компании сообщили, что на текущем этапе ИИ-интеграция затрагивает элементы прогнозирования дорожной ситуации, адаптивного круиз-контроля и функций экстренного торможения.

Chery рассматривает свою технологическую трансформацию как часть долгосрочной стратегии глобального присутствия. В пресс-релизе подчёркивается, что задача компании — «сделать технологии повседневной нормой» и снизить барьер входа в цифровую мобильность. Это включает развитие мультимодальных интерфейсов, подключённых платформ и унифицированных модулей управления для различных моделей.