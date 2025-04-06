Что выбирают россияне на рынке авто с пробегом в 2025 году

Названа пятёрка самых интересных марок и моделей подержанных машин в России. LADA уверенно держит лидерство, но иностранные бренды остаются в топе интереса и предложений.

Эксперты Авито Авто проанализировали пользовательский интерес, предложение и ценовую ситуацию на рынке легковых автомобилей с пробегом в первом квартале 2025 года. Согласно данным платформы, наибольшее внимание аудитории сосредоточено вокруг автомобилей марки LADA.

27,8% всех просмотров и откликов пользователей пришлись именно на продукцию отечественного бренда. Это больше четверти всего зафиксированного интереса. В компании сообщили, что такой результат соответствует устойчивому тренду прошлых лет, когда автомобили LADA стабильно занимали верхние строчки рейтингов по охвату аудитории.

На втором месте по уровню интереса оказалась Toyota с долей 7,1%. За ней следуют Hyundai (5,1%), Kia (4,9%) и Volkswagen (4,6%). Все пять брендов вместе аккумулировали почти половину пользовательского интереса на платформе. Остальная часть распределяется между другими производителями, в том числе китайскими, американскими и европейскими марками.

В числе самых востребованных моделей снова оказалась LADA Priora. На неё пришлось 4,2% от всех действий пользователей. Помимо неё, в пятёрке — LADA Granta (3,2%), LADA 2114 Samara (2,8%) и LADA 2107 (2,1%). Все четыре модели представляют отечественный сегмент. Замыкает рейтинг Toyota Camry, на долю которой пришлось 1,9% от общего числа интереса.

Camry — единственная иномарка в десятке лидеров, входящая в более высокий ценовой сегмент. Несмотря на это, модель сохраняет устойчивый интерес. В пресс-релизе компании говорится, что популярность Camry объясняется «высокой степенью доверия к бренду и широким распространением автомобиля на рынке подержанных машин».

Сравнение интереса пользователей с числом объявлений демонстрирует определённые отличия. Так, при почти 28% интереса к LADA на её долю пришлось только 20,3% от общего числа размещённых объявлений. У Toyota этот показатель составляет 7,2%. Kia и Hyundai — 6% и 5,9% соответственно. У Volkswagen — 4,8%.

Показательное различие между интересом и предложением может указывать на дефицит определённых моделей в конкретных ценовых категориях. Особенно это касается недорогих машин, соответствующих текущей покупательной способности широкой аудитории.

Марка Модель Доля в интересе Средняя цена, руб. LADA Priora 4,2% 355 000 LADA Granta 3,2% 635 000 LADA 2114 Samara 2,8% 195 000 LADA 2107 2,1% 135 000 Toyota Camry 1,9% 2 149 000 LADA Kalina 1,9% 300 000 LADA 4×4 (Нива) 1,8% 390 000 Ford Focus 1,8% 625 000 Hyundai Solaris 1,8% 980 000 LADA 2110 1,6% 150 000 Топ-10 авто по интересу пользователей платформы, I кв. 2025 г., Россия, Авито Авто

По числу размещённых объявлений в первом квартале 2025 года лидирует бренд LADA. Согласно статистике Авито Авто, на него пришлось 20,3% от общего количества предложений на платформе. Остальные марки заметно отстают. Toyota заняла 7,2%, Kia — 6%, Hyundai — 5,9%, Volkswagen — 4,8%.

В пятёрке самых часто выставляемых моделей — сразу четыре автомобиля производства LADA. На первом месте — LADA Granta с 3,1% от всех размещённых предложений. Следом идут LADA Priora (2,6%), LADA Kalina (1,7%) и модель 2114 Samara, которая также присутствует в рейтинге по интересу. Это отражает устойчивое присутствие отечественных автомобилей как в списках спроса, так и в сегменте предложений.

Третьей по частоте предложений стала иномарка Ford Focus с долей 2%. По данным платформы, Focus продолжает удерживать позиции в массовом сегменте, несмотря на общее снижение присутствия бренда на российском рынке. Hyundai Solaris оказался на пятом месте с 1,8%. Представители бренда в прошлом также входили в число самых массово закупаемых иномарок в России.

Сравнение этих показателей с уровнем интереса демонстрирует смещение акцентов. Например, Toyota Camry, вошедшая в пятёрку наиболее востребованных моделей по просмотрам, в рейтинг по количеству объявлений не попала. Это может свидетельствовать об ограниченном предложении при стабильном спросе, особенно в средне- и высокобюджетных сегментах.

В компании отметили, что основное внимание пользователей традиционно сосредоточено на моделях, сочетающих доступную стоимость, ремонтопригодность и широкий выбор на вторичном рынке. Однако, как заявили представители Авито: «в списке лидеров оказались и популярные иномарки, давно завоевавшие доверие автовладельцев».