СТТ выводит технику «Валдай» на AtomSkills 2025

Грузовики задействованы в оценке водителей, чемпионат – в подготовке отраслевых кадров

С 30 марта по 4 апреля 2025 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» проходит юбилейный десятый чемпионат AtomSkills. В этот раз он проводится по 44 компетенциям и собирает профессионалов атомной отрасли, включая инженеров, водителей и технических специалистов. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Современные транспортные технологии» (СТТ), выступившей партнером мероприятия.

Стандарты, методики и индустриальные кадры

AtomSkills — инициатива госкорпорации «Росатом». Она проводится с 2016 года и опирается на международную методику WorldSkills. По данным организаторов, соревнование объединяет специалистов, студентов профильных вузов и школьников, а также ветеранов отрасли. Оно служит площадкой для практической демонстрации навыков и оценки уровня подготовки по инженерным и прикладным направлениям.

Компания СТТ, предоставившая для чемпионата две модели грузовиков «Валдай 8» и «Валдай 12», участвует в проведении испытаний в рамках компетенции «Водитель спецавтомобиля». По информации из пресс-релиза, техника стала ключевым элементом заданий. Участники выполняют маневры, диагностируют состояние транспорта и демонстрируют навыки безопасного вождения.

Представители CTT сообщили, что участие в чемпионате рассматривается как вклад в развитие профессионального сообщества и подготовку квалифицированных специалистов.

«Автомобили “Валдай» становятся инструментом оценки мастерства, и для нас важно, что они участвуют в чемпионате, где формируются стандарты будущего отрасли», — отметил генеральный директор компании СТТ Олег Марков (источник: пресс-релиз компании).

В пресс-службе корпорации «Росатом» также подчеркнули значимость сотрудничества. «Госкорпорация “Росатом» всегда открыта к взаимодействию, поскольку это является ключом к инновационному развитию и технологическому лидерству», — заявил руководитель отдела организации чемпионатов Алексей Красавин. Он добавил, что совместная работа с СТТ позволяет объединить технологические решения и отраслевую экспертизу.

Программа соревнований предусматривает комплексную проверку умений водителей. Участники должны точно маневрировать, проводить осмотр техники и выявлять возможные неисправности. Задания охватывают как практические действия, так и элементы технического обслуживания. При этом грузовики не просто демонстрируются, а активно используются в конкурсном процессе.

Компания СТТ позиционирует себя как поставщика решений для корпоративных автопарков и промышленной логистики. По данным из пресс-релиза, участие в чемпионате поддерживает стратегию интеграции техники в процессы подготовки персонала. Это соответствует целям развития производственной кооперации и промышленного партнерства.

AtomSkills выполняет сразу несколько задач. Он служит инструментом выявления сильных сторон и дефицитов в профессиональных навыках, а также становится площадкой для внедрения новых стандартов. По информации организаторов, участие компаний с собственной техникой повышает реалистичность заданий и приближает испытания к условиям реальной работы.

Участники на реальных грузовиках отрабатывают вождение, диагностику и маневрирование

На чемпионате AtomSkills 2025 водители спецавтомобилей выполняют конкурсные задания на моделях «Валдай 8» и «Валдай 12». Эти грузовики предоставлены компанией «Современные транспортные технологии» и задействованы в качестве тренировочной и экзаменационной платформы. Согласно пресс-релизу компании, техника используется в соревновательной части и отвечает требованиям практического обучения.

Шасси для городских задач и обучения

«Валдай 8» спроектирована для работы в городской среде. Шасси позволяет установить различные типы надстроек, включая фургоны объемом до 31 м³. Максимальная грузоподъёмность достигает 4,6 тонны. В конструкции предусмотрена дизельная силовая установка мощностью 149 л. с. с крутящим моментом 420 Н·м. Она работает в связке с 6-ступенчатой коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле — от 11 л на 100 км. В компании сообщили, что эта модель может использоваться как в коммунальных службах, так и в логистике последней мили.

Валдай 12: логистика без ограничений и регистраций

«Валдай 12» ориентирован на городскую и региональную доставку. По данным из пресс-релиза, полная масса составляет 11 990 кг. Это позволяет эксплуатировать машину без необходимости регистрации в системе «Платон», что может быть значимо для ряда логистических компаний. Автомобиль оснащён дизельным двигателем мощностью 169 л. с., 6-ступенчатой коробкой передач и пневмоподвеской. Последняя добавляет плавности ходу и снижает вибрационные нагрузки на груз.

Широкая линейка колесных баз, включая пять вариантов для «Валдай 12», позволяет использовать технику в различных конфигурациях. Возможности надстроек включают платформы, фургоны, краны-манипуляторы, изотермические кузова и другое специальное оборудование. В компании заявили, что это делает модель универсальной для промышленных и коммерческих целей.

В рамках чемпионата техника выполняет не только транспортную, но и учебную функцию. Применение действующих автомобилей в конкурсной программе позволяет приблизить упражнения к реальным задачам, стоящим перед водителями на производстве. В компании СТТ подчеркнули, что это способствует более точной оценке уровня подготовки участников и внедрению передовых практик обучения.

AtomSkills по-прежнему проводится по стандартам WorldSkills, что делает конкурс релевантным требованиям международных систем сертификации. По информации организаторов, участие предприятий, предоставляющих технику, помогает внедрять наработки в отраслевое обучение и согласовывать методики подготовки с реальными производственными процессами.

В пресс-релизе также говорится, что чемпионат формирует экосистему кадрового развития, охватывая специалистов с разным уровнем подготовки. Помимо действующих работников, в мероприятии участвуют студенты, слушатели корпоративных программ и представители профильных колледжей. Таким образом, соревнование становится точкой сбора новых практик и инструментов оценки профессиональных компетенций.

По оценке представителей отрасли, подобное партнерство укрепляет связи между производителями техники и образовательными структурами. Оно также расширяет спектр решений, доступных для внутреннего обучения в крупных компаниях. При этом техника, применяемая в рамках чемпионата, остаётся полностью идентичной серийным образцам, поставляемым на рынок.