Новые квадроциклы QRX 650 и 650 PRO от HND

Мотор-Плейс объявила цены на новые квадроциклы серии QRX от бренда HND. Старт продаж запланирован на апрель 2025 года.

Эти модели ориентированы как на любителей активного отдыха, так и на профессионалов, требующих надежности и отличных характеристик для сложных условий эксплуатации.

QRX 650 представлен в двух версиях: базовой QRX 650 и улучшенной QRX 650 PRO. Стоимость первой составляет ₽999 900, а второй — ₽1 099 900. Разница между моделями заключается в дополнительном оборудовании и улучшенных возможностях для проходимости и комфорта в условиях бездорожья.

Обе версии оснащены одноцилиндровыми двигателями с жидкостным охлаждением, что гарантирует стабильную работу при различных температурных режимах. Квадроциклы также оснащены системой подключения полного привода и блокировкой дифференциала с электронным управлением, что повышает маневренность и проходимость на сложных участках маршрута.

Подвеска моделей независимая двухрычажная. Ход передней подвески составляет 160 мм, задней — 210 мм, что обеспечивает высокую плавность хода даже на пересеченной местности. Это делает квадроциклы удобными в эксплуатации при длительных поездках по сложным маршрутам.

Стандартная комплектация включает лебедку с тягой до 1,5 тонн, что значительно расширяет возможности квадроцикла для выполнения различных задач. TFT-панель диагональю 7 дюймов позволяет водителю легко контролировать параметры работы техники. Объем бензобака составляет 22 литра, что увеличивает автономность при длительных поездках.

Доступные цвета моделей: оранжевый, красный, серо-зеленый, темно-серый и камуфляж. Эти варианты позволяют выбрать квадроцикл в соответствии с предпочтениями владельцев и условиями эксплуатации.

Кроме того, компания Мотор-Плейс объявила минимальную стоимость самой доступной модели серии — QRX 550. Ее цена составляет ₽849 900. Этот квадроцикл оснащен двигателем мощностью 33 л.с., системой впрыска топлива BOSCH EFI и электроусилителем руля, что делает его хорошим выбором для менее сложных условий эксплуатации.

Компания Мотор-Плейс также подтвердила, что серийное производство и презентация моделей QRX 650 и 650 PRO состоится в апреле 2025 года, что станет важным событием на российском рынке квадроциклов.

QRX 650 и QRX 650 PRO — это не только техника для активного отдыха, но и надежный инструмент для профессионалов, которым требуются квадроциклы с высокими техническими характеристиками, готовые к любым испытаниям.

Развитие бренда HND и роль компании Мотор-Плейс на российском рынке

Компания Мотор-Плейс продолжает укреплять позиции на российском рынке, привнося в страну качественную мототехнику и силовое оборудование под собственным брендом HND. Являясь эксклюзивным дистрибьютором марки Honda в России, компания имеет более чем 30-летнюю историю сотрудничества с японским производителем, что позволяет предложить клиентам не только продукцию известного бренда, но и инновационные решения, доступные по более выгодной цене.

Бренд HND был создан командой Мотор-Плейс с целью предоставить российским потребителям качественную технику по доступным ценам. С 2022 года компания начала производство силового оборудования под собственным именем, что позволило расширить ассортимент и предложить рынку новые модели квадроциклов, мотоциклов и другого оборудования.

Мотор-Плейс активно развивает свою сеть дистрибуции, внедряя современные подходы к производству и обслуживанию продукции. В пресс-релизе компании говорится, что цель бренда — предоставить широкий выбор техники, которая сочетает в себе высокое качество, надежность и доступность. Эта стратегия позволяет не только удовлетворить запросы любителей активного отдыха, но и охватить более широкие сегменты рынка, включая профессиональных пользователей.

Важным аспектом деятельности Мотор-Плейс является производство силового оборудования. В том числе компания активно развивает модели для сельского хозяйства, строительства и других отраслей, где требуется мощная и надежная техника. Продукты находятся в постоянной разработке, с учетом современных технологий и потребностей рынка.

Дистрибьютор также уделяет большое внимание логистике и сервису, что обеспечивает доступность техники в регионах России.

Презентация новых моделей квадроциклов серии QRX, в том числе QRX 650 и QRX 650 PRO, планируется на апрель 2025 года.

Запуск подчеркнет стремление компании продолжить развитие и совершенствование ассортимента, предлагая россиянам продукцию высокого качества с учетом местных потребностей и условий эксплуатации.

Мотор-Плейс работает не только с мировыми брендами, но и активно развивает собственное производство. российским потребителям предлагается техника, способная конкурировать с зарубежными аналогами. В перспективе компания планирует расширять свою линейку и продолжать работу в сфере мототехники и силового оборудования.