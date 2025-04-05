Эвакуатор со сдвижной платформой на базе Валдай 8

«Современные транспортные технологии» совместно с заводом спецтехники «Смартэко» представили новый эвакуатор со сдвижной платформой, установленный на шасси грузовика «Валдай 8»

Модель была разработана с учетом высоких требований маневренности и компактности, что делает ее оптимальной для работы в условиях ограниченных городских пространств.

Эвакуатор оснащен платформой подъемно-сдвижного типа с гидравлической лебедкой, что позволяет эффективно эвакуировать автомобили массой до 2,7 тонны. Основной особенностью новинки является сдвижная конструкция, которая дает возможность безопасно загружать транспортные средства с низким дорожным просветом и малыми свесами, минимизируя риск повреждений при подъеме на платформу. Механизм особенно удобен для автомобилей с нарушенной работоспособностью двигателей, так как минимальный угол въезда помогает легко затянуть транспорт, даже если запуск двигателя невозможен.

Платформа имеет погрузочную длину 5630 мм и ширину 2300 мм, что обеспечит комфортную работу с большинством типов автомобилей. Настил выполнен из рифленой стали толщиной 3 мм, что повышает долговечность и устойчивость к повреждениям. Тяговое усилие на гидравлической лебедке достигает 4 тонн, что гарантирует надежность и безопасность при эвакуации транспортных средств.

Технические характеристики и особенности конструкции

Система платформы дополнена перфорацией, которая предотвращает накопление грязи и осадков, обеспечивая надежную фиксацию эвакуируемого автомобиля. Кроме того, две встроенных фары и удобный пульт управления, защищенный от грязи, обеспечивают высокое качество работы при любых условиях освещенности. Работы с техникой можно будет проводить круглосуточно, даже в условиях плохой видимости.

Модификация на базе «Валдай 8» привлекла внимание благодаря улучшенной маневренности, которая обеспечивается за счет большого угла поворота колес (до 45 градусов). Это особенно важно для работы в городских условиях с ограниченными пространствами. Общая длина автомобиля составляет 8000 мм, а межосевое расстояние — 4000 мм. Для обеспечения комфортного вождения система управления включает современные технологии, такие как пневматическая тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах и наличие ABS и ASR.

Параметры и комплектация

В СТТ сообщили, что шасси автомобиля комплектуется дизельным двигателем G-серии мощностью 149 л.с. и крутящим моментом 420 Н·м. Этот двигатель отличается низким уровнем шумов и вибраций, что также способствует повышению комфорта при эксплуатации. С ним работает 6-ступенчатая коробка передач, позволяющая экономить топливо благодаря широкому диапазону передаточных чисел.

Пневматическая тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах и встроенные системы ABS и ASR обеспечивают высокий уровень безопасности. Также в стандартную комплектацию входят светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары и круиз-контроль.

Особенности управления и комфорт для водителя

Особое внимание в новой модели эвакуатора уделено удобству работы водителя. Кабина грузовика «Валдай 8» отличается просторностью и оснащена множеством полезных функций. Она одна из самых просторных в своем классе, что способствует улучшению условий для длительных поездок. Рулевая колонка регулируется в двух плоскостях, что позволяет индивидуально настроить удобное положение для водителя.

Водитель и пассажиры могут пользоваться специальными местами для хранения и раскладывающимся столиком, который можно использовать для отдыха во время перерывов. Важно, что водительское и пассажирские сиденья создают одну ровную поверхность, что дает возможность водителю отдохнуть лёжа в промежутке между рейсами.

Механические и эксплуатационные преимущества

Эвакуатор оснащен энергозависимой подвеской, что дает плавный ход и дополнительно способствует безопасности транспортируемых автомобилей. Использование малолистовых рессор переменного профиля в передней подвеске и многолистовых рессор в задней подвеске гарантирует хорошую плавность хода, что становится важным при перевозке чувствительных автомобилей.

В базовой комплектации «Валдай 8» также присутствуют системы, которые повышают безопасность и удобство вождения, такие как пневматическая подвеска и стабилизатор поперечной устойчивости. Эти системы входят в стандартное оборудование, что позволяет уменьшить нагрузку на водителя и улучшить стабилизацию в сложных дорожных условиях.

Универсальность и преимущества для разных типов бизнеса

Модель на базе «Валдай 8» предназначена не только для эвакуации автомобилей, но и для использования в других сферах. Она идеально подходит для работы в качестве мобильных мастерских, автолавок, а также для транспортировки различных грузов в городских условиях. В компании заявили, что такая универсальность делает новый эвакуатор выгодным решением для широкого круга пользователей, от малого и среднего бизнеса до крупных логистических компаний.

Разнообразие доступных комплектаций и возможных надстроек позволяет удовлетворить потребности разных отраслей. «Валдай 8» также может быть оснащен дополнительными функциями, такими как системы кондиционирования воздуха, мультимедийные устройства и камеры заднего вида, что еще больше повышает удобство эксплуатации.

Применение и перспективы использования эвакуатора

На данный момент компания не ограничивается только созданием эвакуаторов, а продолжает расширять ассортимент спецтехники, выпуская новые модели на базе шасси «Валдай 8». В пресс-релизе компании говорится, что в будущем планируется выпуск и других модификаций, включая специализированные автомобили для транспортировки и обслуживания различных типов грузов.

Технические характеристики, маневренность и комфорт в эксплуатации делают этот эвакуатор оптимальным выбором для городских условий, где пространство ограничено, а требования к мобильности и безопасности высоки. «Современные транспортные технологии» уверены, что модель будет востребована как в России, так и за рубежом.