Большинство россиян не могут назвать более пяти китайских автопроизводителей

Новый опрос показал, насколько ограничено знание автолюбителей из России о брендах китайского автопрома, несмотря на рост их доли на рынке

Эксперты платформы Avito Авто провели социологическое исследование, целью которого стало определение уровня осведомлённости россиян о китайских автомобильных брендах. В опросе приняли участие 2000 человек из различных регионов России. Основной вывод — подавляющее большинство респондентов (82%) могут назвать не более пяти марок китайского происхождения. Полный список из более чем 30 брендов известен лишь единицам.

Согласно опубликованным данным, хотя бы один китайский бренд назвали 59% опрошенных. В среднем россияне вспоминают по четыре марки. Только 11% участников исследования сообщили, что знают от шести до десяти производителей. Ещё меньше респондентов — 4% — смогли перечислить более 11 марок. При этом 3% заявили, что вообще не знают ни одного китайского автопроизводителя.

Различия в осведомлённости зависят от пола. Мужчины чаще упоминают китайские марки: 65% представителей мужского пола указали как минимум одну, тогда как среди женщин таких — 54%. По словам аналитиков Avito Авто, гендерный разрыв становится особенно заметен при перечислении брендов за пределами первой пятёрки. Например, о марке FAW знают 30% мужчин и лишь 11% женщин. Аналогичные показатели фиксируются и по другим менее популярным производителям.

Возрастной фактор также влияет на знание брендов. Молодые люди в возрасте до 24 лет назвали в среднем по пять китайских марок. Респонденты старше 55 лет, как правило, упоминали около трёх брендов. Это может быть связано с большей вовлечённостью молодёжи в цифровые форматы потребления контента и интересом к новым продуктам автомобильного рынка.

Жители крупных городов показывают более высокий уровень осведомлённости. В населённых пунктах с числом жителей более 500 тысяч опрошенные чаще всего называли 4–5 марок. В малых городах (менее 500 тысяч жителей) участники исследования ограничивались 3–4 брендами. Пространственный фактор, по мнению специалистов, может быть связан как с разнообразием предложений на местных рынках, так и с присутствием официальных дилеров.

Наиболее узнаваемыми китайскими брендами в России стали Haval, Chery и Geely. Первый известен 84% респондентов. За ним следуют Chery (78%) и Geely (61%). Четвёртое и пятое места в рейтинге заняли Changan и Tank — 57% и 47% соответственно. В десятку также вошли EXEED (41%), JAC (35%), Jetour (25%), FAW (21%) и GAC (18%).

Как отметили аналитики, эти данные говорят о растущем присутствии китайских производителей на российском рынке. Однако уровень потребительской осведомлённости отстаёт от реального предложения.

FAW, GAC и Jetour: китайские марки, которые остаются в тени у большинства россиян

Хотя бренды Haval, Chery и Geely стабильно входят в число наиболее узнаваемых китайских производителей автомобилей в России, знания большинства респондентов ограничиваются именно этой группой. Остальные марки пока остаются менее известными широкому кругу потребителей, даже несмотря на растущее количество предложений на вторичном и первичном рынках.

Tank известен 61% мужчин, тогда как среди женщин этот показатель составляет 33%. Для менее популярных брендов разрыв ещё заметнее. Например, марку FAW знают 30% мужчин и только 11% женщин. В случае с GAC — 24% против 10%. Разрыв по информированности составляет минимум двукратную разницу почти во всех категориях, за исключением лидирующей пятёрки брендов.

Опрос показал, что восприятие общего количества китайских автомобильных марок в стране также занижено. На вопрос о предполагаемом количестве брендов, представленных в России, 38% респондентов ответили, что их не более 15. Ещё 32% считают, что количество варьируется от 16 до 30. Среднее значение по всем участникам опроса составило 19 марок.

В пресс-релизе компании подчёркивается, что в действительности на российском рынке официально присутствует более 30 китайских автопроизводителей. Также уточняется, что на платформе Avito Авто доступно более 180 000 предложений с автомобилями из Китая. В компании заявили, что разрыв между восприятием и реальностью объясняется недостаточной информированностью покупателей. Несмотря на растущий интерес к китайскому автопрому, большинство потребителей не представляют себе полного перечня брендов, доступных для покупки.

«Опрос показал, что брендов из Поднебесной, представленных в России, значительно больше, чем многие респонденты знают. Это говорит о том, что, несмотря на рост лояльности российских автолюбителей к китайским машинам, уровень осведомлённости о них всё ещё остаётся недостаточным», — отметила Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей Avito Авто.

Компания проводит информационную работу для устранения этого разрыва. В пресс-релизе говорится, что собственная редакция Авито Авто, расположенна в Китае и регулярно публикует экспертные материалы о местном автопроме. Публикации включают обзоры новых моделей, технические характеристики,особенности эксплуатации и анализ трендов. По словам представителей платфоромы: информационная поддержка помогает потенциальным покупателям расширить список рассматриваемых марок и принять более информированное решение.

В Авито заявили, что цель таких публикаций — повысить прозрачность автомобильного рынка, улучшить осведомлённость и помочь потребителям ориентироваться в широком ассортименте китайских автомобилей.