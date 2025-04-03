Рост интереса к Aito Seres в России

Интерес к бренду Aito Seres среди российских интернет-пользователей значительно вырос

По данным сервиса Wordstat, за последние шесть месяцев (июль 2024 – январь 2025) число поисковых запросов увеличилось в 1,87 раза и, в результате, достигло 49 605 за январь. Запросы по ключевому слову Seres выросли на 100,28%, а по Aito Seres – на 55,17%. В сравнении с апрелем 2024 года интерес аудитории увеличился в 2,58 раза. В компании заявили, что это свидетельствует о росте узнаваемости бренда и повышенном внимании к его моделям.

Особенности моделей Aito Seres в России

В России представлены две модели: кроссоверы Seres Aito M5 и Seres Aito M7.

Seres Aito M5 оснащён системой регулировки сидений, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. В салоне установлена система фильтрации и ароматизации воздуха, интерьерная подсветка с 128 оттенками и звукоизолирующее остекление. Панорамная крыша увеличивает пространство и освещённость интерьера.

Seres Aito M7 предлагает аналогичный уровень оснащения с дополнительными возможностями. Второй ряд кресел оборудован вентиляцией и массажем. Правое кресло второго ряда можно перевести в положение Zero Gravity. В автомобиле предусмотрен специальный режим «Отдых» с особыми настройками света и звука.

Система фильтрации (PM2.5), ионизация воздуха и 128-цветная подсветка создает комфортные условия в салоне. В обоих моделях используется 38 электронных систем активной безопасности и помощи водителю.

Преимущества последовательных гибридов

Aito Seres – один из первых брендов в России, предлагающих автомобили с последовательно-гибридными силовыми установками. Этот тип привода сочетает преимущества электромобилей – мощность, динамику, низкий уровень шума. При этом без привязки к зарядной инфраструктуре. В МБ РУС отметили, что эта схема обеспечивает большой запас хода вне зависимости от зарядных станций. Это особенно актуально в российских условиях, где инфраструктура для электромобилей ограничена.

Seres Aito M7 лосиный тест

Дилерская сеть и официальное обслуживание

Сеть Aito Seres в России включает 59 дилерских центров в 35 городах. Автомобили доступны в наличии, имеют официальную гарантию и сервисное сопровождение. Развитая дилерская сеть позволяет обеспечивать полный цикл обслуживания, включая наличие расходных материалов и запасных частей.

В 2025 году в России ожидается появление флагманской модели Aito Seres M9. Представители Aito Seres заявили, что этот автомобиль ориентирован на аудиторию, ожидающую высокого уровня комфорта, безопасности и передовых технологий. В настоящее время дилерские центры начали приём заказов, а тест-драйвы уже доступны в ряде городов.

История бренда Seres и сотрудничество с Huawei

Seres – китайская компания, основанная в 1986 году. Она входит в число 500 крупнейших компаний Китая. Её акции котируются на Шанхайской фондовой бирже. В 2021 году совместно с Huawei началось производство гибридных и электромобилей под брендом Aito. Бренд Seres используется для выхода на международные рынки.

АО «МБ РУС» (бывшее AO «Мерседес-Бенц PУC») является эксклюзивным дистрибьютором Aito Seres в России. Компания входит в ГК «АВТОДОМ» и занимается продажами, сервисом и поддержкой автомобилей. На основе 30-летнего опыта работы в дистрибуции и обслуживания автомобилей «МБ РУС» расширяет портфель брендов развивая партнёрские отношения с производителями.