KGM в России – старт производства моторного масла

АО «РЭКС Моторс», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей KGM в России, совместно с компанией ООО «Топ Лубрикантс» запустил производство оригинального моторного масла KGM 0W-30.

Масло, производимое в России, предназначено для послепродажного обслуживания автомобилей бренда.

Продукт был разработан в соответствии с техтребованиями производителя автомобилей KGM. Представители производителя сообщили, что масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, включая моторы с системами доочистки выхлопных газов. Ну и безусловно оно подходит и для автомобилей с технологией «старт-стоп».

Особенности моторного масла KGM 0W-30

По информации компании, синтетическое моторное масло KGM 0W-30 разработано с учетом современных требований автопроизводителей. Масло соответствует стандарту API SP, что обеспечивает защиту от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси. Это особенно актуально для современных турбированных двигателей с прямым впрыском топлива.

В KGM заявили, что масло снижает гидродинамические нагрузки, что способствует экономии топлива. Высокий индекс вязкости обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах и стабильную защиту при высоких нагрузках. Производитель указывает, что межсервисный интервал замены масла в автомобилях KGM составляет 15 000 км, за исключением ТО-0, где предусмотрена замена на 3 000 км.

Егор Попов, и.о. Генерального директора ООО «Топ Лубрикантс» (слева) и

Виталий Осипов, Генеральный директор АО «РЭКС Моторс» (справа)

Партнерство с российскими компаниями и развитие бренда

Генеральный директор АО «РЭКС Моторс» Виталий Осипов сообщил, что запуск производства моторного масла является частью стратегии развития бренда KGM в России. По его словам, компания не только предлагает 5-летнюю гарантию на автомобили, но и расширяет спектр послепродажного обслуживания. Осипов отметил, что первые 200 покупателей автомобилей KGM получат ТО-0 и ТО-1 с заменой моторного масла в подарок.

В ООО «Топ Лубрикантс» подчеркнули важность партнерства с KGM. И.о. генерального директора компании Егор Попов отметил, что контроль качества осуществляется на каждом этапе производства, от выбора сырья до упаковки готовой продукции. В компании уверены, что сотрудничество с KGM позволит предложить российским автомобилистам качественный продукт.

KGM на российском рынке – автомобили и сервис

На российском рынке KGM представлен четырьмя моделями: Tivoli, Korando, Torres и рамным внедорожником Rexton. В компании заявили, что бренд ориентирован на проверенные технологии, широкий выбор моделей и послепродажное обслуживание. Автомобили KGM комплектуются 5-летней гарантией или 100 000 км пробега. Дилерская сеть марки насчитывает 15 городов России.

История KGM и трансформация бренда

KGM (KG Mobility) ранее был известен как SsangYong Motor Company. Компания основана в 1954 году и специализируется на выпуске внедорожников. В 2022 году основным владельцем SsangYong Motor Company стала группа KG Group. После было принято решение изменить название на KG Mobility.

Впервые автомобили бренда официально вышли на российский рынок в конце 1990-х годов. В период с 2005 по 2015 год, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано около 175 000 автомобилей SsangYong. Многие из них производились на территории РФ. В компании подчеркивают, что продолжают развитие бренда и стремятся укрепить позиции на российском рынке.

В компании заявили, что запуск локального производства моторного масла KGM 0W-30 позволит снизить зависимость от импортных поставок и обеспечить стабильное наличие продукции на рынке. Производитель отмечает, что локализация производства является частью долгосрочной стратегии развития бренда в России.

Развитие сети сервисных центров и доступность оригинальных расходных материалов для «РЭКС Моторс» остаются приоритетными направлениями. В компании подчеркнули, что это позволит улучшить условия обслуживания автомобилей KGM и повысить удовлетворенность клиентов.

В ООО «Топ Лубрикантс» добавили, что планируют расширять линейку смазочных материалов для различных моделей автомобилей.

В дилерских центрах KGM уже доступны автомобили и сервисное обслуживание, включая использование нового моторного масла. Дальнейшее развитие бренда KGM в России будет включать расширение модельного ряда и увеличение числа сервисных точек.