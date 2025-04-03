Hongqi сообщает о рекордах

Расширение присутствия бренда на российском рынке

Hongqi подвела итоги первого квартала 2025 года. Бренд показал рост глобальных продаж на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году бренд увеличил объем продаж на 109 100 автомобилей. Всего за 2024 год было реализовано 411 777 автомобилей под маркой Hongqi, что на 11% больше, чем в 2023 году.

Особое внимание стоит уделить российскому рынку, где Hongqi также достиг значительного прогресса. В 2024 году было продано 7 220 автомобилей, что на 113% превышает результаты 2023 года. Российский рынок стал вторым по величине для марки, после Китая. В 2025 году планируется увеличение количества дилерских центров в России до 60. В ближайшее время будут открыты новые центры в северо-западном и восточных регионах страны.

Модели H5 и HS5 остаются основными драйверами продаж. Седан H5 пользуется высокой популярностью среди китайских брендов в сегменте классов E, а кроссовер HS5 занимает лидерскую позицию среди премиальных марок в классе SUV-D на китайском рынке. Эти модели также активно продаются в России.

Электромобили и интеллектуальные технологии: что нового в 2025 году

В 2025 году сегмент электромобилей Hongqi продемонстрировал значительный рост, увеличив продажи на 43,8%. Электрические автомобили становятся важной частью модельного ряда бренда. В России доступен электрический кроссовер E-HS9 – флагман развития экологически чистых технологий.

Одним из ключевых направлений развития Hongqi является внедрение передовых интеллектуальных систем. В этом году марка активно работает над улучшением системы интеллектуального вождения, которая обеспечивает точность управления на уровне 99%. Система Hongqi NOA позволяет автомобилям адаптироваться к различным дорожным условиям и уверенно двигаться в потоке. Также в новых моделях будет установлена мультимедийная система с нейросетевой технологией DeepSeek-R1, аналогичной Chat-GPT. Это обеспечит улучшенные возможности для взаимодействия водителя с автомобилем, сделав управление более удобным и технологичным.

Три ключевых премьеры в России

2025 год станет знаковым для российского рынка с точки зрения новых моделей от Hongqi. Компания планирует представить сразу три новинки. Уже в первой половине года в России состоится премьера премиального лифтбека H6 и нового полноразмерного кроссовера HS7 . Ожидается, что модели будут доступны в 5- и 7-местных версиях.

Автомобили будут оснащены 2,0-литровыми турбодвигателями мощностью 245 л.с., что позволит обеспечить динамичное и комфортное вождение.

Во второй половине года на российском рынке появится роскошный седан L1 — первый представитель люксовой линейки Hongqi в стране. Длина автомобиля составит 5 353 мм, а эксклюзивные материалы отделки и уникальный дизайн будут ориентированы на самых требовательных клиентов. По словам представителей компании, модель задаст новые стандарты в премиум классе в России.