Aito вошел в число лидеров по надежности среди автомобильных брендов Китая

Aito Seres сообщила о результатах исследования надежности автомобилей! Исследование проведено китайским порталом Autohome.

Согласно данным исследования, Aito, входящий в группу HIMA (Aito, Luxeed, Stelato), занял первое место среди китайских автомобильных брендов и второе среди всех брендов по надежности, получив показатель 84 PPH (problems per hundred – количество проблем на 100 автомобилей). В ходе исследования анализировались данные владельцев новых автомобилей, приобретенных в период от 2 до 12 месяцев назад. Участники опроса указывали информацию о неисправностях, дефектах и других технических проблемах. Чем ниже показатель PPH, тем выше надежность бренда.

Средний показатель надежности китайских гибридных и электрических автомобилей в 2025 году улучшился по сравнению с предыдущим годом, что отражает общую тенденцию роста качества локального автопрома.

Aito Seres вышел на российский рынок в апреле 2024 года. Представлены были две модели кроссоверов с последовательно-гибридными силовыми установками – M5 и M7. По данным компании, к концу 2024 года более 2000 автомобилей Aito Seres были проданы на российском рынке. К июлю 2024 года бренд продемонстрировал один из самых высоких темпов роста в сегменте автомобилей на альтернативных источниках энергии, вошел в десятку лидеров по количеству регистраций новых автомобилей в премиум-сегменте и занял одно из ведущих мест среди моделей с последовательно-гибридными силовыми установками.

Российский рынок транспортных средств на новых источниках энергии продолжает расти. По данным 2024 года, сегмент увеличился почти в три раза, а 30% покупателей автомобилей премиум-класса в России выбирают гибридные или электрические модели.

Для эксплуатации в России автомобили Aito оснащены дополнительными функциями, включая «зимний пакет», русифицированное меню и поддержку CarPlay и Android Auto. Развитая сеть официальных дилерских центров обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание, а также наличие расходных материалов и запасных частей на складах.