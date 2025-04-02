Запуск нового приложения GWM

Хавейл Мотор Рус представило мобильное приложение GWM, предназначенное для владельцев автомобилей Haval, Tank, ORA и WEY.

Приложение заменит три действующих платформы — MY Haval, Tank и ORA&WEY, объединив их функции в одном сервисе. Запуск состоится весной, после чего приложение появится во всех официальных магазинах.

Приложение сохранит полный функционал предыдущих версий. Пользователи смогут дистанционно управлять автомобилем: запускать двигатель, блокировать и разблокировать двери, регулировать климат-контроль, управлять подогревом и вентиляцией сидений, закрывать окна и люк. Включены инструменты мониторинга — контроль запаса хода, давления в шинах, местоположения автомобиля.

Компания заявила, что процесс перехода на новое приложение будет бесшовным. Учетные записи автоматически перенесут в GWM, сохранив авторизацию и пользовательские настройки. Новая платформа соответствует подписанным соглашениям и стандартам обработки данных.

Исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев отметил, что GWM станет важным элементом цифровой экосистемы бренда. В компании сообщили, что планируют развивать приложение, добавляя новые функции и улучшая интерфейс.

Инструкции по переходу будут размещены в старых приложениях и на официальных сайтах. Минимальные требования для установки останутся неизменными: iOS 13.0 и выше, Android 7.0 и выше.