Navio и Sinotruk разрабатывают автономный грузовик для России

Новая модификация Sitrak получит систему автономного вождения

Navio и Sinotruk заключили долгосрочное партнёрство для создания и серийного выпуска тягачей, оснащённых системой автономного управления. Проект направлен на развитие грузоперевозок с использованием технологий автоматизации.

Новую модификацию Sitrak адаптируют для интеграции автономного вождения. Серийное производство позволит соответствовать мировым стандартам безопасности, расширить выпуск и снизить себестоимость. Инженерный центр Navio обеспечит установку необходимых электронных компонентов и программного обеспечения.

Перед выходом на рынок грузовики пройдут полный цикл тестирования. Испытания охватят несколько этапов с учётом специфики эксплуатации в российских условиях. Первая партия автономных тягачей пройдёт сертификацию для соответствия техническому регламенту. Дополнительно будет проведена сертификация, присваивающая статус ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства), что позволит им передвигаться по дорогам общего пользования.

В Navio заявили, что спрос на автономные перевозки растёт, а рынок нуждается в технологичных решениях. В компании отмечают, что стандартизированное производство на мощностях Sinotruk обеспечит контроль качества и снижение стоимости техники.

— Для России автономный коммерческий транспорт имеет стратегическое значение,

— отметил Юань Сяодун. Генеральный директор «Синотрак Рус».

— У нас огромные расстояния, сложные климатические условия, логистические маршруты, связывающие удалённые регионы. Мы видим в этом проекте важный шаг к повышению эффективности отрасли.

Перспективы автономных грузоперевозок в России

Navio и Sinotruk намерены масштабировать проект, увеличивая производство и расширяя сферу применения автономных грузовиков. Серийный выпуск тягачей позволит крупным логистическим компаниям оптимизировать транспортные расходы и снизить влияние человеческого фактора на безопасность движения.

По данным «Автостат», Sitrak занимает лидирующие позиции среди тяжёлых грузовиков в России. Широкая сервисная сеть производителя — более 300 дилерских предприятий в 109 городах — обеспечивает техническое обслуживание по всей стране.

В компании Navio отметили, что развитие беспилотного транспорта открывает новые возможности для рынка грузоперевозок. Внедрение автономных решений может сократить затраты на эксплуатацию и повысить уровень безопасности. В Sinotruk считают, что проект станет важным шагом в модернизации отрасли и создании новых стандартов транспортной логистики.