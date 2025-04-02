Hongqi HQ9 выходит на российский рынок

Полноразмерный минивэн с премиальными опциями

HONGQI представил в России полноразмерный минивэн HQ9, который доступен в двух комплектациях: Deluxe и Executive. В компании сообщили, что новинка ориентирована на бизнес-сегмент и сочетает в себе современные технологии, высокое качество материалов и расширенный набор опций для водителя и пассажиров.

Комплектация Deluxe включает светодиодную LED-оптику, обеспечивающую хорошую видимость в темное время суток. Система кругового обзора 360° помогает при маневрировании и парковке, а панорамная крыша с автоматической солнцезащитной шторкой делает салон светлее и визуально просторнее.

Водитель и пассажиры получают продвинутый уровень комфорта благодаря подогреву передних и задних сидений, вентиляции передних кресел и трехзонному климат-контролю. В пассажирской зоне второго ряда предусмотрена функция массажа. Дополнительно установлена система ароматизации и ионизации воздуха.

Электроприводы боковых дверей и багажника упрощают доступ в салон и загрузку багажа. Центральный элемент мультимедийной системы — 16,2-дюймовый сенсорный дисплей, через который можно управлять функциями автомобиля и воспроизводить контент. Для удобства водителя предусмотрен проекционный дисплей W-HUD, выводящий ключевую информацию на лобовое стекло.

Аудиосистема с 12 динамиками обеспечивает объемное звучание. В компании заявили, что эта система создана для качественного воспроизведения музыки и голосовых команд, что повышает уровень комфорта в поездке.

Максимальная комплектация Executive

Версия Executive дополняет оснащение дополнительными технологиями. В компании сообщили, что в этой комплектации используется многослойное акустическое остекление второго ряда, которое снижает уровень внешнего шума. Также предусмотрена система активного шумоподавления (ANC), которая компенсирует дорожные звуки и делает поездку более тихой.

Для улучшения освещенности установлена интеллектуальная система управления дальним светом (IHC). Водитель получает подогрев рулевого колеса, а зеркало заднего вида с потоковой трансляцией изображения от камеры устраняет мертвые зоны и улучшает обзорность.

Стоимость HQ9 в России по сезонному предложению составляет 7 690 000 рублей за версию Deluxe и 8 490 000 рублей за Executive. В компании уточнили, что цены могут варьироваться в зависимости от условий приобретения и дополнительных опций.