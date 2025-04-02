Делимобиль получил статус авторизованного сервисного партнера Geely и Belgee

Крупнейший оператор каршеринга расширяет сотрудничество с Geely Motors

Делимобиль стал официальным сервисным партнером Geely и Belgee в России. Компания будет обслуживать автомобили этих брендов на собственной сети станций технического обслуживания, используя оригинальные запчасти и компоненты. Гарантийные обязательства производителей при этом сохраняются, сообщили в компании.

Geely занимает одну из ведущих позиций среди брендов на российском рынке. В каршеринговом парке Делимобиля эти автомобили входят в тройку самых распространенных моделей. На данный момент сервис располагает более чем 2,4 тыс. автомобилей Geely, доступных для аренды.

В 2024 году компания увеличила количество машин Geely и Belgee в своем автопарке, добавив более 1300 новых автомобилей в нескольких регионах.

Делимобиль проводит обслуживание 85% своего автопарка на собственных станциях технического обслуживания. СТО компании работают в восьми городах, обеспечивая плановый ремонт и оперативное устранение неисправностей, в том числе на автомобилях Geely и Belgee.

Во втором квартале 2025 года компания планирует запустить складской комплекс площадью 13 тыс. кв. м. Это первый централизованный хаб автозапчастей и компонентов, интегрированный в общую сервисную инфраструктуру Делимобиля. В компании ожидают, что новый склад позволит сократить сроки проведения технического обслуживания и повысить эффективность эксплуатации автопарка.

В Делимобиле заявили, что статус авторизованного сервисного партнера подтверждает соответствие сети СТО международным стандартам Geely. По словам заместителя генерального директора по операциям Артема Ишонина, сертификация ускорит процессы технического обслуживания автомобилей, сохранит гарантию производителя и повысит доступность машин для клиентов.

Компания продолжает расширять сервисную инфраструктуру, обеспечивая надежное техническое обслуживание своего автопарка, что, по данным пресс-службы, положительно влияет на стабильность и развитие рынка каршеринга в России.