Hongqi сделал автобус: Guoyue REEV

Компания Hongqi представила новый автобус Guoyue REEV с гибридной системой

Автобус предназначен для эксплуатации в различных условиях, включая аэропорты и туристические маршруты. Новинка обещает стать частью транспортной экосистемы Китая в ближайшие годы.

Guoyue REEV оснащен гибридной системой, включающей бензиновый двигатель объемом 2,0 литра и два электрических мотора. Это решение позволяет автобусу работать на чистом электричестве в пределах 104 км, что подходит для городских условий. В Hongqi заявили, что общий запас хода достигает 900 км, что значительно расширяет возможности эксплуатации автобуса. Быстрая зарядка позволяет восстановить заряд аккумулятора с 30% до 80% всего за 15 минут.

Дизайн нового автобуса сочетает в себе элементы традиционной восточной культуры и современные технологии. Экстерьер подчеркнут массивной радиаторной решеткой с хромированными элементами и элегантными вертикальными задними фонарями, что придает автобусу статусный и изысканный вид. Длина салона составляет 5443 мм, а ширина и высота равны 1900 мм, что обеспечивает простор и удобство.

Автобус предлагается в версиях на 17 и 19 мест, что позволяет адаптировать его под разные нужды: от деловых встреч до туристических путешествий. В интерьере установлены регулируемые офисные столы, складные телевизоры, система беспроводной зарядки и интеллектуальная система очистки воздуха от частиц PM2.5.

Компания уделила внимание безопасности как пассажиров, так и водителя. Guoyue REEV оснащен кузовом с усиленной конструкцией, что повышает защиту при возможных столкновениях. Предусмотрена аккумуляторная батарея с защитой IPX8, которая способна выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 120 часов.

Интеллектуальная система активной безопасности включает такие функции, как прогнозирование дорожной ситуации, адаптивный круиз-контроль и автоматическое торможение.

В пресс-релизе компании утверждается, что в течение ближайших трех лет Hongqi планирует разместить более 1000 таких автобусов в крупнейших аэропортах Китая, создавая инновационную транспортную экосистему. Это позволит значительно повысить уровень комфорта и удобства для пассажиров и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.