Автодом на базе Газель NEXT Автодом Газель NEXT

Производитель представил концепцию нового кемпера, предназначенного для активных туристов и автопутешественников

Компания «Современные транспортные технологии» представила новый автодом на базе автомобиля «Газель NEXT» на форуме Camper Forum, прошедшем в Коломне. Презентация состоялась в рамках ежегодного мероприятия, посвященного производству домов на колёсах и оснащению для автотуризма. Совместно с компанией «АКРОСС» был разработан проект, который демонстрирует возможности адаптации популярной модели автомобиля для нужд туристов.

Основой для создания автодома стал цельнометаллический фургон «Газель NEXT» с длинной колесной базой (3745 мм). Вся жилая часть расположена внутри кузова фургона, что позволило эффективно использовать пространство. Автомобиль оснащён задней пневматической подвеской, что значительно улучшает плавность хода, что важно для долгих путешествий по разнообразным маршрутам. Под капотом установлен дизельный двигатель G 2.5 мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Автодом имеет полностью оборудованную кухню с индукционной плитой, холодильником и мойкой. По желанию, кухня может быть дополнена микроволновой печью, что расширяет возможности для приготовления пищи. Жилой модуль включает полноценный санузел с биотуалетом, что значительно увеличивает комфорт на длительных поездках. Для создания оптимального климата в салоне установлена система отопления и кондиционирования. Энергонезависимость обеспечивается с помощью генератора и двух гелевых аккумуляторов. Также на крыше установлены солнечные панели, которые могут использоваться для дополнительной подзарядки, что увеличивает автономность автодома в удалённых местах. Все инженерные системы автомобиля можно управлять с одной консоли, что делает использование всех функций максимально удобным.

Внутри автодома предусмотрено комфортное размещение для четырёх путешественников. Водительское кресло и кресло переднего пассажира оборудованы поворотными механизмами, что позволяет создать более удобную обстановку для отдыха. Обеденный стол размещён перед креслами, что даёт возможность использовать пространство максимально эффективно. Спальный отсек включает четыре кровати размером 140 на 180 см, которые могут трансформироваться в двухъярусные места. Под ними находятся вместительные багажные отделения.

Дополнительно в кормовой части кемпера предусмотрены специальные ниши для размещения раскладных стульев для пикников. Для удобства отдыха на свежем воздухе автодом оснащён выдвижной маркизой с механическим приводом, которая позволяет быстро создать тень в жаркую погоду.

Компания «АКРОСС», принимавшая участие в разработке проекта, отметила, что это первый опыт создания автодома на базе «Газель NEXT». Специалисты компании уверены, что данная модель отвечает потребностям современного российского автотуризма, сочетая комфорт, функциональность и доступность. В пресс-релизе компании говорится, что создание такого кемпера подтверждает способности российских инженеров разрабатывать современные решения для внутреннего автомобильного туризма, который в последние годы активно развивается в России.