20 лет тюрьмы для обвиняемого в поджоге автосалона Tesla в США Photo: CBS News

Прокуратура США требует 20 лет тюрьмы для обвиняемого в поджоге Tesla

Купер Джо Фредерик, житель Колорадо, обвиняется в поджоге автосалона Tesla. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что прокуратура будет добиваться максимального наказания в 20 лет тюремного заключения, рассматривая инцидент как акт внутреннего терроризма против частной собственности компании.

Президент Трамп назначает Пэм Бонди на должность генерального прокурора США

Эндрю Кабальеро-Рейнольдс/AFP через Getty Images

Куперу Фредерику предъявлены обвинения в поджоге с использованием опасных средств, таких как коктейли Молотова. Этот инцидент рассматривается как акт внутреннего терроризма, что влечет за собой серьезные обвинения. Прокуратура настроена на максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения, что подчеркивает важность борьбы с насилием против частных компаний и собственности.

Поджог автосалона Tesla в Колорадо, США

© ABC News

В этом контексте власти намерены не только привлечь обвиняемого к ответственности, но и подчеркнуть важность защиты частных компаний от подобных угроз. Обвинения, вероятно, будут дополнены другими пунктами, связанными с разрушением имущества и угрозой общественной безопасности. Учитывая серьезность обвинений, прокуроры настроены на максимальное наказание.