ROX 01 выходит на российский рынок ROX 01

Официальные дилеры ROX Motor начали продажи внедорожников ROX 01 в России

Гарантийный срок на автомобили составляет 5 лет, а на батарею — 8 лет. Продажи осуществляются через 20 дилерских центров, расположенных в различных городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Стоимость модели начинается от 9 169 000 рублей, включая НДС.

Внедорожник ROX 01 оснащён силовой установкой мощностью 476 л.с., включающей аккумуляторную батарею на 56 кВт⋅ч от производителя CATL, два электромотора и ДВС объёмом 1,5 литра, выполняющий роль генератора. Крутящий момент составляет 740 Нм, что позволяет автомобилю массой более 2,5 тонн разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды. Запас хода достигает 1362 км, а расход топлива по методике CLTC составляет около 5 литров на 100 км.

ROX 01

ROX 01 оснащён полным приводом E-AWD с динамическим распределением крутящего момента, а также электронно-управляемыми амортизаторами. Алюминиевое шасси и независимая многорычажная подвеска позволили снизить массу конструкции на 40%. Информационно-развлекательная система работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon. В автомобиле предусмотрен ассистент вождения с искусственным интеллектом, поддерживающий автопилот второго поколения.

Клиренс 205 мм и угол подъёма 45° обеспечивают проходимость на различных покрытиях. Доступны пять внедорожных режимов: грязь, песок, камни, брод и снег. Тестовые испытания показали устойчивую работу при температурах от +46° до -43°, а общий пробег во время тестов превысил 5 млн км.

Кузов автомобиля изготовлен на 87% из высокопрочных сталей, обеспечивая жёсткость на кручение 40 469 Нм/градус. Безопасность автомобиля подтверждена 5-звёздным рейтингом по методике C-NCAP. Дизайн модели разработан итальянской студией Pininfarina, которая также участвовала в создании аэродинамических решений для автомобиля.

ROX 01

ROX 01 доступен в двух комплектациях: 7-местной «Family Edition» за 9 169 000 рублей и 6-местной «Business Lounge Edition» за 9 379 000 рублей. Версия «Black Edition» с дизайнерскими элементами оценивается на 70 000 рублей дороже базовой. В компании сообщили, что официальные продажи обеспечивают прозрачность сделки, упрощённое оформление документов и доступ к сервисному обслуживанию с централизованным складом запчастей. Производитель также акцентирует внимание на долговечности материалов интерьера и применении передовых технологий шумоизоляции.