«Я бы сделал это 1 апреля, но мы сделаем это 2 апреля» Photo: CNN Politics

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении тарифов на импортные автомобили с 2 апреля. Вопрос обсуждался во время подписания исполнительного указа в Овальном кабинете. Он отметил, что дата выбрана по техническим причинам: «Я бы сделал это 1 апреля, но мы сделаем это 2 апреля».

С момента своей инаугурации 20 января Трамп последовательно вводит меры торгового регулирования. Он уже установил 10% тариф на все товары из Китая, дополнив действующие сборы. Для товаров из Мексики и неэнергетического импорта из Канады был анонсирован 25%-й тариф, позже его отложили на месяц. 12 марта вступит в силу 25%-й тариф на импорт стали и алюминия. Кроме того, накануне Трамп поручил экономической команде разработать механизм зеркальных тарифов для стран, которые облагают налогами американские товары.

Такие решения вызывают неоднозначную реакцию. Трамп утверждает, что это поможет американской промышленности и уравняет условия конкуренции на мировом рынке. Однако подобные шаги создают неопределенность среди бизнес-сообщества, вызывают беспокойство у союзников США и могут усилить инфляцию. Автопроизводители оценивают ситуацию по-разному. Глава Ford Джим Фарли в соцсети X поддержал идею пересмотра тарифов:

«Комплексная торговая политика необходима для укрепления американской автомобильной отрасли».

Однако ранее он отмечал, что действия Трампа добавляют «много затрат и хаоса».

Согласно данным Ward’s Intelligence, около четверти новых автомобилей, проданных в США за последний год, классифицируются как импортные. В рамках обновленного торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой (USMCA) автомобили, содержащие не менее 75% комплектующих из этих стран, не облагаются пошлинами. Этот договор планируется пересмотреть в 2026 году, и заявление Трампа может быть первым шагом к возможному пересмотру условий сделки.

В Американском совете по автомобильной политике заявили, что компании Ford, General Motors и Stellantis считают, что автомобили и автозапчасти, соответствующие требованиям USMCA, не должны попадать под новые тарифные ограничения. Однако деталей возможных изменений пока нет.

Система тарифов на автомобили и запчасти в разных странах отличается. В США действует пошлина в 2,5% на импорт легковых автомобилей, тогда как в Евросоюзе аналогичный налог составляет 10%. Однако США применяют 25%-й тариф на импорт пикапов, что значительно увеличивает стоимость этой категории машин на американском рынке. Разница в тарифах остается предметом споров в рамках торговых переговоров.

Планы Трампа могут быть связаны с пересмотром USMCA в 2026 году. Некоторые аналитики считают, что заявления о новых тарифах могут стать инструментом давления перед переговорами. В ходе предыдущего пересмотра соглашения Трамп называл его «лучшей торговой сделкой», однако сейчас его риторика изменилась, что может указывать на стремление пересмотреть отдельные условия.

Экономисты отмечают, что введение новых тарифов может повлиять на цепочки поставок и стоимость автомобилей в США. Производители, зависимые от импорта комплектующих, столкнутся с ростом издержек, что приведет к удорожанию продукции. Потребители могут ощутить рост цен, особенно в сегменте недорогих моделей.

Торговые партнеры США могут ответить введением собственных мер. В ЕС уже обсуждают возможные шаги в ответ на политику США. Если новые тарифы будут введены, это может привести к очередному витку торговых споров, увеличив давление на автопром и экономику в целом.