Сервисный сертификат Aito Seres фиксирует затраты на обслуживание

Aito Seres предлагает владельцам гибридных кроссоверов возможность зафиксировать стоимость обслуживания с помощью сервисного сертификата. Компания АО «МБ Рус», официальный дистрибьютор бренда в России, сообщила, что эта программа сохраняет расходы неизменными независимо от изменения цен на работы и запчасти.

Сертификат позволяет проходить обслуживание в любом авторизованном сервисном центре, а не только там, где он был приобретен. В ремонте используются только оригинальные запчасти, что сохраняет сервисную историю автомобиля чистой и соответствующей гарантийным условиям. Если владелец решит продать автомобиль, сертификат можно передать следующему владельцу.

Для последовательно-гибридных кроссоверов Aito Seres доступен сертификат «Комфорт». В пакет входят регламентные работы по техническому обслуживанию, а также дополнительные услуги, включая регулировку углов установки колес. Сертификат можно приобрести в любой момент эксплуатации автомобиля. Срок действия – от 2 до 10 ТО, с возможностью продления.

Компания сообщила, что для автомобилей, зарегистрированных не более чем за три месяца до покупки сертификата и с пробегом до 5000 км, «нулевое» ТО не учитывается в общем количестве оплаченных ТО. Эта акция распространяется только на сертификат «Комфорт».

Последовательно-гибридные кроссоверы Aito Seres доступны для тест-драйва в 55 официальных дилерских центрах. В компании сообщили, что автомобили имеются в наличии и продаются с официальной гарантией. Для эксплуатации в российских условиях адаптированы системы отопления, проведена полная русификация меню. Доступны программы клиентской поддержки.

Aito Seres M5 оснащен электрорегулируемыми сиденьями с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. В модели M7 используется кожа Nappa и гипоаллергенные материалы, кресла первого и второго ряда оборудованы системами вентиляции и массажа. В правом кресле второго ряда доступен режим Zero Gravity, позволяющий принять анатомически удобное положение для отдыха. Есть функция «Отдых» с регулировкой освещения и аудиосопровождением.

Обе модели оборудованы системой очистки воздуха с фильтрацией PM2.5, ионизацией и ароматизацией салона. В интерьере предусмотрена подсветка с возможностью выбора из 128 цветов. Панорамная стеклянная крыша в M7 дополнена люком.

В компании подчеркнули, что безопасность водителя и пассажиров обеспечивают 38 электронных систем помощи. Развитая сеть сервисных центров позволяет поддерживать гарантийные обязательства, а наличие запасных частей и расходных материалов на складах в России обеспечивает своевременное обслуживание.