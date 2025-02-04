87% владельцев Belgee X50 готовы рекомендовать автомобиль к покупке

В декабре 2024 года был проведен телефонный опрос среди владельцев городского кроссовера Belgee X50. В нем приняли участие 222 человека из разных регионов России, использующие автомобиль в реальных условиях. По результатам исследования 87% респондентов заявили, что готовы рекомендовать модель знакомым, основываясь на личном опыте эксплуатации, а также сравнении с ранее использовавшимися автомобилями. Среди основных причин назывались динамика разгона, управляемость, комфорт в поездках, а также дизайн интерьера и экстерьера.

Исследование позволило выявить, что 75% владельцев выбрали Belgee X50 для замены старого автомобиля. В большинстве случаев это были компактные седаны с пробегом около 100 000 км и возрастом старше 10 лет. Ключевыми критериями выбора стали внешний облик модели и ценовое предложение от официальных дилеров. На автомобиль распространяются льготные условия покупки в кредит и по программе трейд-ин, которыми воспользовались 90% опрошенных.

Продажи и оснащение Belgee X50

С 2023 года кроссовер предлагается на российском рынке и за это время нашел более 32 000 владельцев. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим 150 л. с. В сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным мокрым сцеплением двигатель обеспечивает стабильную работу и топливную экономичность.

Гарантия на автомобили Belgee составляет 150 000 км пробега или 5 лет эксплуатации и распространяется на основные узлы и агрегаты, включая двигатель, трансмиссию и подвеску, при условии соблюдения регламентов обслуживания. Сервисное обслуживание организовано в 130 дилерских центрах, расположенных в 66 городах России. Все специалисты дилерской сети проходят обучение по стандартам белорусской марки, что позволяет поддерживать уровень сервиса. В официальных центрах доступны оригинальные запчасти, страховые и финансовые услуги, а также программы для корпоративных клиентов.

Развитие дилерской сети и сервисное обслуживание

Дилерская сеть Belgee продолжает расширяться. За последние полгода в разных регионах России открылось 10 новых дилерских центров, что увеличило общее количество точек продаж и сервисного обслуживания до 130. В 2024 году к существующим 130 центрам добавились новые точки обслуживания, что улучшает доступность сервиса. Авторизованные дилеры предлагают техническое обслуживание, гарантийные и постгарантийные ремонты, а также установку дополнительного оборудования.

Специалисты проходят обучение в соответствии с требованиями производителя. Это включает технические тренинги, освоение новых стандартов диагностики и ремонта. Владельцы могут воспользоваться услугами экспресс-обслуживания, диагностическими программами и комплексной проверкой перед дальней дорогой.

В пресс-релизе компании говорится, что в будущем планируется дальнейшее расширение модельного ряда, включая возможное появление гибридных и электрических версий, новые комплектации и адаптация автомобилей под запросы российского рынка. Разрабатываются решения для улучшения энергоэффективности и повышения удобства вождения.

Belgee X50, как отмечают в компании, остается востребованной моделью среди владельцев, а процент положительных отзывов подтверждает соответствие заявленным характеристикам и ожиданиям покупателей.