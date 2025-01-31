Ford представил для новых crate engines — Megazilla 2.0 и Coyote 5.0

Ford анонсировал новые версии своих двигателей — 7,3-литровый V8 Megazilla 2.0 и 5,0-литровый V8 Coyote с наддувом

Оба двигателя оснащены нагнетателями Whipple и предлагают серьезные улучшения по мощности. Ожидается, что Megazilla 2.0 достигнет более 1000 л.с., в то время как Coyote с суперзарядкой обеспечит 810 л.с. и 835 Нм крутящего момента.

Ford Megazilla 7.3

Двигатель 7.3 Megazilla – это переработанный вариант агрегата Godzilla, используемого в грузовиках. Компания заявила, что двигатель Megazilla 2.0 предназначен исключительно для использования в соревнованиях, таких как гонки по пустыне или драг-рейсинг. Однако двигатель Coyote 5.0 с наддувом, наоборот, доступен для уличных автомобилей, включая модели Mustang, и соответствует требованиям для использования на дорогах.

Ford Coyote 5.0

Мощность и особенности этих двигателей впечатляют. Так, двигатель Coyote с 3,0-литровым суперзарядом будет выдавать 810 л.с. и 835 Нм, что подойдет для не только для прямых заездов, но и для гонок по извилистым трассам. Важно, что это решение полностью легально для уличных автомобилей и сопровождается гарантией на два года или 24 000 миль, если установка проведена сертифицированным механиком.

Компания сообщает, что цена на такие двигатели составит около $22 000 для Coyote и $33 000 для Megazilla. Примечательно, что эти двигатели будут поставляться с контрольным пакетом установки, упрощающим процесс для владельцев автомобилей, которые хотят модернизировать свои машины.

Ford также предлагает отдельный нагнетатель Whipple за $9 995 для установки на Mustang GT и Dark Horse.

Возможности и преимущества двигателей Megazilla и Coyote для владельцев автомобилей

Новые суперзаряженные двигатели Ford открывают владельцам автомобилей широкий спектр возможностей для улучшения производительности своих автомобилей. Одной из основных особенностей этих двигателей является простота их установки в различных транспортных средствах. Благодаря универсальным комплектам и компактным размером, они могут быть использованы как для создания гоночных автомобилей, так и для тюнинга уличных машин.

Ford ориентируется на тех, кто хочет создать «свой идеальный автомобиль», обеспечив их такими двигателями, как Coyote 5.0 и Megazilla 2.0. Ожидается, что владельцы смогут легко установить их в различные автомобили благодаря поставляемым с двигателями комплектам установки. Помимо этого, компания заявляет, что компоненты, использованные в этих двигателях, часто встречаются в гоночных автомобилях Ford, что подтверждает их высокую производительность и надежность.

Как заявили представители бренда, при установке двигателя Coyote с наддувом на Mustang, автомобили могут получить 810 л.с., что значительно увеличивает возможности для гонок на больших скоростях и для карвинга по крутым поворотам.

Примечательно, что новые двигатели Megazilla 2.0 и Coyote 5.0 можно заказать через официальных дилеров Ford или через сайт Ford Performance Parts. Двигатели будут доступны для заказа начиная с четвертого квартала 2025 года, что позволит энтузиастам продолжить модернизацию своих автомобилей и создавать новые проекты.