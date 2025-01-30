Jetta VS5 и VS7 после обновления

Осенью прошлого года на российском рынке появились обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7. В компании сообщили, что модели адаптированы к условиям эксплуатации и протестированы автомобильными изданиями. В течение трех месяцев машины прошли испытания у экспертов «За рулем», Autonews и «Автопилота». В пресс-релизе компании отмечено, что обновление позволило сохранить ключевые характеристики моделей и улучшить дизайн и материалы отделки.

После рестайлинга Jetta VS5 и VS7 получили ряд внешних изменений. В компании заявили, что целью обновления было подчеркнуть индивидуальность каждой модели. Внешне VS7 стал строже за счет уменьшения количества хромированных элементов и корректировки линий бамперов. VS5, напротив, получил более динамичный облик благодаря увеличенному количеству хрома и резким линиям кузова. В Autonews отметили, что теперь модели визуально воспринимаются по-разному.

Интерьер также был доработан. В салоне появились новые варианты отделки и обновленные материалы. В компании сообщили, что верхняя часть передней панели и вставки в дверях теперь выполнены из мягких материалов. В «За рулем» отметили, что обновленный салон воспринимается уютнее. По информации Autonews, изменены цветовые решения, обновлена перфорация сидений и добавлены новые оттенки интерьера.

Обозреватель «Автопилота» выделил удобство посадки и эргономичность. В публикации отмечено, что органы управления расположены интуитивно, а кресла обеспечивают оптимальную поддержку. Производители подчеркнули, что модели соответствуют европейским стандартам, обеспечивая комфорт в дальних поездках.

Эксперты пришли к выводу, что обновленные Jetta VS5 и VS7 стали выразительнее, а материалы в салоне улучшены. В компании сообщили, что все изменения направлены на повышение комфорта и удобства водителей и пассажиров.

Технические характеристики Jetta VS5 и VS7 также претерпели изменения. В компании сообщили, что обновленные модели получили перенастроенные подвеску и рулевое управление. По данным «За рулем», инженеры адаптировали амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости под российские условия, что улучшило управляемость и плавность хода.

Двигатели остались прежними – это 1,4-литровый турбированный агрегат мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В компании заявили, что прошивка двигателя была обновлена, что положительно сказалось на отклике педали газа. По данным Autonews, обновленные настройки позволили снизить расход топлива в городском режиме.

Безопасность также стала одной из ключевых тем обновления. В пресс-релизе компании говорится, что автомобили получили дополнительные системы помощи водителю. В частности, были доработаны алгоритмы работы электронных ассистентов, включая систему экстренного торможения и контроля слепых зон. В «Автопилоте» отметили, что системы стали работать корректнее, что повышает уверенность за рулем.

По итогам тестов эксперты сошлись во мнении, что изменения в подвеске и рулевом управлении положительно сказались на комфорте передвижения. В Autonews подчеркнули, что обновленные Jetta VS5 и VS7 стали удобнее в повседневной эксплуатации, а улучшенные настройки двигателя позволили добиться большей плавности хода. В компании заявили, что адаптация моделей к российским условиям была проведена с учетом отзывов владельцев предыдущих версий.