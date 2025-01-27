Штрафы за неоплату парковки увеличатся в 10 раз

Мосгордума рассматривает законопроект, согласно которому штрафы за неоплату парковки для юридических лиц в Москве увеличатся в десять раз

Если ранее штраф составлял 5 тысяч рублей, то теперь он будет равняться 50 тысячам. Это изменение направлено на борьбу с нарушениями, которые допускаются юридическими лицами, в частности, транспортными компаниями и таксомоторными предприятиями.

В 2024 году было зафиксировано, что транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам, занимали около 2,3% от общего числа парковочных сессий в столице. Однако на долю этих автомобилей пришлось 23% штрафов за неоплату парковки. Таким образом, юридические лица в десять раз чаще нарушали правила, чем физические лица. В связи с этим в городе решили повысить штрафы для таких нарушителей.

Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, Сабина Цветкова, заявила, что такая мера стала необходимой, поскольку текущий штраф в 5 тысяч рублей перестал быть эффективным.

«Юридические лица стали злостными нарушителями, занимая парковочные места на длительный срок, а штраф был для них менее затратным, чем оплата почасовой стоянки»,

— уточнила она.

В компании «Администратор Московского парковочного пространства» подтвердили, что большинство нарушений совершают транспортные компании. В их числе, по словам генерального директора Павла Павлова, около 85% нарушений происходят на самых востребованных парковках в центре города, что осложняет возможность найти свободное место для других водителей.

Меры по увеличению штрафов направлены на то, чтобы улучшить ситуацию с парковкой в Москве.

«Юридическим лицам выгодно платить штраф в 5 тысяч рублей вместо того, чтобы платить за час парковки 800 рублей на одной из центральных улиц. Однако повышение штрафа должно способствовать изменению ситуации»,

— добавили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Причины и последствия увеличения штрафов для юридических лиц

Как показала статистика, большинство нарушителей среди юридических лиц — это таксомоторные и транспортные компании. При этом, несмотря на количество нарушений, штрафы, установленные на уровне 5 тысяч рублей, не служат достаточной профилактикой. Для этих компаний выгоднее оплачивать штрафы, чем заниматься соблюдением норм оплаты парковки.

Мосгордума отмечает, что повышение штрафов не ставит целью пополнение бюджета города. Законодатели намерены свести к минимуму число нарушений, стремясь тем самым улучшить ситуацию с парковочным пространством. Так, увеличение штрафов на 10 тысяч рублей должно быть стимулом для компаний соблюдать правила. На данный момент штрафы за неоплату парковки для физических лиц и должностных лиц остаются прежними — 5 тысяч рублей.

Однако есть опасения, что компании могут попытаться переложить расходы на своих сотрудников. В частности, таксомоторные компании могут повысить тарифы на поездки, что в свою очередь скажется на потребителях. Эксперты указывают, что, несмотря на повышение штрафов, последствия для обычных водителей могут быть не столь выраженными. Например, штраф за парковку на газоне составляет 5 тысяч рублей для физических лиц, 30 тысяч рублей — для должностных лиц, а для юридических лиц сумма штрафа может достичь 300 тысяч рублей.

Судя по прогнозам экспертов, повышение штрафа для юридических лиц окажет значительное влияние на ситуацию с парковкой в столице. В то же время представители городских властей уверены, что такая мера необходима для нормализации ситуации с занятыми парковками в центре города.